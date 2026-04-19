Фигура Достоевского так давно окутана легендами, что порой мифы проникают даже на страницы учебников. Наша задача — пройти по следам писателя и его героев и отделить правду от вымысла. С моей помощью вы в полной мере ощутите, что Достоевский — это не просто писатель с портрета в кабинете литературы, а живой человек со своими слабостями, страстями и характером.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам Раскольникова: другой Петербург

Если Петербург Пушкина — это районы дворцов и пышных особняков, то город Достоевского — это кварталы разночинцев, та самая изнанка города, до которой не всегда добираются туристы. Я проведу вас маршрутами, которыми ходили герои «Преступления и наказания» и сам Достоевский:

Посмотрим где жили Раскольников, его сестра с матерью и Сонечка Мармеладова;

Разберемся, почему действия романа разворачиваются именно в районе Сенной площади;

Заглянем в тот самый двор, где Родион спрятал под камнем украденные у старухи деньги и драгоценности;

А может, даже осмелимся зайти в дом самой процентщицы? Там и сегодня довольно жутко.

Пообедаем на своеобразной барной улице 19 века;

Побываем в бывшем районе красных фонарей. А еще пошушукаемся на тему: действительно ли девочки из Фонарного переулка отказывались во второй раз ходить с Федором Михайловичем, потому как он якобы делал с ними такое, что и страшно рассказать.

Достоевский вне учебников: разрушаем мифы

Сколько же легенд окружает фигуру Федора Михайловича! Я провела целое журналистское расследование, чтобы отделить правду от мифов, которые нам предстоит развенчать. Например, о шизофрении писателя, о его эпилепсии, о сексизме и педофилии, о христианском фанатизме и социализме, об антисемитизме и сложных отношениях с коллегами. Выясним, какие реальные преступления вдохновляли Достоевского, и по письмам современников и свидетельствам восстановим реальную картину жизни писателя.

Какого Достоевского я хочу вам показать?

Для многих из нас еще со школы Достоевский воспринимается как идеальный образ писателя-философа — мудрого, глубокого и… совершенно обезличенного. Через письма современников и собственные открытия я покажу вам живого Федора Михайловича — с абсолютно человеческими проблемами и привычками, с мягким сердцем и нетерпимостью к чужому мнению, игромана и психолога. Чтобы сквозь классический портрет писателя проступил более сложный и многогранный образ Достоевского.

Организационные детали