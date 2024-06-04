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нашу годовщину свадьбы) Мы провели насыщенный день и благодаря Вам узнали много интересного. Для нас было очень важно, что Вы как профессионал, чувствовали, что нам интересно и подробно рассказывали нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители. Вы сделали нам огромный подарок, сделали день не забываемым, интересным, познавательным и в то же время вкусным! Вы супер! Рекомендую всем! Спасибо Вам большое от меня, супруга!!! С уважением Оксана