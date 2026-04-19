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Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование

Пройти по маршруту Родиона Раскольникова и разрушить мифы о жизни «самого петербургского» писателя
Фигура Достоевского так давно окутана легендами, что порой мифы проникают даже на страницы учебников. Наша задача — пройти по следам писателя и его героев и отделить правду от вымысла.

С моей помощью вы в полной мере ощутите, что Достоевский — это не просто писатель с портрета в кабинете литературы, а живой человек со своими слабостями, страстями и характером.
5
28 отзывов
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование
Петербург Достоевского изнутри: журналистское расследование

Описание экскурсии

По следам Раскольникова: другой Петербург

Если Петербург Пушкина — это районы дворцов и пышных особняков, то город Достоевского — это кварталы разночинцев, та самая изнанка города, до которой не всегда добираются туристы. Я проведу вас маршрутами, которыми ходили герои «Преступления и наказания» и сам Достоевский:

  • Посмотрим где жили Раскольников, его сестра с матерью и Сонечка Мармеладова;
  • Разберемся, почему действия романа разворачиваются именно в районе Сенной площади;
  • Заглянем в тот самый двор, где Родион спрятал под камнем украденные у старухи деньги и драгоценности;
  • А может, даже осмелимся зайти в дом самой процентщицы? Там и сегодня довольно жутко.
  • Пообедаем на своеобразной барной улице 19 века;
  • Побываем в бывшем районе красных фонарей. А еще пошушукаемся на тему: действительно ли девочки из Фонарного переулка отказывались во второй раз ходить с Федором Михайловичем, потому как он якобы делал с ними такое, что и страшно рассказать.

Достоевский вне учебников: разрушаем мифы

Сколько же легенд окружает фигуру Федора Михайловича! Я провела целое журналистское расследование, чтобы отделить правду от мифов, которые нам предстоит развенчать. Например, о шизофрении писателя, о его эпилепсии, о сексизме и педофилии, о христианском фанатизме и социализме, об антисемитизме и сложных отношениях с коллегами. Выясним, какие реальные преступления вдохновляли Достоевского, и по письмам современников и свидетельствам восстановим реальную картину жизни писателя.

Какого Достоевского я хочу вам показать?

Для многих из нас еще со школы Достоевский воспринимается как идеальный образ писателя-философа — мудрого, глубокого и… совершенно обезличенного. Через письма современников и собственные открытия я покажу вам живого Федора Михайловича — с абсолютно человеческими проблемами и привычками, с мягким сердцем и нетерпимостью к чужому мнению, игромана и психолога. Чтобы сквозь классический портрет писателя проступил более сложный и многогранный образ Достоевского.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе или ресторане; посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 894 туристов
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему
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миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Александр
самая увлекательная экскурсия, какую только можно представить.
прекрасный гид абсолютно индивидуальный подход невероятная лёгкость взаимодействия

4 часа пролетели как один миг

мы обязательно посетим и другие экскурсии с Юлией
самая увлекательная экскурсия, какую только можно представить.
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Павел
на одном дыхании! 100%рекомендую Юлию и эту программу! очень интересно и познавательно! с нетерпением будем ждать новых встреч с этим гидом и предвкушать её рассказ
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М
Просто потрясающая экскурсия. Необыкновенно глубокое и увлекательное погружение в Петербург Достоевского и роман Преступление и наказание.
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Виктория
01 октября Юля проводила для нас с мужем экскурсию, посвящённую Достоевскому. За приятной прогулкой, разговорами о жизни Фёдора Михайловича, а также немного о нас самих ☺️, 4 часа пролетели незаметно.
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Хотя, сказать по правде, изначально я не верила в наши силы☺️. Но погода благоволила, Юля нас очаровала и мы чудесно и с пользой провели время! Очень важным именно для меня бонусом стали фотографии. Спасибо за такое времяпрепровождение. Хотим ещё! ☺️

01 октября Юля проводила для нас с мужем экскурсию, посвящённую Достоевскому. За приятной прогулкой, разговорами о
01 октября Юля проводила для нас с мужем экскурсию, посвящённую Достоевскому. За приятной прогулкой, разговорами о
01 октября Юля проводила для нас с мужем экскурсию, посвящённую Достоевскому. За приятной прогулкой, разговорами о
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Д
Брали экскурсию больше для сына, который будет изучать в 10 классе "Преступление и наказание". Следует признаться, что за неделю перед туром успели прослушать половину произведения - аудиокнигу, в авто. Сын
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иногда засыпал… Оказалось, что с таким великолепным рассказчиком, как Юлия, сами получили море информации и по роману и по Достоевскому. Отлично выстроенный маршрут, грамотная речь, увлекательный рассказ просто погрузил нас в Петербург того времени. Сын, который в начале был в шоке от продолжительности экскурсии, признался, что всё это время пролетело- прошло незаметно и что он не ожидал,что может быть так интересно "читать" классиков.

Брали экскурсию больше для сына, который будет изучать в 10 классе "Преступление и наказание". Следует признаться,
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Ю
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4 часа, удивительная экскурсия, рекомендую однозначно! Юлия интересный рассказчик, и просто очень хороший человек! Спасибо большое!!
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4
Добрый день! 29 апреля побывали на прекрасной экскурсии, если сказать точнее, прожили жизнь Раскольникова за 4
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