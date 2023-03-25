Эта поездка — шанс заглянуть в прошлое Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика до средних веков. Ведь в городе сохранилось немало памятников архитектуры 11–15 веков: древний Софийский собор, почти не поменявшийся со времени его возведения, Детинец — краснокирпичная крепость на берегу Волхова, Ярославово дворище — территория с множеством храмов на Торговой стороне, Юрьев и Варлаамо-Хутынский монастыри, где царит умиротворение… День будет насыщеным!
07:15 — отправление от Казанского Собора
08:00 — отправление от ст. м. Московская, путевая экскурсия
10:30 — Перынский Скит (внешний осмотр + напутствие от настоятеля храма)
11:15 — Юрьев Монастырь: прогулка по территории монастыря
12:00 — музей деревянного зодчества «Витославлицы»
13:30 — обед в ресторане «Юрьевское подворье»
15:00 — Новгородский кремль: экскурсия с местным гидом (Софийский Собор, памятник «Тысячелетие России»)
16:10 — Ярославово Дворище
16:40 — свободное время: можете погулять у стен кремля или по Торговой части
18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь: прогулка по территории монастыря
22:30 — возвращение в Петербург к ст. м. «Московская»
23:00 — возвращение в Петербург к Казанскому собору