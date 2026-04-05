2 отзыва оставили туристы

Мы пройдёмся по красивым локациям, сделаем живые кадры и поймаем настроение города. Я помогу с позированием, ракурсами и естественными эмоциями в кадре. Маршрут построен вокруг визуальной эстетики и фотосъёмки.

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Описание фото-прогулки

Такой разный Петербург

Вас ждет микс парадного и секретного Петербурга. С одной стороны: Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Малая и Большая Морские улицы, Эрмитаж и набережная Мойки. С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу.

Антуражная фотосессия

На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться на винтажную камеру. Я запечатлею вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки естественных и непринужденных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием o Петербурге и нашей встрече.

Организационные детали