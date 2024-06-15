Максим Горький за свою жизнь увидел, наверное, всё: презрение и любовь, нищету и богатство, безвестность и всенародную славу. А еще – он увидел революцию, символом которой стал еще до того,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Троицкий мост, где Горький наблюдал страшные картины «Кровавого воскресенья»
- Петропавловская крепость, узником которой он стал в дни первой русской революции
- Дом Горького, превратившийся в центр сперва светской, а затем и революционной жизни Петрограда
- Памятник Горькому, ставшей частью советского культа «главного пролетарского писателя»
Описание экскурсии
Имя Максима Горького неразрывно связано с революцией. За годы советской власти он превратился в один из её символов, в главного писателя эпохи. Еще при жизни Горького родной Нижний Новгород был переименован в его честь. Но как именно провинциальный автор превратился в «Буревестника революции», а его квартира - в один из центров бушующего Петрограда? Из экскурсии вы узнаете:
- какую роль сыграл Горький в событиях «Кровавого воскресенья»?
- почему в его 9-комнатной квартире всегда не хватало свободного места?
- почему, несмотря на многолетнюю дружбу с Лениным, Горький после революции покинул Страну Советов?
по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкий мост, где Горький наблюдал страшные картины «Кровавого воскресенья»
- Петропавловская крепость, узником которой он стал в дни первой русской революции
- Дом Горького, превратившийся в центр сперва светской, а затем и революционной жизни Петрограда
- Памятник Горькому, ставшей частью советского культа «главного пролетарского писателя»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост, Петроградская сторона
Завершение: Метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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