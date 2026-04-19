Если Петербург Пушкина — это районы дворцов и пышных особняков, то город Достоевского — это кварталы разночинцев, та самая изнанка города, до которой не всегда добираются туристы. Я проведу вас маршрутами, которыми ходили герои «Преступления и наказания» и сам Достоевский:
Посмотрим где жили Раскольников, его сестра с матерью и Сонечка Мармеладова;
Разберемся, почему действия романа разворачиваются именно в районе Сенной площади;
Заглянем в тот самый двор, где Родион спрятал под камнем украденные у старухи деньги и драгоценности;
А может, даже осмелимся зайти в дом самой процентщицы? Там и сегодня довольно жутко.
Пообедаем на своеобразной барной улице 19 века;
Побываем в бывшем районе красных фонарей. А еще пошушукаемся на тему: действительно ли девочки из Фонарного переулка отказывались во второй раз ходить с Федором Михайловичем, потому как он якобы делал с ними такое, что и страшно рассказать.
Достоевский вне учебников: разрушаем мифы
Сколько же легенд окружает фигуру Федора Михайловича! Я провела целое журналистское расследование, чтобы отделить правду от мифов, которые нам предстоит развенчать. Например, о шизофрении писателя, о его эпилепсии, о сексизме и педофилии, о христианском фанатизме и социализме, об антисемитизме и сложных отношениях с коллегами. Выясним, какие реальные преступления вдохновляли Достоевского, и по письмам современников и свидетельствам восстановим реальную картину жизни писателя.
Какого Достоевского я хочу вам показать?
Для многих из нас еще со школы Достоевский воспринимается как идеальный образ писателя-философа — мудрого, глубокого и… совершенно обезличенного. Через письма современников и собственные открытия я покажу вам живого Федора Михайловича — с абсолютно человеческими проблемами и привычками, с мягким сердцем и нетерпимостью к чужому мнению, игромана и психолога. Чтобы сквозь классический портрет писателя проступил более сложный и многогранный образ Достоевского.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе или ресторане; посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 894 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему читать дальшеуменьшить
миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
самая увлекательная экскурсия, какую только можно представить. прекрасный гид абсолютно индивидуальный подход невероятная лёгкость взаимодействия
4 часа пролетели как один миг
мы обязательно посетим и другие экскурсии с Юлией
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Павел
на одном дыхании! 100%рекомендую Юлию и эту программу! очень интересно и познавательно! с нетерпением будем ждать новых встреч с этим гидом и предвкушать её рассказ
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М
Мария
Просто потрясающая экскурсия. Необыкновенно глубокое и увлекательное погружение в Петербург Достоевского и роман Преступление и наказание.
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Виктория
01 октября Юля проводила для нас с мужем экскурсию, посвящённую Достоевскому. За приятной прогулкой, разговорами о жизни Фёдора Михайловича, а также немного о нас самих ☺️, 4 часа пролетели незаметно. читать дальшеуменьшить
Хотя, сказать по правде, изначально я не верила в наши силы☺️. Но погода благоволила, Юля нас очаровала и мы чудесно и с пользой провели время! Очень важным именно для меня бонусом стали фотографии. Спасибо за такое времяпрепровождение. Хотим ещё! ☺️
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Д
Дмитрий
Брали экскурсию больше для сына, который будет изучать в 10 классе "Преступление и наказание". Следует признаться, что за неделю перед туром успели прослушать половину произведения - аудиокнигу, в авто. Сын читать дальшеуменьшить
иногда засыпал… Оказалось, что с таким великолепным рассказчиком, как Юлия, сами получили море информации и по роману и по Достоевскому. Отлично выстроенный маршрут, грамотная речь, увлекательный рассказ просто погрузил нас в Петербург того времени. Сын, который в начале был в шоке от продолжительности экскурсии, признался, что всё это время пролетело- прошло незаметно и что он не ожидал,что может быть так интересно "читать" классиков.
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Ю
Юлия
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4 часа, удивительная экскурсия, рекомендую однозначно! Юлия интересный рассказчик, и просто очень хороший человек! Спасибо большое!!
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