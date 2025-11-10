Предлагаю вам интересную экскурсию по музею Фаберже.
Основная часть экспонатов — это предметы, созданные фирмой «короля ювелиров» и «ювелира королей» Карла Фаберже.
Сегодня собрание фонда насчитывает более 4000 предметов, куда помимо работ Карла Фаберже входят изделия лучших русских ювелиров— его современников, а также фарфор и живопись.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПредлагаю вам интересную экскурсию по музею Фаберже, который открылся в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки в 2013 году при содействии фонда «Связь времен». Основная часть экспонатов — это предметы, созданные фирмой «короля ювелиров» и «ювелира королей» Карла Фаберже. Сегодня собрание фонда насчитывает более 4000 предметов, куда помимо работ Карла Фаберже входят изделия лучших русских ювелиров — его современников, а также фарфор и живопись.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 21, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
