читать дальше понятно, никуда нас не гнала и не торопила. Самые основные места в Нижнем парке Елена нам показала. Петергоф, конечно, настолько огромный, что его весь не обойти и за несколько дней. Поэтому в этой экскурсии самые яркие места и факты. Спасибо Елена и вашей команде!

Нам понравилась такая экскурсия. Без очередей, без суеты. С нами была экскурсовод Елена - грамотная, приятная женщина. Рассказывала интересно и