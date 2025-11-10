Интерактивная экскурсия в формате иммерсивной прогулки с наушниками идеально подходит для семей с детьми.
Участники узнают тайны Невского проспекта, услышат голос блокадного радио и увидят памятники, исполняющие желания.
Маршрут включает истории о Гоголе, Кваренги, первом слоне Петербурга и многом другом в легком игровом формате.
Описание экскурсии
Гости узнают почему Н. В. Гоголь считал Невский проспект особенным. Участники полюбуются яркой витриной магазина Купцов Елисеевых. Увидят самые романтичные новые памятниками нашего города, исполняющие желания. Узнают из какого дома вели подкоп злоумышленники, задумавшие взорвать царя? Услышат искренний голос поэтессы Ольги Берггольц и узнают какую роль во время Блокады Ленинграда сыграло радио. Вспомнят почему в Старо-Манежном сквере установлен памятник И. С. Тургеневу? Послушают трогательную историю об итальянском архитекторе Джакомо Кваренги. Узнают что вдохновило известного баснописца И. А. Крылова на создание одной из самых узнаваемых басен. Пройдут путь слона: как в Петербурге появился первый слон и откуда пошло выражение “слоняться”. Выяснят, чем же прославилась маленькая птичка, и за что ей установили памятник! А ТАКЖЕ:
Куда писать письма привидениям 👻 Что повлияло на характер произведений Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова • О чем мечтал великий А. С. Пушкин • И многое другое… Важная информация: Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет (размер наушников регулируется).
С понедельника по воскресенье: 11.00, 14.00, 16.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка начнётся от Невского проспекта. Мы пройдем от торгового дома Купцов Елисеевых по Малой Садовой улице
- От Итальянской улицы до Манежной площади и Караванной улице
- Мимо Цирка на Фонтанке до Михайловского замка
- Пройдем вдоль реки Фонтанка до памятника Чижику-Пыжику
- Мимо Летнего и Михайловского сада
- Дойдем до Михайловского дворца
- Михайловского театра. Закончим на Площади Искусств у памятника Александру Сергеевичу Пушкину
Что включено
- Иммерсивный маршрут
- Сопровождение аттестованного гида
- Фотографии в цифровом формате
- Питьевая вода или чай (в зависимости от сезона), питательный батончик
- Небольшой подарок в конце экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Малая Садовая / угол Невского проспекта 54
Завершение: 🚩Закончим на Площади Искусств у Памятника А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 25 минут 48 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет (размер наушников регулируется)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, познавательная и душевная!, очень понравилась и взрослым, и детям! Приятный голос в наушниках, великолепно подобранное музыкальное сопровождение, воодушевленная и позитивная экскурсовод Наталья, смешные дополнения (реквизит) к прогулке,
Т
Татьяна
16 сен 2025
Наташенька, Вы сотворили чудо!
Мой супруг находится в командировке в Санкт-Петербурге. Работа сложная, монотонная. Очень уж хотелось организовать ему активный досуг. И я не прогадала. Супруг в полном восторге!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
