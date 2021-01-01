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Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым

4.1
62 отзыва
Андрей Ш.
Андрей Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Начиная у дома, где жил Ф.

М.

Достоевский, вы посетите все места, описанные в романе и вдохновившие писателя на создание этого произведения.

Маршрут пролегает через Столярный переулок, Кокушкин мост, Садовую, Сенную, вдоль набережной канала Грибоедова и завершается недалеко от дома Старухи-процентщицы.
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  • 👥Групповая
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 799 ₽ за человека

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Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым

Что вы увидите

  • Дом, где Ф. М. Достоевский написал роман "Преcтупление и Наказание"
  • дом, где жил Раскольников
  • дом Старухи-Процентщицы
  • Старая Коломна
  • Вознесенский мост
  • Столярный переулок
  • Кокушкин мост
  • Сенная площадь
  • набережная канала Грибоедова - "Канава"
  • многое другое
Петербург - прекрасное место для прогулок, а фантазии на тему произведений Достоевского — идеальный путеводитель по знаковым местам. Пройти те самые 730 шагов, отделявшие Родиона Раскольникова от дома старухи-процентщицы, встретиться с Городом и с собой, изучая шагами топонимику литературных пространств с голосами героев романа "Преступление и Наказание".
Аудио спектакль-прогулка - экскурсия ⛳ - начинается у дома, где жил Ф. М. Достоевский, где он написал роман "Преcтупление и Наказание", и проходит по местам, описанным в романе, и вдохновившим автора на его великое произведение. Маршрут проходит по Столярному переулку, Кокушкину мосту, Садовой, Сенной, вдоль набережной канала Грибоедова и завершается недалеко от дома Старухи-процентщицы.
Вы погружаетесь в мир героев Достоевского, идете по тем же улицам, по тем же мостовым, что и они, видите те же дома и пейзажи, и ощущаете мучительность и неизбежность их выбора. Или все-таки можно что-нибудь изменить?
Что входит
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида в виде аудиоспектакля - прогулки
  • Уютная и дружеская атмосфера со всем необходимым для приятной экскурсии: аудио техника, наушники, карта маршрута, дождевики
  • Возможность обогатит ваши знания о творчестве Ф. М. Достоевского
Что не входит
  • Перекус и вода
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Казначейская, ул., д. 7, Дом Достоевского
Место завершения
🏁 Садовая ул. 67
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей Ш.
Андрей Ш.
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62 отзыва оставили туристы

Андрей Ш. проводит ещё 3 экскурсии

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