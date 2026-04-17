07:30 Отправление из Санкт-Петербурга ул. Звенигородская, д. 5 (ст. м. Звенигородская) Трассовая экскурсия. Прибытие в Великий Новгород. Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Свое название музей получил по имени древнего села Витославлицы, существовавшего на месте музея в XII-XVIII вв. На территории музея, площадью 30 га разместились 22 памятника: церкви, часовни, избы, мельница, кузница, амбар, житницы. Хронологические рамки музея XVI - нач. XX вв. подчеркивают уникальность реставрированных памятников. Внимание: входные билеты оплачиваются самостоятельно на кассе. Взрослый - 300 руб., школьный - 200 руб., дети до 14 лет - бесплатно. Пенсионных скидок нет. Экскурсионное обслуживание входит в стоимость тура. Экскурсия с дегустацией по сыроварне в Юрьевском Подворье Узнаем все тонкости приготовления сыров и насладимся новыми вкусами во время дегустации. Узнаем из чего делают настоящий сыр, историю российского сыроделия, познакомимся с настоящим сыроваром. И конечно можно будет приобрести продукцию, угостить друзей и родных. Дегустация сыра и домашней настойки Обед «По-Новгородски» в Юрьевском подворье, по желанию, за дополнительную оплату. Для тех, кто не обедает – свободное время. Меню обеда «По-Новгородски»: салат с судаком горячего копчения, серые щи со сметанкой, тушеная свинина по-Новгородски с толчёным картофелем, хлеб ремесленный Подворский, кисель Старорусский. Экскурсия по Новгородскому Кремлю, знаменитому "Новгородскому детинцу" с местным гидом Свободное время для самостоятельного посещения Софийского собора Театрализованная интерактивная программа «Великий Новгород – Ганзейский город». Мы перенесёмся в прошлое со средневековым гидом – посадником Сбыславом и его помощниками. Узнаем о торговом прошлом Великого Новгорода, про купеческий союз Ганзу. Гид покажет места, где раньше были Немецкий и Готский торговые дворы, где швартовались корабли с товарами. Нам расскажут о нравах немецких купцов и про особую грамоту «скре». На протяжении всей программы будут увлекательные игры, интересные и каверзные задачки. Посещение кафе "СЧАСТЬЕ", где можно будет приобрести Новгородских пряников (при их наличии), выпить чая или кофе перед обратной дорогой. Отправление в Санкт-Петербург. 21:30 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, ст. м. Купчино, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде.