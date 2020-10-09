2 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро

Полюбоваться историческим центром, подняться на крышу и получить винтажные снимки на память

4.5
2 отзыва
Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам Северной столицы ⭐️, расскажу интересные факты из ее истории 📖 и помогу ощутить местный самобытный характер.

А также сделаю десятки фотографий на зеркальную и пленочную камеры и раскрою городские тайны и легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро

Что вас ожидает

Такой разный Петербург
Вас ждет микс парадного и секретного Петербурга. С одной стороны: Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Малая и Большая Морские улицы, Эрмитаж и набережная Мойки. С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу. Я не дам вам заскучать и помогу разобраться в архитектурных стилях Северной столицы ⭐️, поделюсь легендами, передающимися из поколения в поколение, и расскажу о знаменитых жителях города.

Антуражная фотосессия
На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться на цифровую и винтажную камеры, которые отлично дополнят друг друга. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки естественных и непринужденных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о Петербурге и нашей встрече.

Организационные детали

В течение 3 дней после фотопрогулки вы получите 20 обработанных фото. По договоренности могу также отдать все исходные кадры.

Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро
Фотопрогулка по Петербургу в стиле ретро

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Привет, дорогие друзья! Меня зовут Настя, я занимаюсь фото- и видеосъемкой более пяти лет. Помогаю в стилизации образов и выборе самых интересных локаций. С удовольствием запечатлею на камеру ваше знакомство с Северной столицей и расскажу о ней небанальные факты. Давайте знакомиться, творить и вдохновляться!
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2 отзыва оставили туристы

9 октября 2020
Очень понравилась экскурсия Фотопрогулка в стиле ретро. Анастасия рассказала много интересной новой информации. Обработанные фотографии получила быстро. Фотографии прекрасные, как с обложки журналов. СПАСИБО!!!!!!
4 октября 2020
Я люблю фотографироваться, но в последнее время почему-то не нравилась себе на фото. Как будто получалась не я. А вот в этот раз, точное мое отражение удалось поймать Анастасии. Всего час фотопрогулки и столько действительно живых, красивых фото в живописных локациях Питера. Большое спасибо за прогулку, приятную и непринуждённую беседу и такие чудесные фото ! Очень рекомендую не мучать инстамужей и инстаподруг, доверьте дело профи ))) Хочу подчеркнуть что мои ожидания это прогулка и фото, не экскурсия. И это ожидание полностью удовлетворено !

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