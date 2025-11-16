Мы пройдём по петербургским адресам Сергея Есенина и попробуем разобраться в хитросплетениях линий его судьбы.
Увидим локации, связанные с самыми громкими публичными выступлениями поэта, а завершим экскурсию у места, где трагически оборвалась его жизнь. Обсудим все версии гибели классика и попытаемся отделить домыслы от реальных фактов.
Увидим локации, связанные с самыми громкими публичными выступлениями поэта, а завершим экскурсию у места, где трагически оборвалась его жизнь. Обсудим все версии гибели классика и попытаемся отделить домыслы от реальных фактов.
Описание экскурсии
Мы начнём у дома, где прошли счастливые месяцы семейной жизни поэта, и пройдём по адресам литературных салонов Серебряного века — именно они открыли Есенину путь в круг его поэтов-современников.
По дороге обсудим:
- Можно ли считать Есенина воинствующим безбожником — как того требовала идеология большевистской власти
- Почему поэты старшего поколения не принимали его в свой круг — и как сам Есенин относился к этому
- Кто из его современников жил рядом с местом трагической развязки жизни поэта — и почему их пути тоже оказались драматичными
- Почему судьбы крупнейших русских поэтов так часто обрывались трагически? Это случайность или в этом есть некая закономерность
Организационные детали
- Посещение музеев в стоимость экскурсии не входит
- Все участники получают индивидуальные радиогиды — вы будете слышать каждое моё слово
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1638 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Аристократия Санкт-Петербурга
Откройте для себя Петербург имперского периода, когда город был в числе пяти самых значимых в мире. Увлекательные истории и архитектура ждут вас
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 10:00
19 ноя в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
18 ноя в 09:30
2295 ₽
2700 ₽ за человека