Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Этот особняк стоит напротив Исаакия и скрывает удивительные интерьеры.



Вас ждёт флорентийский ренессанс, рококо и история о том, как Платон Зубов создал там первый в стране Институт истории икскусств. Часть интерьеров сохранилась с 19 века! 4 2 отзыва

Прогулки Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 2600 ₽ выгода 260 ₽ 2340 ₽ за человека 4 2 отзыва 1 час 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Удивительные интерьеры особняка На экскурсии мы погуляем по интерьерам особняка и увидим сохранившиеся элементы 19 века, например – малахитовую гостиную. Там нас ждёт стиль рококо и много декора. Ещё мы посетим Бильярдную, Белый зал и другие помещения здания. На фоне роскошных интерьеров гид погрузит нас в эпоху эклектики и ложных стилей. Когда-то в Зубовском особняке выступали Мейерхольд, Блок, Есенин, и сейчас у вас есть шанс пройти по их стопам! Особняк открыт только для экскурсионных групп, поэтому свободно посетить его нельзя. Готовы окунуться в мир творческой свободы? Мы очень ждём вас. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна! Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Малахитовая гостиная

Бильярдная

Белый зал

Отреставрированные интерьеры Что включено Экскурсионное облуживание

Входные билеты Место начала и завершения? Исаакиевская пл., 5 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна

Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.