Великий Новгород — город-легенда.
За один день вы увидите древнее капище Перуна, первый православный монастырь и прогуляетесь по былинному Ярославову дворищу
Описание экскурсии08:00 Отправление из Санкт-Петербурга ул. Звенигородская, д. 5 (ст. м. Звенигородская) Трассовая экскурсия. Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия в Перынский скит. Неподалёку от Юрьева монастыря, у самых истоков Волхова расположено древнее урочище Перынь. Там находилось в древности одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян - капище бога-громовержца Перуна. После крещения Новгорода, произошедшего в 991 г. на месте языческого капища был построен христианский храм, потом монастырь. Сохранившаяся до наших дней церковь Рождества Пресвятой Богородицы относится к концу XII - началу XIII в. и считается одним из самых маленьких домонгольских храмов на Руси. Экскурсия в самый крупный из Новгородских монастырей - Свято-Юрьев мужской монастырь (действующий). Монастырь является частью грандиозной природной панорамы, которую оживляют небольшие каменные храмы южных окрестностей города. Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом. Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Свое название музей получил по имени древнего села Витославлицы, существовавшего на месте музея в XII-XVIII вв. На территории музея, площадью 30 га разместились 22 памятника: церкви, часовни, избы, мельница, кузница, амбар, житницы. Хронологические рамки музея XVI - нач. XX вв. подчеркивают уникальность реставрированных памятников. Внимание: входные билеты оплачиваются самостоятельно на кассе. Взрослый - 300 руб., школьный - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно. Пенсионных скидок нет. Экскурсионное обслуживание входит в стоимость тура. Для вашего удобства и для более оперативного прохода на территорию музея, рекомендуем иметь при себе наличные деньги на входные билеты. Гид или сопровождающая утром соберет у группы денежные средства, и выкупит билеты в кассе на всех участников тура. Обед в кафе (доп. плата), либо свободное время. Экскурсия по Кремлю, знаменитому "Новгородскому детинцу". Вы посетите жемчужину крепости - храм Св. Софии, увидите грандиозный памятник "Тысячелетие Руси". Экскурсия по территории Ярославова дворища, исторического архитектурного комплекса на Торговой стороне Великого Новгорода. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы. Обзорная экскурсия по Новгороду. Экскурсия в Варлаамо-Хутынский женский монастырь (действующий) (доп. плата, по желанию) или свободное время в Новгороде. Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам (в миру Алекса Михалевич). Ныне здесь находится женский монастырь, на территории которого, в Спасо-Преображенском соборе захоронен прах великого русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи Алексеевны. Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00, ст. м. Купчино, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:
- удобную обувь и одежду по погоде • для вашего удобства и для более оперативного прохода на территорию музея, рекомендуем иметь при себе наличные деньги на входные билеты. Гид или сопровождающая утром соберет у группы денежные средства, и выкупит билеты в кассе на всех участников тура.
- женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перынский скит
- Свято-Юрьев мужской монастырь
- Витославлицы
- Кремль
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетию России
- Ярославово дворище
- Варлаамо-Хутынский женский монастырь (доп. плата, по желанию)
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
- Все входные билеты по программе: Свято-Юрьев монастырь, Кремль, Софийский собор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Организованный обед в кафе - 650 руб. /чел.
- Экскурсия в Варлаамо-Хутынский женский монастырь - 200 руб. /чел.
- Входные билеты в музей деревянного зодчества Витославлицы. По ценам кассы. Взрослый - 300 руб., школьный - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно. Оплата на месте.
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Важная информация
- Удобную обувь и одежду по погоде
- Для вашего удобства и для более оперативного прохода на территорию музея, рекомендуем иметь при себе наличные деньги на входные билеты. Гид или сопровождающая утром соберет у группы денежные средства, и выкупит билеты в кассе на всех участников тура
- Женщинам рекомендуем взять платок для посещения монастыря
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
6 окт 2025
Шикарная и впечатляющая поездка. Отдельное спасибо сопровождающей команде экскурсоводу Дарье и водителю Владимиру, а также экскурсоводу из Новгорода Нонне Викторовне. Вы все МОЛОДЦЫ!!!
В
Виктория
26 сен 2025
Ю
Юлия
26 сен 2025
Очень комфортная поездка,спасибо водителю Юрию. Утро началось с кофе и конфетки,спасибо заботливой Анастасии. Прекрасные гиды,Татьяне отдельная благодарность!
Ритм экскурсии энергичный,программа обширная. Только положительные эмоции,Великий Новгород впечатлил. Замечательная команда,Первые линии- так держать!!!
Д
Диана
15 сен 2025
Под впечатлением от этой поездки до сих пор! В хорошем смысле, конечно же. Еще и с погодой нам повезло: солнышко, тепло… Город абалденный, я бы еще съездила туда без экскурсии,
М
Метальникова
13 сен 2025
Н
Наталья
12 сен 2025
h
hi+79118
10 сен 2025
Т
Татьяна
1 авг 2025
Все понравилось
