Один из самых приятных способов увидеть Санкт-Петербург — отправиться на водную прогулку на индивидуальном катере. При этом вы будете в центре города и проведёте это время только в своей компании — и в своём ритме.
Описание экскурсии
Маршрут и настроение вы задаёте сами:
- Если хочется уюта — пройдём по каналам с видами на Аничков мост, Мариинский театр, Новую Голландию и Исаакиевский собор.
- Если тянет к простору — выйдем в Неву: можно застать выстрел с Петропавловской крепости, увидеть крейсер «Аврора» и панорамы центра города.
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан, который вкратце расскажет о достопримечательностях вокруг.
- На катере есть спасательные жилеты для каждого пассажира, санузел, тент от дождя, тёплые пледы и аудиосистема с возможностью подключать свои устройства.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 439 туристов
Я представляю дружную команду капитанов в Петербурге. С радостью покатаем вас по рекам и каналам Северной столицы на современных комфортных катерах.
