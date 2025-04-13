Индивидуальная
до 25 чел.
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
Сегодня в 14:30
1 мая в 09:30
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
1 мая в 11:00
10 500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в особняк Кшесинской
Начало: Ул. Куйбышева, д. 2-4
2 мая в 16:00
4 мая в 16:00
1550 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся13 апреля 2025Очень приятный гид, много знает, интересно и непринужденно рассказывает, шутит, вовлекает. Экскурсия прошла на одном дыхании. Леонид, огромное Вам спасибо!
- ААнастасия11 апреля 2025Колоссальное впечатление мы получили от гида Надежды. Она очень интересно и доступно для нас рассказывала историю. Мы в восторге.
- ООльга6 апреля 2025Были с семьёй на экскурсии в Петропавловской крепости, экскурсовод Екатерина Губернаторова. Катя сразу нас очаровала своей интеллигентностью, грамотной и правильной
- ННадежда24 марта 2025Экскурсия в особняк КшесинскойГидом был молодой человек, к сожалению не услышала, как его зовут, наша экскурсия начиналась в 16.00 23.03 2025. Рассказывал интересно,
- ААнастасия19 января 2024Дворы, дворцы и судьбы ПетроградкиЭкскурсия понравилась, места и история очень интересные для первого раза! В метель и холод экскурсовод Анна провела нас по всему маршруту, отвечала на интересующие нас вопросы, была с нами больше запланированного времени.
- ЛЛариса27 ноября 2023Отличная экскурсия. Тема сложная, но гид Татьяна постаралась максимально донести до нас информацию. Было интересно и время пролетело очень быстро. Здорово, что автоэкскурсия чередовалась с выходами на улицу. Большое спасибо.
- ССвидзинский15 сентября 2023Дворы, дворцы и судьбы ПетроградкиЭкскурсия очень понравилась, гид Катерина стойко рассказывала нам про Питерские достопримечательности,невзирая на продивной дождь! Без её подсказок мы бы не обратили внимания на множество мелких деталей,которые не всегда можно увидеть. День прошел великолепно! Особенная благодарность Катерине!
- ААрина10 октября 2022Экскурсия была очень интересной и познавательной, открыли для себя самые знаковые части Санкт-Петербурга, спасибо большое Светлане и Виктору за это!
- ААнгелина29 сентября 2022Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!
- ТТатьяна12 марта 2021Троицкая площадь - слияние эпох. Петербургский синкретизмХорошая экскурсия! И маршрут составлен хорошо и рассказ был очень познавательный и интересный. Спасибо гиду Дмитрию!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Особняк Кшесинской»
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