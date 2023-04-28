Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой

Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона

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Прогулка по мягким волнам Невы под арками мостов, свет фонарей и нежные мелодии саксофона — вот слагаемые вашего волшебного вечера в Петербурге! Вы с комфортом разместитесь за столиками на теплоходе с открытой и закрытой палубами: слушая музыку, пройдёте по Неве мимо Васильевского острова, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других символов города.
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ночная теплоходная прогулка с живой музыкой
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водная прогулка на двухпалубном теплоходе. Вы отправитесь в этот мини-круиз на большом, надёжном и красивом судне. Верхняя палуба закрыта наполовину: одна часть с панорамными окнами, вторая открыта. Нижняя палуба застеклена полностью. Конечно, на борту есть туалет. Кроме того, в кафе-баре вы можете купить прохладительные и горячие напитки, алкоголь и снеки.

Живая музыка. Вместе с вами в рейс отправится Александра — профессиональная саксофонистка, мастер своего дела. Любуясь Санкт-Петербургом, вы услышите знакомые мелодии и авторские импровизации.

Маршрут

Причал «Набережная Макарова» — Стрелка Васильевского острова — Медный всадник — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Решётка Летнего сада — Крейсер «Аврора» — Литейный мост — Смольный собор — Причал «Набережная Макарова»

Организационные детали

Из дополнительных расходов только возможные траты в кафе-баре на теплоходе.

ежедневно в 23:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Макарова, 32
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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