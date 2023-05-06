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Что вас ожидает:
- Гостиный двор
- Зингер
- Казанский собор
- Зимняя канавка
- Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Красный мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы встретимся в самом центре города, на гостином дворе и посетим основные достопримечательности Санкт-Петербурга. Я поделюсь самыми классными локациями для съёмки: мы сделаем фотографии у Казанского собора, дома Зингер, возле зимнего моста, на дворцовой площади, и кончено же у Исаакиевского собора. В конце вас ждёт незабываемый подарок, вам точно понравится!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотографии (80-100шт) будут доступны через 7-10 дней по ссылке на Яндекс диске. Все фотографии уже будут обработаны
- Останется только скачать
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: https: / / maps. app. goo. gl / WHwtAU5kMDkDAЗавершение: Исаакиевский сквер https: / / goo. gl / maps / SC2Y6FFySzkuFEcm6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании