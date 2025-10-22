Приглашаю на экскурсию сразу в два красивых дома Петроградской стороны. В одном жила балерина Матильда Кшесинская, в другом — предприниматель Василий Брант.
На экскурсии я расскажу не только о самой балерине
Описание экскурсии
Полюбуемся особняком Кшесинской
- В здании в стиле модерн рассмотрим зимний сад, Белый зал и роскошную ротонду.
- Обсудим судьбу примы-балерины Мариинского театра.
- Вы узнаете, почему Матильду считали одной из самых влиятельных женщин Российской империи. Не обойдём стороной её роман с цесаревичем.
- Я расскажу про историю дома: сколько успела прожить здесь Кшесинская и что произошло с особняком после революции.
- Вы увидите и знаменитый балкон, с которого Ленин провозглашал апрельские тезисы, — во время революции дом балерины был захвачен, в нём работал вождь революции.
Конечно, зайдём и к Бранту
- Рассмотрим великолепную мраморную лестницу и дубовую гостиную.
- Вспомним хозяина, поговорим о его судьбе после революционных событий.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость.
- Экскурсия начинается на улице. Основная часть будет проходить в музее.
- Программа ориентирована на взрослых и детей старше 14 лет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Пенсионеры
|2300 ₽
|Студенты
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троицкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 95 туристов
Меня зовут Светлана, я профессиональный экскурсовод. Живу в Петербурге, влюблена в петровские творения. Поделюсь своей любовью с вами и с душой расскажу про Петербург и Кронштадт. Буду особенно рада семьям с детьми: я мама трёх подростков и уверена, что смогу найти общий язык с любым ребёнком.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
22 окт 2025
Я очень благодарна Светлане за эту экскурсию. Давно хотела побывать в особняке Матильды Кшесинской. Рассказ интересный, много подробностей, есть над чем подумать…. Спасибо большое ❤
М
Мария
13 авг 2025
Абсолютно волшебная экскурсия, очень рекомендую к посещению. Светлана прекрасна!
Е
Евгений
20 июл 2025
Все прошло отлично, хотя получилось так что второй человек заболел и экскурсию Светлана провела индивидуально для одного меня. Спасибо ей за интересный и содержательный рассказ.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
