Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской

Исследовать здание в стиле модерн и по совместительству - музей политической истории на Петроградке
Просто музеем политической истории сложно соблазнить широкий круг путешественников. Но в Петербурге такой музей расположен в неожиданном месте — красивейшем модерновом особняке. Он помнит и балерину Кшесинскую, и барона Бранта, и Ленина. Мы расскажем о них и в целом о России накануне революции. А вы полюбуетесь интерьерами и рассмотрите экспозицию.
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Особняк находится на Петроградской стороне, поэтому мы обязательно поговорим об этой части города. Что привело её к расцвету? Кто, помимо балерины, жил в новом фешенебельном районе? Кто такой Василий Брант?

Дом Матильды Кшесинской в стиле модерн. Вы увидите зимний сад особняка, Белый зал, где на праздниках бывал актёр Дуров со своими подопечными, пели Шаляпин и Собинов. Побываете в Дубовой гостиной и у парадной лестницы Василия Бранта.

Отголоски революции. В этом же здании вас ждёт кабинет Ленина, где мы вспомним об Апрельских тезисах, государственном перевороте, «Авроре», побеге Керенского в платье работницы красного креста, красном терроре и Корниловском мятеже.

А ещё…

Вы услышите о жизни российского общества накануне революции, о любовном треугольнике Романовых, о том, что сказал Александр III после выпускного бала Матильды Кшесинской, что происходило в её доме 23 февраля 1917 года, и многое другое.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: 350 руб. /чел. + 1000 руб. за экскурсионное обслуживание на всю группу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Внутри музея возле кассы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеМузеиЛетниеНа выходныеНеобычные домаИскусство и музеиИнтерьерныеПетроградкаОсобняк Матильды КшесинскойИскусствоДворцы, замки и особняки

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