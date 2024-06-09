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Максим Горький за свою жизнь увидел, пожалуй, всё: презрение и любовь, нищету и богатство, безвестность и славу. И конечно, революцию, символом которой стал ещё до того, как она случилась.



Но что привело начинающего автора в бунтари? Какой ценой далась ему слава главного советского писателя? И какую на самом деле роль он сыграл в самые драматичные дни российской истории?