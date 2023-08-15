Разобраться, кем был организатор шествия «Кровавого воскресенья», и понять, почему оно состоялось
Сегодня Георгий Гапон для широких масс — священник и предводитель шествия, которое обернулось «Кровавым воскресеньем». Но когда-то имя этого человека знала вся Европа, а его самого считали сердцем русской революции.
Кем был Гапон и почему именно повёл за собой толпу рабочих? Вместе нам предстоит открыть эти захватывающие, но незаслуженно забытые страницы русской истории.
Кем был Гапон и почему именно повёл за собой толпу рабочих? Вместе нам предстоит открыть эти захватывающие, но незаслуженно забытые страницы русской истории.
Ближайшие даты:
25
сен
сен
29
сен
сен
30
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
От священника до мировой звезды
С событий 9 января 1905 года началась первая русская революция. Организатором шествия, которое завершилось расстрелом безоружной толпы, выступил Георгий Гапон. Вот, пожалуй, и всё, что большинство помнит по школьным урокам истории. Но мы посмотрим глубже: кем был этот человек, что им двигало и почему за ним последовали тысячи рабочих? Найдём ответы и на другие вопросы:
- почему Владимир Ленин не мог уснуть перед встречей с Гапоном
- что превратило священника-пацифиста в организатора вооруженного восстания
- почему это восстание провалилось
- как сложилась жизнь Георгия Гапона после «Кровавого воскресенья»
- и как спаситель Гапона стал его палачом.
«Кровавое воскресенье»: хроники, причины, следствия
В основе нашего маршрута — путь колонны, которая во главе с Гапоном двигалась сквозь Петербург к Зимнему дворцу. Каким был этот день? Как империя пришла к нему? Будем разбираться:
- у Путиловского завода поговорим о рабочем движении начала 20 века, когда рабочие становятся грозной политической силой.
- у сада 9 января, откуда стартовало шествие, обсудим, чего хотели десятки тысяч рабочих.
- на Нарвской заставе попробуем понять, как и почему случился расстрел мирной демонстрации. И как эти события повлияли на судьбу всей России.
Кому подойдёт экскурсия
Любознательным путешественникам, которые хотят посмотреть в глубину российской истории, рассказанную понятным и простым языком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Кировский завод»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Каждый сантиметр в центре моего любимого города, Санкт-Петербурга, дышит историей нашей страны. Я много лет увлечен её изучением и постараюсь за время экскурсии и вас заразить своим энтузиазмом.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
15 авг 2023
Хочу выразить огромную благодарность Игорю за увлекательный рассказ о Георгие Гапоне! Особенно хочется отметить, как мастерски Игорь подбирает материал и подаёт его слушателям. В группе были люди разных возрастов и взглядов, но абсолютно все были вовлечены в повествование, время пролетело незаметно) Очень метко подобраны цитаты из документов. Экскурсия получилась живая и динамичная, она в доступной форме объяснила механизмы революционных процессов и мотивы действующих лиц. Уверена, даже люди далёкие от истории получат много удовольствия. Ну а если интересуетесь революционными потрясениями начала прошлого века - рекомендую на все 100%. В планах посетить и другие программы автора, Игорь - талант!)
Надежда
15 авг 2023
Экскурсия живая, эмоциональная, без академического монотонного повествования. Маршрут динамичный, без долгих остановок. Заканчивается у станции метро, что весьма удобно.
Игорь приятный человек и отличный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
Игорь приятный человек и отличный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
М
Маргарита
31 июля 2023
Мне понравилось очень, все прошло отлично! Игорь великолепно рассказывает, очень увлекательно, интересная подача. Всем рекомендую!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Летние
Для студентов
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2 часа
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
на площади Искусств
Завтра
17 сен
18 сен
20 сен
от 3 600₽ за всё до 2 чел.
Входной билет
2.5 часа
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Открыть для себя шедевры русской школы живописи и проникнуть в тайны иконописцев
на площади Искусств
Завтра
17 сен
18 сен
20 сен
3 150₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Русского музея
От Рублева до Айвазовского - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
на Площади искусств
17 сен
18 сен
21 сен
22 сен
5 650₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании