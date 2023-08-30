Кокушкин мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Кокушкин мост» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Пешая
77 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Начало: Казначейская ул., 7, Санкт-Петербург
Расписание: Среда и суббота время по расписанию или индивидуально по согласованию
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
1 199 за человека
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
Пешая
2 часа
Квест
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
Начало: Кокушкин мост
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
790 за человека
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Пешая
2 часа
Аудиогид
Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
Начало: Набережная реки Фонтанки, 118
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кокушкин мост»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
  2. По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
  3. Литературный Петербург: аудиоэкскурсия по местам великих писателей
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кокушкин мост" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 1 199. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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