Максим Горький за свою жизнь увидел, пожалуй, всё: презрение и любовь, нищету и богатство, безвестность и славу. И конечно, революцию, символом которой стал ещё до того, как она случилась.
Но что привело начинающего автора в бунтари? Какой ценой далась ему слава главного советского писателя? И какую на самом деле роль он сыграл в самые драматичные дни российской истории?
Но что привело начинающего автора в бунтари? Какой ценой далась ему слава главного советского писателя? И какую на самом деле роль он сыграл в самые драматичные дни российской истории?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Троицкий мост, где Горький стал свидетелем страшного «Кровавого воскресенья».
- Петропавловская крепость, узником которой он стал в дни первой русской революции.
- Дом Горького, ставший центром сперва светской, а затем и революционной жизни Петрограда.
- Памятник Горькому: часть культа «пролетарского писателя» в советской стране.
Вы узнаете:
- Какую роль сыграл Горький в событиях 1905 года.
- Почему в его 9-комнатной квартире всегда не хватало свободного места.
- Почему, несмотря на многолетнюю дружбу с Лениным, Горький после революции покинул Страну Советов.
- Как роман с одной из первых красавиц страны способствовал его сближению с Ильичом.
- Как так вышло, что Горький спас жизнь представителю свергнутой династии Романовых.
- Зачем для одной из своих возлюбленных Горький организовал фиктивный брак с другим мужчиной.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста, Петроградская сторона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 26 туристов
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Каждый сантиметр в центре моего любимого города, Санкт-Петербурга, дышит историей нашей страны. Я много лет увлечён её изучением и постараюсь за время экскурсии и вас заразить своим энтузиазмом.Задать вопрос
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