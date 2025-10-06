читать дальше

посмотрела всё более детально и медленно. Интересные экскурсоводы, всё хорошо с организацией поездки, всё вовремя. Единственное, с обедом в кафе - ну честно, неужели нельзя было найти лучше? Всё съела, тк очень проголодалась, но качество кошмар (особенно резиновые котлеты непонятно из чего). Ну сделайте 2 блюда, но чтобы они более менее хоть съедобные были - это рекомендация. Но я уже не в 1й раз замечаю, что в подобных экскурсиях с обедами совсем беда… Ощущение, что вы выбираете самые ужасные кафе любых городов, и везёте туда людей)) Как-то надо улучшать этот момент.