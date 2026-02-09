Этот особняк стоит напротив Исаакия и скрывает удивительные интерьеры.
Вас ждёт флорентийский ренессанс, рококо и история о том, как Платон Зубов создал там первый в стране Институт истории икскусств. Часть интерьеров сохранилась с 19 века!
Вас ждёт флорентийский ренессанс, рококо и история о том, как Платон Зубов создал там первый в стране Институт истории икскусств. Часть интерьеров сохранилась с 19 века!
Описание экскурсии
Удивительные интерьеры особнякаНа экскурсии мы погуляем по интерьерам особняка и увидим сохранившиеся элементы 19 века, например – малахитовую гостиную. Там нас ждёт стиль рококо и много декора. Ещё мы посетим Бильярдную, Белый зал и другие помещения здания. На фоне роскошных интерьеров гид погрузит нас в эпоху эклектики и ложных стилей. Когда-то в Зубовском особняке выступали Мейерхольд, Блок, Есенин, и сейчас у вас есть шанс пройти по их стопам! Особняк открыт только для экскурсионных групп, поэтому свободно посетить его нельзя. Готовы окунуться в мир творческой свободы? Мы очень ждём вас. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна! Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малахитовая гостиная
- Бильярдная
- Белый зал
- Отреставрированные интерьеры
Что включено
- Экскурсионное облуживание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Исаакиевская пл., 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна
- Обязательно возьмите с собой на экскурсию паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Понравился как сам особняк, так и история его владельцев. Платон Зубов - один из владельцев особняка является потомком тезкой екатерининского фаворита.
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Е
Увидели 4 небольших зала особняка за 5000 рублей за 2-х пенсионеров. Не все сохранилось из прежнего убранства, а кроме того, что-то было перестроено. Экскурсия была познавательной, длилась чуть меньше 1 часа. Если бы не такая высокая цена, то положительных эмоций было бы больше. А так, несколько разочарованы ожиданием и реальностью.
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