С Светлана Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро Восторг. Больше и добавить нечего. Рекомендую к обязательному посещению.

М Марина Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро Погружение в волшебство произошло! Все было отлично, время пролетело незаметно.

О Ольга Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.

А Артур Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» Отличная экскурсия! Рекомендую!

Г Галина Прогулка со Смертью по Васильевскому острову читать дальше очень кратко даны интересные факты, просто укладывается все в голове, а самое главное, что экскурсия проходит ярко и эмоционально. Формат просто замечательный. С детьми очень рекомендую! Огромное спасибо за такую экскурсию. Для родителей с детьми просто прекрасно. И по времени хорошо, не тяжело для детей и

В Владимир Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами Иван красава, круто провели время,спасибо!

О Оксана Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма» У нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. Мы были с детьми 7 и 11 лет, попросили, чтоб ориентировались больше на них, так и было!

Е Елена Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом Отличная экскурсия, единственное небольшое но- помехи в наушниках, после экскурсии ребенок в книжном купил книгу Гоголя про Санкт- Петербург. Мы посещаем разные экскурсие во многих городах, твердая пятерка

О Ольга Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино» Отличная экскурсия, много новых интересных фактов. Катя очень приятная собеседница, интересно рассказывает, впечатление будто болтаешь с другом. Очень ёмко, даже вопросов практически не было… спасибо большое. Привет из Тулы.