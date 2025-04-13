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речью, умением преподнести информауию так, что было интересно всем: и детям, и взрослым. Мы задавали много вопросов не только на тему экскурсии, но и в общем по истории России, по истории города Санкт-Петербурга, и на все вопросы получали развернутые ответы с датами и подробностями интересующих нас событий. Уровень знаний и профессионализм Екатерины вречатлил, особенно в сравнении с находящимися рядом экскурсоводами. Так как мы любим путешествовать и планируем посещать Санкт-Петербург ещё не раз, то обязательно будем обращаться только к Кате, и всем свои друзьям и знакомым посоветуем этого замечательного экскурсовода. А все кто читает этот отзыв просто поверьте нам на слово - обещаем НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!