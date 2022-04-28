Bienvenue, или добро пожаловать во Францию конца XIX - начала XX века! На аудиоэкскурсии по залам Главного штаба Вам предстоит увидеть мир глазами французских импрессионистов, разобраться в особенностях этого направления живописи и познакомиться с одной из лучших коллекций шедевров импрессионизма в мире.

Вы услышите интересные факты из жизни Мане и Дега, Моне и Ренуара, Писсарро и Сислея. Вы познакомитесь с разными периодами их творчества и помогу прочувствовать динамику, игру света и цвета на картинах французских импрессионистов.

Вы услышите, как зародился импрессионизм, в чем его основное отличие от классической живописи, и почему импрессионисты произвели настоящую революцию в изобразительном искусстве. Вы научитесь видеть стилистические особенности импрессионизма и разберетесь в его философии. Узнаете особенности манеры каждого из основоположников этого направления, почувствуете созданную художниками иллюзию движения и проникнете внутрь сюжетов картин.

Вы увидите портреты француженок и прогуливающихся месье; виды Парижа и его незабываемые бульвары; морские берега и утёсы, реку Сену и разнообразные пейзажи. Все картины очень чутко передают эмоции и настроение, вы научитесь их считывать.

Этот маршрут — прекрасная возможность увидеть Францию глазами великих художников и уловить их эмоции через композиции, краски и формы, мазки и игру света.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.