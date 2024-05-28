Иммерсивные экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Иммерсивные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 050 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
39 отзывов
Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
Небанальные истории, мини-представления и чудесные встречи на иммерсивной экскурсии с фонарщиком
Начало: На площади Искусств
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 12 минут
76 отзывов
Санкт-Петербург. Дорога к мечте с фонарщиком Фаролеро
Начало: Пл. Искусств
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
71 отзыв
Тур по 4 барам Петербурга в формате игры-квеста c шотами
Начало: Первый бар (гид сообщит дополнительно)
Расписание: Ждем вас каждую пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
2 750 за человека
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
543 отзыва
Тайны Северной столицы - экскурсия-моноспектакль в мини-группе
Начало: Садовая ул., д. 17
Расписание: 12:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Групповая
1 час
219 отзывов
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Театрализованное приключение с ожившими персонажами и призраками Петербурга
Начало: У метро Василеостровская
Завтра в 19:00
14 июня в 16:00
1 350 за человека
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
32 отзыва
Петербург на ощупь. Экскурсия с закрытыми глазами
Начало: У правого выхода станции метро Горьковская
Расписание: Ежедневно по договоренности: с 8:00 до 22:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 500 за человека
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
13 отзывов
Иммерсивная экскурсия по следам группы «Кино»
О том, как сохранять себя и свои таланты в трудных условиях - через историю культовой группы
Начало: В районе метро Парк Победы
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 500 за человека
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
10 отзывов
Иммерсивная прогулка по улицам Петербурга
Почувствовать, как оживает история города, на авторском спектакле-променаде
Начало: у Адмиралтейского фонтана
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
1 600 за человека
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Иммерсивная прогулка по магазину-музею «Ретросклад»
с ностальгией о прошлом в окружении антикварных и винтажных сокровищ
Начало: на Курляндской улице
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 500 за человека
Путь революционера. Экскурсия-погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путь революционера. Экскурсия-погружение
Пройти по горячим точкам Октябрьского переворота и прочувствовать мятежный дух Петербурга
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Спасти Павла I: квест в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Петербург с Фаролеро: за пределами повседневности
  2. Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
  3. Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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