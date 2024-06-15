какую роль сыграл Горький в событиях «Кровавого воскресенья»?

почему в его 9-комнатной квартире всегда не хватало свободного места?

почему, несмотря на многолетнюю дружбу с Лениным, Горький после революции покинул Страну Советов?

Имя Максима Горького неразрывно связано с революцией. За годы советской власти он превратился в один из её символов, в главного писателя эпохи. Еще при жизни Горького родной Нижний Новгород был переименован в его честь. Но как именно провинциальный автор превратился в «Буревестника революции», а его квартира - в один из центров бушующего Петрограда? Из экскурсии вы узнаете: