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Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже

4.9
37 отзывов
Светлана Ф.
Светлана Ф. – Гид из Санкт-Петербурга
Меня зовут Светлана, я профессиональный искусствовед и экскурсовод.

Предлагаю посетить со мной Эрмитаж, где выставляются картины известных французских импрессионистов.

Мы посетим несколько залов с работами Моне, Ренуара, Писсарро и других мастеров кисти.

Через рассказы о жизни художников я постараюсь передать настроение, чувства и мысли, которые двигали ими при написании картин.

Вы научитесь разбираться в художниках и глубже понимать самое эмоциональное направление в живописи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже

Что вы увидите

  • Зал Клода Моне
  • Зал французской живописи второй половины XIX в. (Домье, Мане, Дега)
  • Зал натюрмортов
  • Зал Альфреда Сислея и Камиля Писсарро
  • Два зала Огюста Ренуара
Дорогие, туристы, прежде, чем вносить предоплату на сайт, пожалуйста, дождитесь от гида подтверждения о дате и времени экскурсии 🧭. У меня бывают несколько экскурсий в день ! Вы можете предлагать своё удобное для Вас время и согласовывать со мной. Спасибо за понимание !
Экскурсия об импрессионизме во французской живописи 19-20 вв. Будет проходить в Главном штабе Эрмитажа, на 4 этаже, в соответствующих залах.
Полагаясь на свой опыт, я заметила, что нужна вводная часть, так сказать, рассказ о том времени, о тех направлениях в живописи, которые уже были на момент встречи будущих импрессионистов, что такое академическая живопись, и много другое. Чтобы была определённая подготовленность сравнить и оценить новаторство тех художников, о ком пойдёт речь. Выявить особенности каждого из художников-импрессионистов. Чтобы ввести в курс дела удобнее для всех начать разговор за столиком кафе в Главном Штабе (30-40 мин. напитки каждый оплатит сам). А потом уже совершить прогулку 👣 по залам (не меньше 1-1, 5 часа). Если Вам подходит такой формат нашей встречи-диалога. С удовольствием познакомлю Вас с этими замечательными художниками !
Экскурсия называется "Bienvenue en France ! Добро пожаловать во Францию 19-го начала 20-го веков". Мы окунёмся в то время, и в этом нам помогут Великие художники - импрессионисты, которые нам оставили портреты француженок: балерин, актрис, натурщиц и обычных женщин и девушек за их каждодневными занятиями.
Они оставили нам образ Франции, образ Парижа, виды на их любимый город 🏙️, на Сену, на море 🌊 и поля. Мы прогуляемся во времени и в пространстве.
Ощутим их впечатления, их эмоции через краски, формы, мазки. Мы сможем уловить неосязаемое : ветер, воздух, свет. Почувствуем созданную ими иллюзию движения в их гениальных построениях и проникнуть внутрь сюжетов и картин. Я предлагаю посмотреть на их мир их глазами, через то, как они видели небо, воду, воздух. Мы получим чистое наслаждение, и эстетическое питание, и насыщение! И удивительный отдых!
Это группа художников, которые были абсолютно позитивны к миру ! Они положительны! Они не бередят вас. Они не читают никаких нотаций об интеллектуализме построений добра и зла ! Они пишут мир таким, как он есть на самом деле. И главное - то, как они описывают свои впечатления о мире!
Широко цитируя источники, ставя слушателей в непосредственное соприкосновения с оригинальными текстами, я надеюсь, в известной мере, воссоздать атмосферу той эпохи.
Что входит
  • Профессиональный русскоговорящий искусствовед-экскурсовод
Что не входит
  • Билеты в Главный Штаб 500 руб/для всех, только онлайн
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча и трансфер из/до отеля
Начало и место завершения
🚩 Главный штаб. Дворцовая площадь, дом 6/8
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Ф.
Светлана Ф.
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37 отзывов оставили туристы

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