Петербург - прекрасное место для прогулок, а фантазии на тему произведений Достоевского — идеальный путеводитель по знаковым местам. Пройти те самые 730 шагов, отделявшие Родиона Раскольникова от дома старухи-процентщицы, встретиться с Городом и с собой, изучая шагами топонимику литературных пространств с голосами героев романа "Преступление и Наказание".

Аудио спектакль-прогулка - экскурсия ⛳ - начинается у дома, где жил Ф. М. Достоевский, где он написал роман "Преcтупление и Наказание", и проходит по местам, описанным в романе, и вдохновившим автора на его великое произведение. Маршрут проходит по Столярному переулку, Кокушкину мосту, Садовой, Сенной, вдоль набережной канала Грибоедова и завершается недалеко от дома Старухи-процентщицы.

Вы погружаетесь в мир героев Достоевского, идете по тем же улицам, по тем же мостовым, что и они, видите те же дома и пейзажи, и ощущаете мучительность и неизбежность их выбора. Или все-таки можно что-нибудь изменить?