Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Исследовать здание в стиле модерн и по совместительству - музей политической истории на Петроградке
Просто музеем политической истории сложно соблазнить широкий круг путешественников. Но в Петербурге такой музей расположен в неожиданном месте — красивейшем модерновом особняке. Он помнит и балерину Кшесинскую, и барона Бранта, и Ленина. Мы расскажем о них и в целом о России накануне революции. А вы полюбуетесь интерьерами и рассмотрите экспозицию.
Особняк находится на Петроградской стороне, поэтому мы обязательно поговорим об этой части города. Что привело её к расцвету? Кто, помимо балерины, жил в новом фешенебельном районе? Кто такой Василий Брант?
Дом Матильды Кшесинской в стиле модерн. Вы увидите зимний сад особняка, Белый зал, где на праздниках бывал актёр Дуров со своими подопечными, пели Шаляпин и Собинов. Побываете в Дубовой гостиной и у парадной лестницы Василия Бранта.
Отголоски революции. В этом же здании вас ждёт кабинет Ленина, где мы вспомним об Апрельских тезисах, государственном перевороте, «Авроре», побеге Керенского в платье работницы красного креста, красном терроре и Корниловском мятеже.
А ещё…
Вы услышите о жизни российского общества накануне революции, о любовном треугольнике Романовых, о том, что сказал Александр III после выпускного бала Матильды Кшесинской, что происходило в её доме 23 февраля 1917 года, и многое другое.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: 350 руб. /чел. + 1000 руб. за экскурсионное обслуживание на всю группу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4299 туристов
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами!