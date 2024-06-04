Экскурсии в Выборг из Санкт-Петербурга

Найдено 14 экскурсий в категории «Выборг» в Санкт-Петербурге, цены от 1 950 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям
19 июня в 13:30
25 июня в 14:00
26 670 за всё до 4 чел.
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Выборг - город, похожий на рыцарскую сказку
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Групповая поездка в Выборг из Санкт-Петербурга: средневековые замки и парки
Из Санкт-Петербурга отправляемся в Выборг, чтобы увидеть средневековые памятники, Выборгский замок и парк Монрепо. Групповая экскурсия до 51 человека
Начало: У Казанского собора
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
39801 990 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825 за человека
Из Петербурга - в средневековый Выборг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
144 отзыва
Из Петербурга - в средневековый Выборг
Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо
Начало: На Думской улице, у дома 2
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 900 за человека
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку
Начало: На Финляндском вокзале (если едем на ж/д) или по д...
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
12 500 за всё до 9 чел.
Путь в Средневековье: групповая экскурсия в Выборг
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
Путь в Средневековье: групповая экскурсия в Выборг
Отправиться из Петербурга в город кренделей, рыцарей, северной архитектуры и карельских пейзажей
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 200 за человека
Выборг: город из другого измерения (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Выборг: город из другого измерения (в мини-группе)
Увидеть европейское Средневековье, не покидая России - на экскурсии из Петербурга
Начало: в районе станции метро «Беговая»
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
7 500 за человека
Из Петербурга в Выборг на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
73 отзыва
Из Петербурга в Выборг на автобусе
Пройтись старинными улицами, осмотреть замок и погулять по парку Монрепо на групповой экскурсии
Начало: У Казанского собора
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
32501 950 за человека
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Познакомиться с городом, послушать музыку и посидеть за клавишами уникального органа
Начало: у метро Чёрная речка
Расписание: в субботу в 08:00
2 300 за человека
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Увидеть красоты и историческое достояние города с многовековой историей
Начало: Возле станции метро «Нарвская»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800 за человека
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Промчаться с опытными водителями, узнать Выборг и погулять по парку Монрепо
Начало: По договорённости с гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
    Выборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривые средневековые улицы и современные
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    набережные, православный собор и лютеранская кирха, самый старый в России жилой дом и шведская крепость, ладья викингов и гостиница в виде круизного лайнера. А ещё здесь есть, чудесный парк Монрепо - птицы, запах хвои, шум воды - ловишь полный дзен. А замечательный гид АЛЕКСАНДР расскажет вам историю как никто другой, поможет увидить город во всей красе, не заблудиться на дорожках и тропинках Монрепо и увидеть всё великолепие парка.

    Выборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривыеВыборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривыеВыборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривыеВыборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривыеВыборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривыеВыборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривые
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
    Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
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    можно даже сказать игровой манере) Сам город очень атмосферный, уютный и теплый. Необыкновенные природные красоты в парке Монрепо, спокойствие и благодать. От всей души рекомендуем посвятить один день такой экскурсии!

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Редко пишу отзывы, не могла не написать, как нам повезло, что нашим гидом и водителем был Станислав. Качество при этом
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    на высоте. Познавательно, задорно, с правильной речью. Мы в восторге и вся наша мини группа🤝👍👌. До новых встреч в СПб и обязательно с Вами!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Очень интересная экскурсия, все понравилось Гид Наталья рассказала много интересного, показала много достопримечательностей
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
    Добрый день, Кирилл! Хотела бы Вас поблагодарить за экскурсию, которую Вы провели для нас в Выборге 1 июня 2024 года! (на
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    нашу годовщину свадьбы) Мы провели насыщенный день и благодаря Вам узнали много интересного. Для нас было очень важно, что Вы как профессионал, чувствовали, что нам интересно и подробно рассказывали нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители. Вы сделали нам огромный подарок, сделали день не забываемым, интересным, познавательным и в то же время вкусным! Вы супер! Рекомендую всем! Спасибо Вам большое от меня, супруга!!! С уважением Оксана

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Выборг - город, похожий на рыцарскую сказку
    Спасибо. Экскурсия очень понравилась.
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Из Петербурга в Выборг на автобусе
    Спасибо гиду Виталию, узнали много нового из жизни шведов и русских в этом историческом центре. Обязательно берите удобную обувь и
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    воду. У нас было жарко, с погодой повезло. Больше всего впечатлил замок. Парк монрепо - на втором месте. Центр города тоже красивый, но его нужно реставрировать, есть дома и их приличное количество, которые прямо разваливаются, хотя явно пердставляют историческую ценность. Автобус был удобный, обедал с группой, обед средненький. Что касается кренделей - то они как мне показалось больше замануха, чем что-то вкусное. В целом, как тур выходного дня рекомендую. В Питер вернулись около 9 вечера.

  • Г
    ГАЛИНА
    31 мая 2024
    Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
    Рекомендую всем экскурсовода Викторию, интересный рассказчик и обаятельный человек, поездка на её машине была комфортна и легка
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Из Петербурга в Выборг на автобусе
    Отличная экскурся! Елена прекрасный экскурсовод!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
    Огромное СПАСИБО экскурсоводу Владиславе за экскурсию в Выборг! Восторг! Комфортно, продуманно, интеллигентно и суперпрофессионально, с учетом наших физ. возможностей и
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    пожеланий. Владислава- лучший экскурсовод, всю поездку ооочень интересно рассказывала об истории и Выборга, и Петербурга. Очень насыщенная, познавательная программа получилась, даже сверх наших ожиданий. Парк Монрепо посмотрели с катера, великолепно!!! Бланодарность организаторам такой прогулки-экскурсии безмерная!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выборг»

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  3. В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
  4. Автобусная экскурсия в Выборг - город, похожий на рыцарскую сказку
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