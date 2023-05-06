Фотопрогулка по центру Петербурга

Описание
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Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Ближайшие даты:
6
мая
9
мая
10
мая
12
мая
13
мая
15
мая
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Что вас ожидает:

  • Гостиный двор
  • Зингер
  • Казанский собор
  • Зимняя канавка
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Красный мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы встретимся в самом центре города, на гостином дворе и посетим основные достопримечательности Санкт-Петербурга. Я поделюсь самыми классными локациями для съёмки: мы сделаем фотографии у Казанского собора, дома Зингер, возле зимнего моста, на дворцовой площади, и кончено же у Исаакиевского собора. В конце вас ждёт незабываемый подарок, вам точно понравится!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотографии (80-100шт) будут доступны через 7-10 дней по ссылке на Яндекс диске. Все фотографии уже будут обработаны
  • Останется только скачать
Где начинаем и завершаем?
Начало: https: / / maps. app. goo. gl / WHwtAU5kMDkDA
Завершение: Исаакиевский сквер https: / / goo. gl / maps / SC2Y6FFySzkuFEcm6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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