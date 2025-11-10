Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю вам интересную экскурсию по музею Фаберже.



Описание экскурсии Предлагаю вам интересную экскурсию по музею Фаберже, который открылся в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки в 2013 году при содействии фонда «Связь времен». Основная часть экспонатов — это предметы, созданные фирмой «короля ювелиров» и «ювелира королей» Карла Фаберже. Сегодня собрание фонда насчитывает более 4000 предметов, куда помимо работ Карла Фаберже входят изделия лучших русских ювелиров — его современников, а также фарфор и живопись.

