Два дома в одном: экскурсия по особнякам Матильды Кшесинской и Василия Бранта

Услышать любопытные факты об их владельцах и узнать о революции 1917 года
Два величественных особняка, в которых соседствовали балерина Матильда Кшесинская и делец Василий Брант.

Мы поговорим о революции, которая их расселила, о любовных делах Матильды и том, как она судилась с Лениным. Сейчас дома соединены архитектурной вставкой, здесь находится Музей политической истории. Я получила аккредитацию музея и с радостью проведу вас по нему.
5
2 отзыва
Два дома в одном: экскурсия по особнякам Матильды Кшесинской и Василия Бранта
Два дома в одном: экскурсия по особнякам Матильды Кшесинской и Василия Бранта
Два дома в одном: экскурсия по особнякам Матильды Кшесинской и Василия Бранта
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Особняк Кшесинской

Я расскажу вам биографию известной балерины Мариинского театра. Поговорим о том, как она въехала в это здание и как потеряла его из-за большевиков. Вы узнаете о характере танцовщицы, о том, как она пыталась вернуть дом и даже судилась за него. И, конечно, о романе с цесаревичем.

В 1917 году

Во время революции дом балерины захватили. Вы увидите балкон, с которого Ленин озвучил свои «Апрельские тезисы» (спойлер: это детская сына Матильды). Что же привело к восстанию? Поищем этот ответ среди экспозиции музея — большой и увлекательной.

Особняк Бранта

В конце экскурсии зайдём к Бранту. Богатый человек, он и интерьеры выбрал соответствующие — с великолепной мраморной лестницей и дубовой гостиной. Я покажу мойр на рельефе жилища и расскажу, как владелец пережил смену власти. Удалось ли хотя бы ему сохранить свой дом?

Секретная локация

Если повезёт с погодой, то я проведу вас в одно скрытое место. Это внутренний дворик, который не видно с улицы, и зайти в него можно только из музея.

Организационные детали

  • Билеты в музей оплачиваются отдельно, вы сможете их купить на входе: взрослые — 350 руб., льготный (дети до 17 лет, студенты, пенсионеры) — 150 руб.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
6 июля 2024
Экскурсия просто прекрасная!
Одна из лучших, на которых я была. Это, конечно, заслуга гида.
Анастасия провела нас по особнякам, рассказала очень подробно о том, что способствовало революции. Поговорили о политической обстановке того
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времени, о императорах и народовольцах. И конечно, о самой балерине и её жизни.
Я не могу не отметить речь гида. Это что-то невероятное! Она просто льется, как музыка. Анастасию можно слушать и слушать! Я впервые в своей жизни смотрела на часы, боясь, что время экскурсии уже закончится. Так не хотелось уходить.

Особняк Кшесинской очень красивый. Было интересно посмотреть и на кабинет Ленина, который в нём обосновался. Очень понравилась лестница в особняке Бранта- произведение искусства!

Помимо интересных фактов, историй и дружелюбной атмосферы, не могу не отметить, что сам Музей политической истории (который располагается в особняках) стоит посетить. Не ожидала от него ничего особенного, а оказалось, что это современный музей с отличными экспозициями.

Анастасия, спасибо вам! У вас отличная экскурсия и я уже вовсю рекомендую ею друзьям! ❤️

Александра
4 июля 2024
Невероятно! Экскурсия очень понравилась, давно такого не было, чтобы рассказ гида меня НАСТОЛЬКО увлёк)) хотелось остаться подольше и слушать Анастасию ещё и ещё. Мы прошли по основным залам Музея политической
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истории, поговорили о предпосылках к революции. Заглянули в залы, посвящённые М. Ф. Кшесинской, узнали о её жизни и связи с историческими событиями. В конце удалось ненадолго заглянуть и в вестибюль особняка Бранта — восторг, очень роскошно и впечатляюще! Несмотря на то, что был уже вечер и музей закрывался (недружелюбные охранники так и норовили нас выпроводить поскорее), мы успели посетить всё самое важное и интересное и составить полную картину событий рубежа 19–20 веков) Сам музей интересный, современный, но, думаю, без специалиста будет сложновато разобраться в экспозиции.

Анастасия — суперпрофессиональный гид и очень приятная в общении, могу с уверенностью рекомендовать ее экскурсии 🔥

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеМузеиЛетниеНа выходныеДворцы, замки и особнякиНеобычные домаСкидкиОсобняк Матильды Кшесинской

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