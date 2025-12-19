Метаморфозы Фаберже: путь от небольшой мастерской к известному музею.
История фирмы Фаберже - это трансформация: начавшись как скромное предприятие, выросла в крупнейшую ювелирную империю, а в нашем веке, превращенное в легенду звучное имя получил прославленный музей. Это уникальное предложение создано для индивидуального путешественника или небольшой компании, предлагая ознакомиться с музеем Фаберже в уютной и конфиденциальной атмосфере.
Описание экскурсииПрактически два столетия назад Густав Фаберже основал небольшую ювелирную лавку в Санкт-Петербурге. Его наследник, Карл, прошел путь от реставратора до поставщика императорского двора. Ювелирные изделия стали свидетелями триумфов и трагедий самой известной династии ювелиров в царской России. Как понять личность Карла Фаберже? Одаренный художник, успешный предприниматель и заботливый семьянин все же не избежал жестоких ударов судьбы. Изучая ювелирные произведения искусства, созданные в мастерской Фаберже, вы узнаете об их создателях, иерархии и производственных процессах в компании. Мы также поговорим о потерянных произведениях и связанных с ними загадках, а также о возвращении славы имени Фаберже. Кроме того, узнаем, каким образом стало возможным открытие крупнейшего частного музея, обладающего столь уникальной коллекцией предметов декоративно-прикладного искусства. Это уникальное предложение создано для индивидуального путешественника или небольшой компании, предлагая ознакомиться с музеем Фаберже в уютной и конфиденциальной атмосфере. Эксперт-гид фокусируется исключительно на ваших запросах, обеспечивая глубокое и персонализированное погружение в тему. Такой формат изучения позволяет получить удовольствие от моментов, которые могут остаться незамеченными в обычных групповых турах. В конечном счете, персональная экскурсия – это вклад в яркие воспоминания и неповторимое понимание посещаемого места.
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные экскурсионные билеты: 1300 ₽ на каждого участника для группы до 4 человек, для 5 или более - 1200 ₽ на человека. Льгот, к сожалению, нет. Самостоятельно покупать билеты не нужно - их забронирует для вас гид.
Место начала и завершения?
Набережная Фонтанки, 21 - музей Фаберже, главная лестница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 19 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
