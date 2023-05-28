Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше

Разглядеть центр Петербурга с высоты 8 этажа и послушать любопытные факты о достопримечательностях

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Сбежим из шумной атмосферы знаменитого проспекта — но не в леса.

Предлагаем остаться в самом центре: вы подниметесь туда, где суета отступает и открывается величественный вид на Невский. Туда, откуда видно главную перспективу Петербурга — его Небесную линию.

С высоты 8 этажа вы поразглядываете город и его здания (выдадим бинокли), послушаете рассказы гида и соберёте пазл с видом Питера.
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Небесная перспектива: групповая экскурсия на крыше
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увидеть город без толпы — можно только с высоты!

Мы проведём вас на безопасную оборудованную крышу, которую мы ценим за:

  • великолепный панорамный вид на весь Петербург с высоты 8 этажа
  • комфортный подъём на крышу на вместительном современном лифте
  • наличие охраны
  • большую площадь (около 300 м)

Что вы увидите

▪️Невский проспект и весь центр
▪️Казанский и Исаакиевский соборы
▪️Спас на Крови
▪️Петропавловскую крепость и Михайловский замок
▪️Стадион и «Лахта Центр»

На экскурсии вы:

▫️рассмотрите достопримечательности в профессиональные бинокли;
▫️услышите историю Петербурга на свежем воздухе;
▫️узнаете секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей;
▫️соберёте пазл с видом Петербурга;
▫️сделаете эффектные фото — гид поможет!

Организационные детали

  • Дети допускаются на экскурсию с 12 лет
  • Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Невский проспект
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