Просто музеем политической истории сложно соблазнить широкий круг путешественников. Но в Петербурге такой музей расположен в неожиданном месте — красивейшем модерновом особняке. Он помнит и балерину Кшесинскую, и барона Бранта, и Ленина. Мы расскажем о них и в целом о России накануне революции. А вы полюбуетесь интерьерами и рассмотрите экспозицию.

Описание экскурсии

Особняк находится на Петроградской стороне, поэтому мы обязательно поговорим об этой части города. Что привело её к расцвету? Кто, помимо балерины, жил в новом фешенебельном районе? Кто такой Василий Брант?

Дом Матильды Кшесинской в стиле модерн. Вы увидите зимний сад особняка, Белый зал, где на праздниках бывал актёр Дуров со своими подопечными, пели Шаляпин и Собинов. Побываете в Дубовой гостиной и у парадной лестницы Василия Бранта.

Отголоски революции. В этом же здании вас ждёт кабинет Ленина, где мы вспомним об Апрельских тезисах, государственном перевороте, «Авроре», побеге Керенского в платье работницы красного креста, красном терроре и Корниловском мятеже.

А ещё…

Вы услышите о жизни российского общества накануне революции, о любовном треугольнике Романовых, о том, что сказал Александр III после выпускного бала Матильды Кшесинской, что происходило в её доме 23 февраля 1917 года, и многое другое.

Организационные детали