Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт

Познакомиться с городом, послушать музыку и посидеть за клавишами уникального органа
За один день вы увидите «изюминки» города: Выборгский замок, Ратушу, Ратушную площадь и дом Бюргера.

Но в нашей экскурсии не только полноценное знакомство с Выборгом — ваши впечатления от города дополнит органный концерт в лютеранской кирхе.

Что такое кантеле и как звучит псалмодикон? Что за зверь такой «вирсиканнель» и как его приручить? Вы узнаете это и многое другое!
4.5
2 отзыва
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по городу

Вся основная часть прогулки по Выборгу — пешеходная. В маршрут включены главные достопримечательности, мы расскажем о каждой из них и откроем вам многовековую историю города:

  • Выборгский замок
  • Круглая башня
  • Усадьба бюргера
  • Дом рыцарей
  • Часовая башня
  • Самый старый жилой дом в европейской части России
  • И многое другое

Музыкальная часть

Далее посетим церковь Св. Петра и Павла 18 века — единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге, который до сих пор открыт. Здесь на небольшой лекции-концерте вы поближе познакомитесь с органной музыкой, устройством и возможностями этого инструмента. Прозвучат две хоральные прелюдии Баха, начало знаменитой Токкаты и фуги ре-минор, Адажио Альбинони, мелодии известных христианских гимнов и григорианский хорал.

Помимо этого на экскурсии вы услышите национальные инструменты — пятиструнное кантеле и вирсиканнель. А после концерта даже сможете посидеть за клавишами органа, попробовать освоить вирсиканнель и кантеле, сфотографироваться с этими инструментами.

План экскурсии

  • Выезд в 8:00, возвращение в районе 19:00
  • Путевая экскурсия (2 часа)
  • Пешеходная экскурсия по Выборгу (3 часа)
  • Обед в лютеранской церкви Св. Петра и Павла — в меню блюда русской кухни (40 минут)
  • Небольшая лекция-концерт (1 час)
  • Свободное время для прогулки по Выборгу (1,5 часа)

Организационные детали

  • Из Санкт-Петербурга и обратно едем на комфортабельном микроавтобусе, а по Выборгу гуляем пешком
  • Гид говорит без усилителя голоса. Группы небольшие, всем будет хорошо слышно.
  • В хорошую погоду посещаем Смоляной мыс и Петровский парк
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, услуги гида, органный мини-концерт, музыкальная экскурсия и подарки
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 350 руб. с человека

в субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Чёрная речка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Д
12 мая 2024
Неверно указано время продолжительности экскурсии, была на час больше. Исправьте этот момент.
И можно добавить в эту экскурсию посещение парка Монрепо, после обеда на 2-3 часа, и на обратном пути в город заехать 40-50 минут в Выборский замок, в этом случае экскурсия будет более сбалансированной и не скучной.
Марина
7 апр 2024
Всё классно,всем рекомендую!!!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа весь деньВыборгДля студентовМузыкальныеНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
567 отзывов
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
Расписание: По расписанию
Сегодня в 21:45
Завтра в 21:45
1200900 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
58 отзывов
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
Расписание: ежедневно в 23.30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 1 450 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
228 отзывов
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:59
от 1 950 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам