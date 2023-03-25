Древний Новгород, Великий Новгород

Отправиться в сердце домосковской Руси на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Если вы ещё не были в Великом Новгороде, то вам повезло.

Ведь это значит, что вам только предстоит ощутить его атмосферу, увидеть древнерусские и средневековые памятники, насладиться пейзажами реки Волхов. Вы побываете в двух монастырях 11-12 вв. и музее деревянного зодчества, прогуляетесь по кремлю и Ярославову дворищу. А наш гид погрузит вас в историю всех этих мест.
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
Древний Новгород, Великий Новгород
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Эта поездка — шанс заглянуть в прошлое Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика до средних веков. Ведь в городе сохранилось немало памятников архитектуры 11–15 веков: древний Софийский собор, почти не поменявшийся со времени его возведения, Детинец — краснокирпичная крепость на берегу Волхова, Ярославово дворище — территория с множеством храмов на Торговой стороне, Юрьев и Варлаамо-Хутынский монастыри, где царит умиротворение… День будет насыщеным!

Наша программа

07:15 — отправление от Казанского Собора
08:00 — отправление от ст. м. Московская, путевая экскурсия
10:30 — Перынский Скит (внешний осмотр + напутствие от настоятеля храма)
11:15 — Юрьев Монастырь: прогулка по территории монастыря
12:00 — музей деревянного зодчества «Витославлицы»
13:30 — обед в ресторане «Юрьевское подворье»
15:00 — Новгородский кремль: экскурсия с местным гидом (Софийский Собор, памятник «Тысячелетие России»)
16:10 — Ярославово Дворище
16:40 — свободное время: можете погулять у стен кремля или по Торговой части
18:30 — Варлаамо-Хутынский монастырь: прогулка по территории монастыря
22:30 — возвращение в Петербург к ст. м. «Московская»
23:00 — возвращение в Петербург к Казанскому собору

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)

Дополнительные расходы

  • Входной билет в музей «Витославлицы»: взрослые — 300 руб., студенты — 200 руб., дети до 16 лет — бесплатно
  • Катание на лошадях в музее «Витославлицы» (10-15 мин.): взрослые — 250 руб., дети — 200 руб.
  • Посещение хозяйственного уголка в музее «Витославлицы» — 120 руб.
  • Фотографирование в этнографических костюмах в музее «Витославлицы» — 100 руб.
  • Обед — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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