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Описание
Что вас ожидает
По следам Раскольникова: другой Петербург
Если Петербург Пушкина — это районы дворцов и пышных особняков, то город Достоевского — это кварталы разночинцев, та самая изнанка города, до которой не всегда добираются туристы. Я проведу вас маршрутами, которыми ходили герои «Преступления и наказания» и сам Достоевский:
Посмотрим где жили Раскольников, его сестра с матерью и Сонечка Мармеладова;
Разберемся, почему действия романа разворачиваются именно в районе Сенной площади;
Заглянем в тот самый двор, где Родион спрятал под камнем украденные у старухи деньги и драгоценности;
А может, даже осмелимся зайти в дом самой процентщицы? Там и сегодня довольно жутко.
Пообедаем на своеобразной барной улице 19 века;
Побываем в бывшем районе красных фонарей. А еще пошушукаемся на тему: действительно ли девочки из Фонарного переулка отказывались во второй раз ходить с Федором Михайловичем, потому как он якобы делал с ними такое, что и страшно рассказать.
Достоевский вне учебников: разрушаем мифы
Сколько же легенд окружает фигуру Федора Михайловича! Я провела целое журналистское расследование, чтобы отделить правду от мифов, которые нам предстоит развенчать. Например, о шизофрении писателя, о его эпилепсии, о сексизме и педофилии, о христианском фанатизме и социализме, об антисемитизме и сложных отношениях с коллегами. Выясним, какие реальные преступления вдохновляли Достоевского, и по письмам современников и свидетельствам восстановим реальную картину жизни писателя.
Какого Достоевского я хочу вам показать?
Для многих из нас еще со школы Достоевский воспринимается как идеальный образ писателя-философа — мудрого, глубокого и… совершенно обезличенного. Через письма современников и собственные открытия я покажу вам живого Федора Михайловича — с абсолютно человеческими проблемами и привычками, с мягким сердцем и нетерпимостью к чужому мнению, игромана и психолога. Чтобы сквозь классический портрет писателя проступил более сложный и многогранный образ Достоевского.
Организационные детали
Бонусом после прогулки станут 20 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши), которые я пришлю в течение 3-5 дней после экскурсии
Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе или ресторане; посещение музея-квартиры Ф. М. Достоевского
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.