Сегодня Георгий Гапон для широких масс — священник и предводитель шествия, которое обернулось «Кровавым воскресеньем». Но когда-то имя этого человека знала вся Европа, а его самого считали сердцем русской революции. Кем был Гапон и почему именно повёл за собой толпу рабочих? Вместе нам предстоит открыть эти захватывающие, но незаслуженно забытые страницы русской истории.

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Описание

Что вас ожидает

От священника до мировой звезды

С событий 9 января 1905 года началась первая русская революция. Организатором шествия, которое завершилось расстрелом безоружной толпы, выступил Георгий Гапон. Вот, пожалуй, и всё, что большинство помнит по школьным урокам истории. Но мы посмотрим глубже: кем был этот человек, что им двигало и почему за ним последовали тысячи рабочих? Найдём ответы и на другие вопросы:

почему Владимир Ленин не мог уснуть перед встречей с Гапоном

что превратило священника-пацифиста в организатора вооруженного восстания

почему это восстание провалилось

как сложилась жизнь Георгия Гапона после «Кровавого воскресенья»

и как спаситель Гапона стал его палачом.

«Кровавое воскресенье»: хроники, причины, следствия

В основе нашего маршрута — путь колонны, которая во главе с Гапоном двигалась сквозь Петербург к Зимнему дворцу. Каким был этот день? Как империя пришла к нему? Будем разбираться:

у Путиловского завода поговорим о рабочем движении начала 20 века, когда рабочие становятся грозной политической силой.

поговорим о рабочем движении начала 20 века, когда рабочие становятся грозной политической силой. у сада 9 января , откуда стартовало шествие, обсудим, чего хотели десятки тысяч рабочих.

, откуда стартовало шествие, обсудим, чего хотели десятки тысяч рабочих. на Нарвской заставе попробуем понять, как и почему случился расстрел мирной демонстрации. И как эти события повлияли на судьбу всей России.

Кому подойдёт экскурсия

Любознательным путешественникам, которые хотят посмотреть в глубину российской истории, рассказанную понятным и простым языком.