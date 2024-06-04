1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
21 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям
19 июня в 13:30
25 июня в 14:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Групповая поездка в Выборг из Санкт-Петербурга: средневековые замки и парки
Из Санкт-Петербурга отправляемся в Выборг, чтобы увидеть средневековые памятники, Выборгский замок и парк Монрепо. Групповая экскурсия до 51 человека
Начало: У Казанского собора
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
39801 990₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
42503 825₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Петербурга - в средневековый Выборг
Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо
Начало: На Думской улице, у дома 2
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку
Начало: На Финляндском вокзале (если едем на ж/д) или по д...
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
12 500₽ за всё до 9 чел.
Групповая
11 часов
Путь в Средневековье: групповая экскурсия в Выборг
Отправиться из Петербурга в город кренделей, рыцарей, северной архитектуры и карельских пейзажей
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 200₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Выборг: город из другого измерения (в мини-группе)
Увидеть европейское Средневековье, не покидая России - на экскурсии из Петербурга
Начало: в районе станции метро «Беговая»
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
7 500₽ за человека
скидка
40%
Групповая
13 часов
Из Петербурга в Выборг на автобусе
Пройтись старинными улицами, осмотреть замок и погулять по парку Монрепо на групповой экскурсии
Начало: У Казанского собора
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
32501 950₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Выборг + органный концерт
Познакомиться с городом, послушать музыку и посидеть за клавишами уникального органа
Начало: у метро Чёрная речка
Расписание: в субботу в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Увидеть красоты и историческое достояние города с многовековой историей
Начало: Возле станции метро «Нарвская»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Промчаться с опытными водителями, узнать Выборг и погулять по парку Монрепо
Начало: По договорённости с гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Выборг — средневековый русский город, который успел побывать и шведским, и финским. Здесь парадоксально сочетаются кривые средневековые улицы и современные
- ООльга3 июня 2024Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
- ГГалина3 июня 2024Редко пишу отзывы, не могла не написать, как нам повезло, что нашим гидом и водителем был Станислав. Качество при этом
- ТТатьяна3 июня 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось Гид Наталья рассказала много интересного, показала много достопримечательностей
- ООксана2 июня 2024Добрый день, Кирилл! Хотела бы Вас поблагодарить за экскурсию, которую Вы провели для нас в Выборге 1 июня 2024 года! (на
- ИИрина31 мая 2024Спасибо. Экскурсия очень понравилась.
- ССергей31 мая 2024Спасибо гиду Виталию, узнали много нового из жизни шведов и русских в этом историческом центре. Обязательно берите удобную обувь и
- ГГАЛИНА31 мая 2024Рекомендую всем экскурсовода Викторию, интересный рассказчик и обаятельный человек, поездка на её машине была комфортна и легка
- ММарина30 мая 2024Отличная экскурся! Елена прекрасный экскурсовод!
- ЕЕлена29 мая 2024Огромное СПАСИБО экскурсоводу Владиславе за экскурсию в Выборг! Восторг! Комфортно, продуманно, интеллигентно и суперпрофессионально, с учетом наших физ. возможностей и
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выборг»
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