2 отзыва оставили туристы

Мы пройдёмся по красивым локациям, сделаем живые кадры и поймаем настроение города. Я помогу с позированием, ракурсами и естественными эмоциями в кадре. Маршрут построен вокруг визуальной эстетики и фотосъёмки.
Описание фото-прогулки
Такой разный Петербург
Вас ждет микс парадного и секретного Петербурга. С одной стороны: Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Малая и Большая Морские улицы, Эрмитаж и набережная Мойки. С другой — тайные переулки, необычные дворы и даже выход на крышу.
Антуражная фотосессия
На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться на винтажную камеру. Я запечатлею вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки естественных и непринужденных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием o Петербурге и нашей встрече.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не историческая экскурсия, а фотопрогулка с необычной беседой обо всем на свете и, конечно, о любимом Питере!
- В течение 3 дней после фотопрогулки вы получите более 100 обработанных фото
- Съёмка проводится на фотоаппарат Fujifilm
- Подъём на крышу возможен после 13:00
- Дополнительных расходов не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном районе Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 906 туристов
Привет, дорогие друзья! Меня зовут Настя, я занимаюсь фото- и видеосъемкой более пяти лет. Помогаю в стилизации образов и выборе самых интересных локаций. С удовольствием запечатлею на камеру ваше знакомство с Северной столицей и расскажу о ней небанальные факты. Давайте знакомиться, творить и вдохновляться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 265 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 2 апр 2026
Сегодня утром получила фотографии. Это не выразить словами, эмоциями насколько понравилась работа Анастасии. ВОСТОРГ! На сколько чувствует человека. Приятная и общительная девушка. Имеет гибкий подход. Советует в позировании.Экскурсия и фотосессия
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С
спасибо огромное!! Настя все наши безумные идеи реализовала круче чем заявлялось.
мы очень рады! и довольны)) спасибо
мы очень рады! и довольны)) спасибо
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А
Настя – потрясающий фотограф и человек. Очень милая и общительная, учла все наши пожелания по фото и локациям. Время пролетело незаметно, но в памяти остались куча приятных воспоминаний и конечно же сотня атмосферных фото🖤 Полный восторг, идите, не пожалеете! ✨️
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А
«Анастасия, спасибо, что подарили мне не просто фотосессию, а маленькое приключение по самым красивым уголкам Петербурга! Вы показали город с такой стороны, которую я бы сама никогда не нашла —
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Н
Мне очень понравилась фотопрогулка с Анастасией. Она рассказала ключевые моменты про объекты архитектуры, мимо которых мы проходили.
Анастасия сделала качественные фото. Время на прогулке прошло интересно и непринуждённо!
Анастасия сделала качественные фото. Время на прогулке прошло интересно и непринуждённо!
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М
Это была очередная поездка в Санкт-Петербург, в которую сошлось все: погода, настроение, чудесный фотограф Анастасия и прекрасные локации. С первых минут нашего общения мое стеснение сошло на нет; мои сбивчивые
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие слова!
В самое сердечко ❤️ Буду рада нашей встрече вновь
В самое сердечко ❤️ Буду рада нашей встрече вновь
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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