Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма

Главный штаб Эрмитажа

Индивидуальная
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма
Главный штаб Эрмитажа: билет и аудиоэкскурсия с полным погружением в мир импрессионизма

Что вас ожидает 🤩

  • Главный штаб Эрмитажа и его коллекция
  • "Портрет Жанны Сомари" Пьера Огюста Ренуара
  • Пастели Эдгара Дега
  • Знаменитое полотно Клода Моне "Восход солнца. Впечатление".
  • Виды Парижа Камиля Писсаро
  • И многое другое
Bienvenue, или добро пожаловать во Францию конца XIX - начала XX века! На аудиоэкскурсии по залам Главного штаба Вам предстоит увидеть мир глазами французских импрессионистов, разобраться в особенностях этого направления живописи и познакомиться с одной из лучших коллекций шедевров импрессионизма в мире.
Вы услышите интересные факты из жизни Мане и Дега, Моне и Ренуара, Писсарро и Сислея. Вы познакомитесь с разными периодами их творчества и помогу прочувствовать динамику, игру света и цвета на картинах французских импрессионистов.
Вы услышите, как зародился импрессионизм, в чем его основное отличие от классической живописи, и почему импрессионисты произвели настоящую революцию в изобразительном искусстве. Вы научитесь видеть стилистические особенности импрессионизма и разберетесь в его философии. Узнаете особенности манеры каждого из основоположников этого направления, почувствуете созданную художниками иллюзию движения и проникнете внутрь сюжетов картин.
Вы увидите портреты француженок и прогуливающихся месье; виды Парижа и его незабываемые бульвары; морские берега и утёсы, реку Сену и разнообразные пейзажи. Все картины очень чутко передают эмоции и настроение, вы научитесь их считывать.
Этот маршрут — прекрасная возможность увидеть Францию глазами великих художников и уловить их эмоции через композиции, краски и формы, мазки и игру света.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Главный штаб
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный штаб Эрмитажа (Дворцовая площадь)
Завершение: Главный штаб Эрмитажа
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15-20 минут до выбранного времени. Билет действует 30 минут от начала сеанса, после этого времени билет аннулируется.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

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