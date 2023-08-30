1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Начало: Казначейская ул., 7, Санкт-Петербург
Расписание: Среда и суббота время по расписанию или индивидуально по согласованию
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
1 199₽ за человека
2 часа
Квест
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
Начало: Кокушкин мост
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
790₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 августа 2023Интересная по задумке, необычная экскурсия. Очень понравился ведущий.
- ААлина19 августа 2023Экскурсия отличная!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кокушкин мост»
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