Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
апр
апр
апр
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в этот мини-круиз на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.
Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится Александра — профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.
Маршрут
Причал «Набережная Макарова» — Стрелка Васильевского острова — Медный всадник — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Решётка Летнего сада — Крейсер «Аврора» — Литейный мост — Смольный собор — Причал «Набережная Макарова»
Организационные детали
Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.
ежедневно в 23:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Макарова, 32
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 23:45Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.