Гости узнают почему Н. В. Гоголь считал Невский проспект особенным. Участники полюбуются яркой витриной магазина Купцов Елисеевых. Увидят самые романтичные новые памятниками нашего города, исполняющие желания. Узнают из какого дома вели подкоп злоумышленники, задумавшие взорвать царя? Услышат искренний голос поэтессы Ольги Берггольц и узнают какую роль во время Блокады Ленинграда сыграло радио. Вспомнят почему в Старо-Манежном сквере установлен памятник И. С. Тургеневу? Послушают трогательную историю об итальянском архитекторе Джакомо Кваренги. Узнают что вдохновило известного баснописца И. А. Крылова на создание одной из самых узнаваемых басен. Пройдут путь слона: как в Петербурге появился первый слон и откуда пошло выражение “слоняться”. Выяснят, чем же прославилась маленькая птичка, и за что ей установили памятник! А ТАКЖЕ:

Куда писать письма привидениям 👻 Что повлияло на характер произведений Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова • О чем мечтал великий А. С. Пушкин • И многое другое… Важная информация: Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет (размер наушников регулируется).