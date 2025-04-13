Особняк Кшесинской – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Кшесинской» в Санкт-Петербурге, цены от 1550 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Петропавловская крепость - сердце старого города
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Сегодня в 14:30
1 мая в 09:30
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
1 мая в 11:00
10 500 ₽ за экскурсию
Экскурсия в особняк Кшесинской
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в особняк Кшесинской
Начало: Ул. Куйбышева, д. 2-4
2 мая в 16:00
4 мая в 16:00
1550 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    13 апреля 2025
    Петропавловская крепость - сердце старого города
    Очень приятный гид, много знает, интересно и непринужденно рассказывает, шутит, вовлекает. Экскурсия прошла на одном дыхании. Леонид, огромное Вам спасибо!
  • А
    Анастасия
    11 апреля 2025
    Петропавловская крепость - сердце старого города
    Колоссальное впечатление мы получили от гида Надежды. Она очень интересно и доступно для нас рассказывала историю. Мы в восторге.
  • О
    Ольга
    6 апреля 2025
    Петропавловская крепость - сердце старого города
    Были с семьёй на экскурсии в Петропавловской крепости, экскурсовод Екатерина Губернаторова. Катя сразу нас очаровала своей интеллигентностью, грамотной и правильной
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    речью, умением преподнести информауию так, что было интересно всем: и детям, и взрослым. Мы задавали много вопросов не только на тему экскурсии, но и в общем по истории России, по истории города Санкт-Петербурга, и на все вопросы получали развернутые ответы с датами и подробностями интересующих нас событий. Уровень знаний и профессионализм Екатерины вречатлил, особенно в сравнении с находящимися рядом экскурсоводами. Так как мы любим путешествовать и планируем посещать Санкт-Петербург ещё не раз, то обязательно будем обращаться только к Кате, и всем свои друзьям и знакомым посоветуем этого замечательного экскурсовода. А все кто читает этот отзыв просто поверьте нам на слово - обещаем НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!

  • Н
    Надежда
    24 марта 2025
    Экскурсия в особняк Кшесинской
    Гидом был молодой человек, к сожалению не услышала, как его зовут, наша экскурсия начиналась в 16.00 23.03 2025. Рассказывал интересно,
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    но было такое ощущение, что проводилось соревнование "Кто быстрей проведёт экскурсию", поскольку он не ждал, когда подойдут все экскурсанты, начинал рассказывать об экспонатах сразу, попадая в следующее помещение.

  • А
    Анастасия
    19 января 2024
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Экскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.
  • Л
    Лариса
    27 ноября 2023
    Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
    Отличная экскурсия. Тема сложная, но гид Татьяна постаралась максимально донести до нас информацию. Было интересно и время пролетело очень быстро. Здорово, что автоэкскурсия чередовалась с выходами на улицу. Большое спасибо.
  • С
    Свидзинский
    15 сентября 2023
    Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
    Экскурсия очень понравилась, гид Катерина стойко рассказывала нам про Питерские достопримечательности,невзирая на продивной дождь! Без её подсказок мы бы не обратили внимания на множество мелких деталей,которые не всегда можно увидеть. День прошел великолепно! Особенная благодарность Катерине!
  • А
    Арина
    10 октября 2022
    Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
    Экскурсия была очень интересной и познавательной, открыли для себя самые знаковые части Санкт-Петербурга, спасибо большое Светлане и Виктору за это!
  • А
    Ангелина
    29 сентября 2022
    Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
    Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    12 марта 2021
    Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизм
    Хорошая экскурсия! И маршрут составлен хорошо и рассказ был очень познавательный и интересный. Спасибо гиду Дмитрию!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Кшесинской»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в апреле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Особняк Кшесинской" можно забронировать 3 экскурсии от 1550 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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