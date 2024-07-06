Мы поговорим о революции, которая их расселила, о любовных делах Матильды и том, как она судилась с Лениным. Сейчас дома соединены архитектурной вставкой, здесь находится Музей политической истории. Я получила аккредитацию музея и с радостью проведу вас по нему.
Описание экскурсии
Особняк Кшесинской
Я расскажу вам биографию известной балерины Мариинского театра. Поговорим о том, как она въехала в это здание и как потеряла его из-за большевиков. Вы узнаете о характере танцовщицы, о том, как она пыталась вернуть дом и даже судилась за него. И, конечно, о романе с цесаревичем.
В 1917 году
Во время революции дом балерины захватили. Вы увидите балкон, с которого Ленин озвучил свои «Апрельские тезисы» (спойлер: это детская сына Матильды). Что же привело к восстанию? Поищем этот ответ среди экспозиции музея — большой и увлекательной.
Особняк Бранта
В конце экскурсии зайдём к Бранту. Богатый человек, он и интерьеры выбрал соответствующие — с великолепной мраморной лестницей и дубовой гостиной. Я покажу мойр на рельефе жилища и расскажу, как владелец пережил смену власти. Удалось ли хотя бы ему сохранить свой дом?
Секретная локация
Если повезёт с погодой, то я проведу вас в одно скрытое место. Это внутренний дворик, который не видно с улицы, и зайти в него можно только из музея.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются отдельно, вы сможете их купить на входе: взрослые — 350 руб., льготный (дети до 17 лет, студенты, пенсионеры) — 150 руб.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Одна из лучших, на которых я была. Это, конечно, заслуга гида.
Анастасия провела нас по особнякам, рассказала очень подробно о том, что способствовало революции. Поговорили о политической обстановке того