Но в нашей экскурсии не только полноценное знакомство с Выборгом — ваши впечатления от города дополнит органный концерт в лютеранской кирхе.
Что такое кантеле и как звучит псалмодикон? Что за зверь такой «вирсиканнель» и как его приручить? Вы узнаете это и многое другое!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по городу
Вся основная часть прогулки по Выборгу — пешеходная. В маршрут включены главные достопримечательности, мы расскажем о каждой из них и откроем вам многовековую историю города:
- Выборгский замок
- Круглая башня
- Усадьба бюргера
- Дом рыцарей
- Часовая башня
- Самый старый жилой дом в европейской части России
- И многое другое
Музыкальная часть
Далее посетим церковь Св. Петра и Павла 18 века — единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге, который до сих пор открыт. Здесь на небольшой лекции-концерте вы поближе познакомитесь с органной музыкой, устройством и возможностями этого инструмента. Прозвучат две хоральные прелюдии Баха, начало знаменитой Токкаты и фуги ре-минор, Адажио Альбинони, мелодии известных христианских гимнов и григорианский хорал.
Помимо этого на экскурсии вы услышите национальные инструменты — пятиструнное кантеле и вирсиканнель. А после концерта даже сможете посидеть за клавишами органа, попробовать освоить вирсиканнель и кантеле, сфотографироваться с этими инструментами.
План экскурсии
- Выезд в 8:00, возвращение в районе 19:00
- Путевая экскурсия (2 часа)
- Пешеходная экскурсия по Выборгу (3 часа)
- Обед в лютеранской церкви Св. Петра и Павла — в меню блюда русской кухни (40 минут)
- Небольшая лекция-концерт (1 час)
- Свободное время для прогулки по Выборгу (1,5 часа)
Организационные детали
- Из Санкт-Петербурга и обратно едем на комфортабельном микроавтобусе, а по Выборгу гуляем пешком
- Гид говорит без усилителя голоса. Группы небольшие, всем будет хорошо слышно.
- В хорошую погоду посещаем Смоляной мыс и Петровский парк
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы, услуги гида, органный мини-концерт, музыкальная экскурсия и подарки
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 350 руб. с человека
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
И можно добавить в эту экскурсию посещение парка Монрепо, после обеда на 2-3 часа, и на обратном пути в город заехать 40-50 минут в Выборский замок, в этом случае экскурсия будет более сбалансированной и не скучной.