Если вы ещё не были в Великом Новгороде, то вам повезло. Ведь это значит, что вам только предстоит ощутить его атмосферу, увидеть древнерусские и средневековые памятники, насладиться пейзажами реки Волхов. Вы побываете в двух монастырях 11-12 вв. и музее деревянного зодчества, прогуляетесь по кремлю и Ярославову дворищу. А наш гид погрузит вас в историю всех этих мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Эта поездка — шанс заглянуть в прошлое Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика до средних веков. Ведь в городе сохранилось немало памятников архитектуры 11–15 веков: древний Софийский собор, почти не поменявшийся со времени его возведения, Детинец — краснокирпичная крепость на берегу Волхова, Ярославово дворище — территория с множеством храмов на Торговой стороне, Юрьев и Варлаамо-Хутынский монастыри, где царит умиротворение… День будет насыщеным!

Наша программа

07:15 — отправление от Казанского Собора

08:00 — отправление от ст. м. Московская, путевая экскурсия

10:30 — Перынский Скит (внешний осмотр + напутствие от настоятеля храма)

11:15 — Юрьев Монастырь: прогулка по территории монастыря

12:00 — музей деревянного зодчества «Витославлицы»

13:30 — обед в ресторане «Юрьевское подворье»

15:00 — Новгородский кремль: экскурсия с местным гидом (Софийский Собор, памятник «Тысячелетие России»)

16:10 — Ярославово Дворище

16:40 — свободное время: можете погулять у стен кремля или по Торговой части

18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь: прогулка по территории монастыря

22:30 — возвращение в Петербург к ст. м. «Московская»

23:00 — возвращение в Петербург к Казанскому собору

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)

Дополнительные расходы