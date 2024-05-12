За один день вы увидите «изюминки» города: Выборгский замок, Ратушу, Ратушную площадь и дом Бюргера. Но в нашей экскурсии не только полноценное знакомство с Выборгом — ваши впечатления от города дополнит органный концерт в лютеранской кирхе. Что такое кантеле и как звучит псалмодикон? Что за зверь такой «вирсиканнель» и как его приручить? Вы узнаете это и многое другое!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по городу

Вся основная часть прогулки по Выборгу — пешеходная. В маршрут включены главные достопримечательности, мы расскажем о каждой из них и откроем вам многовековую историю города:

Выборгский замок

Круглая башня

Усадьба бюргера

Дом рыцарей

Часовая башня

Самый старый жилой дом в европейской части России

И многое другое

Музыкальная часть

Далее посетим церковь Св. Петра и Павла 18 века — единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге, который до сих пор открыт. Здесь на небольшой лекции-концерте вы поближе познакомитесь с органной музыкой, устройством и возможностями этого инструмента. Прозвучат две хоральные прелюдии Баха, начало знаменитой Токкаты и фуги ре-минор, Адажио Альбинони, мелодии известных христианских гимнов и григорианский хорал.

Помимо этого на экскурсии вы услышите национальные инструменты — пятиструнное кантеле и вирсиканнель. А после концерта даже сможете посидеть за клавишами органа, попробовать освоить вирсиканнель и кантеле, сфотографироваться с этими инструментами.

План экскурсии

Выезд в 8:00, возвращение в районе 19:00

Путевая экскурсия (2 часа)

Пешеходная экскурсия по Выборгу (3 часа)

Обед в лютеранской церкви Св. Петра и Павла — в меню блюда русской кухни (40 минут)

Небольшая лекция-концерт (1 час)

Свободное время для прогулки по Выборгу (1,5 часа)

Организационные детали

Из Санкт-Петербурга и обратно едем на комфортабельном микроавтобусе, а по Выборгу гуляем пешком

Гид говорит без усилителя голоса. Группы небольшие, всем будет хорошо слышно.

В хорошую погоду посещаем Смоляной мыс и Петровский парк

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет