2 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро

Полюбоваться историческим центром, подняться на крышу и получить винтажные снимки на память
Мы пройдёмся по красивым локациям, сделаем живые кадры и поймаем настроение города. Я помогу с позированием, ракурсами и естественными эмоциями в кадре. Маршрут построен вокруг визуальной эстетики и фотосъёмки.
5
265 отзывов
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро

Описание фото-прогулки

Такой разный Петербург

Вас ждет микс парадного и секретного Петербурга. С одной стороны: Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Малая и Большая Морские улицы, Эрмитаж и набережная Мойки. С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу.

Антуражная фотосессия

На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться на винтажную камеру. Я запечатлею вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки естественных и непринужденных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием o Петербурге и нашей встрече.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не историческая экскурсия, а фотопрогулка с необычной беседой обо всем на свете и, конечно, о любимом Питере!
  • В течение 3 дней после фотопрогулки вы получите более 100 обработанных фото
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Fujifilm
  • Подъём на крышу возможен после 13:00
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Центральном районе Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 906 туристов
Привет, дорогие друзья! Меня зовут Настя, я занимаюсь фото- и видеосъемкой более пяти лет. Помогаю в стилизации образов и выборе самых интересных локаций. С удовольствием запечатлею на камеру ваше знакомство с Северной столицей и расскажу о ней небанальные факты. Давайте знакомиться, творить и вдохновляться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 265 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 2 апр 2026
Сегодня утром получила фотографии. Это не выразить словами, эмоциями насколько понравилась работа Анастасии. ВОСТОРГ! На сколько чувствует человека. Приятная и общительная девушка. Имеет гибкий подход. Советует в позировании.Экскурсия и фотосессия
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прошла очень позитивная. Настенька, простите меня за то, что носили мою дамскую сумку всю фотосессию. Кто ещё думает и размышляет по поводу заказать фотосессию, точно могу сказать, закажите и не пожалеете.

Сегодня утром получила фотографии. Это не выразить словами, эмоциями насколько понравилась работа Анастасии. ВОСТОРГ! На сколько
Сегодня утром получила фотографии. Это не выразить словами, эмоциями насколько понравилась работа Анастасии. ВОСТОРГ! На сколько
Сегодня утром получила фотографии. Это не выразить словами, эмоциями насколько понравилась работа Анастасии. ВОСТОРГ! На сколько
Сегодня утром получила фотографии. Это не выразить словами, эмоциями насколько понравилась работа Анастасии. ВОСТОРГ! На сколько
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С
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
мы очень рады! и довольны)) спасибо
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
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А
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото и локациям. Время пролетело незаметно, но в памяти остались куча приятных воспоминаний и конечно же сотня атмосферных фото🖤 Полный восторг, идите, не пожалеете! ✨️
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото
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А
«Анастасия, спасибо, что подарили мне не просто фотосессию, а маленькое приключение по самым красивым уголкам Петербурга! Вы показали город с такой стороны, которую я бы сама никогда не нашла —
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идеальные локации, свет и вайб. Но главное — это время, проведенное с вами. Разговор был настолько легким и душевным, что я забыла о камере. А результат… Я в полном восторге! Спасибо за эти кадры, в которые хочется смотреть бесконечно. ❤️»

«Анастасия, спасибо, что подарили мне не просто фотосессию, а маленькое приключение по самым красивым уголкам Петербурга!
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Н
Мне очень понравилась фотопрогулка с Анастасией. Она рассказала ключевые моменты про объекты архитектуры, мимо которых мы проходили.
Анастасия сделала качественные фото. Время на прогулке прошло интересно и непринуждённо!
Мне очень понравилась фотопрогулка с Анастасией. Она рассказала ключевые моменты про объекты архитектуры, мимо которых мы проходили.
Мне очень понравилась фотопрогулка с Анастасией. Она рассказала ключевые моменты про объекты архитектуры, мимо которых мы проходили.
Мне очень понравилась фотопрогулка с Анастасией. Она рассказала ключевые моменты про объекты архитектуры, мимо которых мы проходили.
Мне очень понравилась фотопрогулка с Анастасией. Она рассказала ключевые моменты про объекты архитектуры, мимо которых мы проходили.
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М
Это была очередная поездка в Санкт-Петербург, в которую сошлось все: погода, настроение, чудесный фотограф Анастасия и прекрасные локации. С первых минут нашего общения мое стеснение сошло на нет; мои сбивчивые
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мысли, что я хочу приобрели форму…. и воплотились в прекраснейшую фотосессию, где каждая фотография вышла уникальной, красивой, яркой, про меня! Настя, спасибо тебе еще раз за атмосферу и прекрасные фото 🫶

Это была очередная поездка в Санкт-Петербург, в которую сошлось все: погода, настроение, чудесный фотограф Анастасия и
Это была очередная поездка в Санкт-Петербург, в которую сошлось все: погода, настроение, чудесный фотограф Анастасия и
Это была очередная поездка в Санкт-Петербург, в которую сошлось все: погода, настроение, чудесный фотограф Анастасия и
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие слова!
В самое сердечко ❤️ Буду рада нашей встрече вновь
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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