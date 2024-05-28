1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком
Начало: На площади Искусств
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Групповая
1 час 12 минут
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350₽ за человека
Групповая
2 часа
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Начало: У правого выхода станции метро Горьковская
Расписание: Ежедневно по договоренности: с 8:00 до 22:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Почувствовать, как оживает история города, на авторском спектакле-променаде
Начало: у Адмиралтейского фонтана
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Пройти по горячим точкам Октябрьского переворота и прочувствовать мятежный дух Петербурга
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 мая 2024Восторг. Больше и добавить нечего. Рекомендую к обязательному посещению.
- ММарина21 мая 2024Погружение в волшебство произошло! Все было отлично, время пролетело незаметно.
- ООльга13 мая 2024Добрый день. Экскурсия хорошая, качество экспонатов на высоте. Молодцы, постарались, передали чувства тех самых времён. Но хотелось, чтобы это был не просто музей кинохроники. Хотелось увидеть, как создаются те самые спецэффекты, как происходят съёмки фильмов, как это выглядит за кадром.
- ААртур13 мая 2024Отличная экскурсия! Рекомендую!
- ГГалина12 мая 2024Огромное спасибо за такую экскурсию. Для родителей с детьми просто прекрасно. И по времени хорошо, не тяжело для детей и
- ВВладимир11 мая 2024Иван красава, круто провели время,спасибо!
- ООксана10 мая 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Евгенией! Приятная, милая девушка, знающая на отлично подаваемый материал. Мы были с детьми 7 и 11 лет, попросили, чтоб ориентировались больше на них, так и было!
- ЕЕлена9 мая 2024Отличная экскурсия, единственное небольшое но- помехи в наушниках, после экскурсии ребенок в книжном купил книгу Гоголя про Санкт- Петербург. Мы посещаем разные экскурсие во многих городах, твердая пятерка
- ООльга8 мая 2024Отличная экскурсия, много новых интересных фактов. Катя очень приятная собеседница, интересно рассказывает, впечатление будто болтаешь с другом. Очень ёмко, даже вопросов практически не было… спасибо большое. Привет из Тулы.
- ЮЮлия3 мая 2024Очень понравилась экскурсия, организованная Екатериной! Было очень интересно узнать о личности и жизни Виктора Цоя. Благодаря экскурсии мы смогли ближе познакомиться с жизнью и этапами становления группы Кино.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Иммерсивные»
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