Гапон: поп-звезда русской революции

Разобраться, кем был организатор шествия «Кровавого воскресенья», и понять, почему оно состоялось

5
3 отзыва
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Сегодня Георгий Гапон для широких масс — священник и предводитель шествия, которое обернулось «Кровавым воскресеньем». Но когда-то имя этого человека знала вся Европа, а его самого считали сердцем русской революции.

Кем был Гапон и почему именно повёл за собой толпу рабочих? Вместе нам предстоит открыть эти захватывающие, но незаслуженно забытые страницы русской истории.
Гапон: поп-звезда русской революции
Гапон: поп-звезда русской революции
Гапон: поп-звезда русской революции
Гапон: поп-звезда русской революции
Гапон: поп-звезда русской революции
Гапон: поп-звезда русской революции
Ближайшие даты:
25
сен
29
сен
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От священника до мировой звезды

С событий 9 января 1905 года началась первая русская революция. Организатором шествия, которое завершилось расстрелом безоружной толпы, выступил Георгий Гапон. Вот, пожалуй, и всё, что большинство помнит по школьным урокам истории. Но мы посмотрим глубже: кем был этот человек, что им двигало и почему за ним последовали тысячи рабочих? Найдём ответы и на другие вопросы:

  • почему Владимир Ленин не мог уснуть перед встречей с Гапоном
  • что превратило священника-пацифиста в организатора вооруженного восстания
  • почему это восстание провалилось
  • как сложилась жизнь Георгия Гапона после «Кровавого воскресенья»
  • и как спаситель Гапона стал его палачом.

«Кровавое воскресенье»: хроники, причины, следствия

В основе нашего маршрута — путь колонны, которая во главе с Гапоном двигалась сквозь Петербург к Зимнему дворцу. Каким был этот день? Как империя пришла к нему? Будем разбираться:

  • у Путиловского завода поговорим о рабочем движении начала 20 века, когда рабочие становятся грозной политической силой.
  • у сада 9 января, откуда стартовало шествие, обсудим, чего хотели десятки тысяч рабочих.
  • на Нарвской заставе попробуем понять, как и почему случился расстрел мирной демонстрации. И как эти события повлияли на судьбу всей России.

Кому подойдёт экскурсия

Любознательным путешественникам, которые хотят посмотреть в глубину российской истории, рассказанную понятным и простым языком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Кировский завод»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
15 авг 2023
Хочу выразить огромную благодарность Игорю за увлекательный рассказ о Георгие Гапоне! Особенно хочется отметить, как мастерски Игорь подбирает материал и подаёт его слушателям. В группе были люди разных возрастов и взглядов, но абсолютно все были вовлечены в повествование, время пролетело незаметно) Очень метко подобраны цитаты из документов. Экскурсия получилась живая и динамичная, она в доступной форме объяснила механизмы революционных процессов и мотивы действующих лиц. Уверена, даже люди далёкие от истории получат много удовольствия. Ну а если интересуетесь революционными потрясениями начала прошлого века - рекомендую на все 100%. В планах посетить и другие программы автора, Игорь - талант!)
Надежда
15 авг 2023
Экскурсия живая, эмоциональная, без академического монотонного повествования. Маршрут динамичный, без долгих остановок. Заканчивается у станции метро, что весьма удобно.
Игорь приятный человек и отличный рассказчик. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
М
31 июля 2023
Мне понравилось очень, все прошло отлично! Игорь великолепно рассказывает, очень увлекательно, интересная подача. Всем рекомендую!

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