Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование

Пройти по маршруту Родиона Раскольникова и разрушить мифы о жизни «самого петербургского» писателя

Фигура Достоевского так давно окутана легендами, что порой мифы проникают даже на страницы учебников. Наша задача — пройти по следам писателя и его героев и отделить правду от вымысла.

С моей помощью вы в полной мере ощутите, что Достоевский — это не просто писатель с портрета в кабинете литературы, а живой человек со своими слабостями, страстями и характером.
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
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Описание

Что вас ожидает

По следам Раскольникова: другой Петербург

Если Петербург Пушкина — это районы дворцов и пышных особняков, то город Достоевского — это кварталы разночинцев, та самая изнанка города, до которой не всегда добираются туристы. Я проведу вас маршрутами, которыми ходили герои «Преступления и наказания» и сам Достоевский:

  • Посмотрим где жили Раскольников, его сестра с матерью и Сонечка Мармеладова;
  • Разберемся, почему действия романа разворачиваются именно в районе Сенной площади;
  • Заглянем в тот самый двор, где Родион спрятал под камнем украденные у старухи деньги и драгоценности;
  • А может, даже осмелимся зайти в дом самой процентщицы? Там и сегодня довольно жутко.
  • Пообедаем на своеобразной барной улице 19 века;
  • Побываем в бывшем районе красных фонарей. А еще пошушукаемся на тему: действительно ли девочки из Фонарного переулка отказывались во второй раз ходить с Федором Михайловичем, потому как он якобы делал с ними такое, что и страшно рассказать.

Достоевский вне учебников: разрушаем мифы

Сколько же легенд окружает фигуру Федора Михайловича! Я провела целое журналистское расследование, чтобы отделить правду от мифов, которые нам предстоит развенчать. Например, о шизофрении писателя, о его эпилепсии, о сексизме и педофилии, о христианском фанатизме и социализме, об антисемитизме и сложных отношениях с коллегами. Выясним, какие реальные преступления вдохновляли Достоевского, и по письмам современников и свидетельствам восстановим реальную картину жизни писателя.

Какого Достоевского я хочу вам показать?

Для многих из нас еще со школы Достоевский воспринимается как идеальный образ писателя-философа — мудрого, глубокого и… совершенно обезличенного. Через письма современников и собственные открытия я покажу вам живого Федора Михайловича — с абсолютно человеческими проблемами и привычками, с мягким сердцем и нетерпимостью к чужому мнению, игромана и психолога. Чтобы сквозь классический портрет писателя проступил более сложный и многогранный образ Достоевского.

Организационные детали

  • Бонусом после прогулки станут 20 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши), которые я пришлю в течение 3-5 дней после экскурсии
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе или ресторане; посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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