Прогулка по мягким волнам Невы под арками мостов, свет фонарей и нежные мелодии саксофона — вот слагаемые вашего волшебного вечера в Петербурге! Вы с комфортом разместитесь за столиками на теплоходе с открытой и закрытой палубами: слушая музыку, пройдёте по Неве мимо Васильевского острова, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других символов города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в этот мини-круиз на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.

Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится Александра — профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.

Маршрут

Причал «Набережная Макарова» — Стрелка Васильевского острова — Медный всадник — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Решётка Летнего сада — Крейсер «Аврора» — Литейный мост — Смольный собор — Причал «Набережная Макарова»

Организационные детали

Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.