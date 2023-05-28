Разглядеть центр Петербурга с высоты 8 этажа и послушать любопытные факты о достопримечательностях
Сбежим из шумной атмосферы знаменитого проспекта — но не в леса.
Предлагаем остаться в самом центре: вы подниметесь туда, где суета отступает и открывается величественный вид на Невский. Туда, откуда видно главную перспективу Петербурга — его Небесную линию.
С высоты 8 этажа вы поразглядываете город и его здания (выдадим бинокли), послушаете рассказы гида и соберёте пазл с видом Питера.
Предлагаем остаться в самом центре: вы подниметесь туда, где суета отступает и открывается величественный вид на Невский. Туда, откуда видно главную перспективу Петербурга — его Небесную линию.
С высоты 8 этажа вы поразглядываете город и его здания (выдадим бинокли), послушаете рассказы гида и соберёте пазл с видом Питера.
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Увидеть город без толпы — можно только с высоты!
Мы проведём вас на безопасную оборудованную крышу, которую мы ценим за:
- великолепный панорамный вид на весь Петербург с высоты 8 этажа
- комфортный подъём на крышу на вместительном современном лифте
- наличие охраны
- большую площадь (около 300 м)
Что вы увидите
▪️Невский проспект и весь центр
▪️Казанский и Исаакиевский соборы
▪️Спас на Крови
▪️Петропавловскую крепость и Михайловский замок
▪️Стадион и «Лахта Центр»
На экскурсии вы:
▫️рассмотрите достопримечательности в профессиональные бинокли;
▫️услышите историю Петербурга на свежем воздухе;
▫️узнаете секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей;
▫️соберёте пазл с видом Петербурга;
▫️сделаете эффектные фото — гид поможет!
Организационные детали
- Дети допускаются на экскурсию с 12 лет
- Перед подъёмом на крышу все участники проходят инструктаж по технике безопасности
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8566 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся исключительно на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города.
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