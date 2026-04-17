Сыроварня, щи да каша, да игры с посадником — гастрономический тур в Новгород с погружением в старину
Описание экскурсии
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга ул. Звенигородская, д. 5 (ст. м. Звенигородская) Трассовая экскурсия. Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Свое название музей получил по имени древнего села Витославлицы, существовавшего на месте музея в XII-XVIII вв. На территории музея, площадью 30 га разместились 22 памятника: церкви, часовни, избы, мельница, кузница, амбар, житницы. Хронологические рамки музея XVI - нач. XX вв. подчеркивают уникальность реставрированных памятников. Внимание: входные билеты оплачиваются самостоятельно на кассе. Взрослый - 300 руб., школьный - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно. Пенсионных скидок нет. Экскурсионное обслуживание входит в стоимость тура. Экскурсия с дегустацией по сыроварне в Юрьевском Подворье Узнаем все тонкости приготовления сыров и насладимся новыми вкусами во время дегустации. Узнаем из чего делают настоящий сыр, историю российского сыроделия, познакомимся с настоящим сыроваром. И конечно можно будет приобрести продукцию, угостить друзей и родных. Дегустация сыра и домашней настойки Обед «По-Новгородски» в Юрьевском подворье, по желанию, за дополнительную оплату. Для тех, кто не обедает – свободное время. Меню обеда «По-Новгородски»: салат с судаком горячего копчения, серые щи со сметанкой, тушеная свинина по-Новгородски с толчёным картофелем, хлеб ремесленный Подворский, кисель Старорусский. Экскурсия по Новгородскому Кремлю, знаменитому "Новгородскому детинцу" с местным гидом Свободное время для самостоятельного посещения Софийского собора Театрализованная интерактивная программа «Великий Новгород – Ганзейский город». Мы перенесёмся в прошлое со средневековым гидом – посадником Сбыславом и его помощниками. Узнаем о торговом прошлом Великого Новгорода, про купеческий союз Ганзу. Гид покажет места, где раньше были Немецкий и Готский торговые дворы, где швартовались корабли с товарами. Нам расскажут о нравах немецких купцов и про особую грамоту «скре». На протяжении всей программы будут увлекательные игры, интересные и каверзные задачки. Посещение кафе "СЧАСТЬЕ", где можно будет приобрести Новгородских пряников (при их наличии), выпить чая или кофе перед обратной дорогой. Отправление в Санкт-Петербург. 21:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Купчино, ст. м. Звенигородская
удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на большом туристическом автобусе
- Экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и местных гидов
- Все входные билеты по программе: Кремль, интерактивная программа на Ярославом дворище, сыроварня, дегустация сыра и фруктовых настоек. Витославлицы только экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед «По-Новгородски» - 1200 руб.
- Входные билеты в музей деревянного зодчества Витославлицы. По ценам кассы. Взрослый - 300 руб., школьный - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно.
Место начала и завершения?
СТ.М. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
