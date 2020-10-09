2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Такой разный Петербург

Вас ждет микс парадного и секретного Петербурга. С одной стороны: Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Малая и Большая Морские улицы, Эрмитаж и набережная Мойки. С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу. Я не дам вам заскучать и помогу разобраться в архитектурных стилях Северной столицы ⭐️, поделюсь легендами, передающимися из поколения в поколение, и расскажу о знаменитых жителях города.

Антуражная фотосессия

На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться на цифровую и винтажную камеры, которые отлично дополнят друг друга. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки естественных и непринужденных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о Петербурге и нашей встрече.

Организационные детали

В течение 3 дней после фотопрогулки вы получите 20 обработанных фото. По договоренности могу также отдать все исходные кадры.