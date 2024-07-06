Два величественных особняка, в которых соседствовали балерина Матильда Кшесинская и делец Василий Брант. Мы поговорим о революции, которая их расселила, о любовных делах Матильды и том, как она судилась с Лениным. Сейчас дома соединены архитектурной вставкой, здесь находится Музей политической истории. Я получила аккредитацию музея и с радостью проведу вас по нему.

Описание экскурсии

Особняк Кшесинской

Я расскажу вам биографию известной балерины Мариинского театра. Поговорим о том, как она въехала в это здание и как потеряла его из-за большевиков. Вы узнаете о характере танцовщицы, о том, как она пыталась вернуть дом и даже судилась за него. И, конечно, о романе с цесаревичем.

В 1917 году

Во время революции дом балерины захватили. Вы увидите балкон, с которого Ленин озвучил свои «Апрельские тезисы» (спойлер: это детская сына Матильды). Что же привело к восстанию? Поищем этот ответ среди экспозиции музея — большой и увлекательной.

Особняк Бранта

В конце экскурсии зайдём к Бранту. Богатый человек, он и интерьеры выбрал соответствующие — с великолепной мраморной лестницей и дубовой гостиной. Я покажу мойр на рельефе жилища и расскажу, как владелец пережил смену власти. Удалось ли хотя бы ему сохранить свой дом?

Секретная локация

Если повезёт с погодой, то я проведу вас в одно скрытое место. Это внутренний дворик, который не видно с улицы, и зайти в него можно только из музея.

Организационные детали