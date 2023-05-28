Сбежим из шумной атмосферы знаменитого проспекта — но не в леса. Предлагаем остаться в самом центре: вы подниметесь туда, где суета отступает и открывается величественный вид на Невский. Туда, откуда видно главную перспективу Петербурга — его Небесную линию. С высоты 8 этажа вы поразглядываете город и его здания (выдадим бинокли), послушаете рассказы гида и соберёте пазл с видом Питера.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увидеть город без толпы — можно только с высоты!

Мы проведём вас на безопасную оборудованную крышу, которую мы ценим за:

великолепный панорамный вид на весь Петербург с высоты 8 этажа

комфортный подъём на крышу на вместительном современном лифте

наличие охраны

большую площадь (около 300 м)

Что вы увидите

▪️Невский проспект и весь центр

▪️Казанский и Исаакиевский соборы

▪️Спас на Крови

▪️Петропавловскую крепость и Михайловский замок

▪️Стадион и «Лахта Центр»

На экскурсии вы:

▫️рассмотрите достопримечательности в профессиональные бинокли;

▫️услышите историю Петербурга на свежем воздухе;

▫️узнаете секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей;

▫️соберёте пазл с видом Петербурга;

▫️сделаете эффектные фото — гид поможет!

Организационные детали