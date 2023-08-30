Дом Раскольникова – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Раскольникова» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По следам героев «Преступления и наказания»
Пешая
198 отзывов
2 часа
Водная прогулка
По следам героев «Преступления и наказания»
Начало: Метро Сенная площадь, у часовни
11 авг в 14:00
15 авг в 11:00
1 100 за человека
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Пешая
77 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Начало: Казначейская ул., 7, Санкт-Петербург
Расписание: Среда и суббота время по расписанию или индивидуально по согласованию
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
1 199 за человека
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
Пешая
2 часа
Квест
По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
Начало: Кокушкин мост
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Раскольникова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам героев «Преступления и наказания»
  2. Город Достоевского или 730 шагов с Родионом Раскольниковым
  3. По следам Раскольникова: аудиоквест по роману «Преступление и наказание»
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дом Раскольникова" можно забронировать 3 экскурсии от 790 до 1 199. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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