Дорогие, туристы, прежде, чем вносить предоплату на сайт, пожалуйста, дождитесь от гида подтверждения о дате и времени экскурсии 🧭. У меня бывают несколько экскурсий в день ! Вы можете предлагать своё удобное для Вас время и согласовывать со мной. Спасибо за понимание !

Экскурсия об импрессионизме во французской живописи 19-20 вв. Будет проходить в Главном штабе Эрмитажа, на 4 этаже, в соответствующих залах.

Полагаясь на свой опыт, я заметила, что нужна вводная часть, так сказать, рассказ о том времени, о тех направлениях в живописи, которые уже были на момент встречи будущих импрессионистов, что такое академическая живопись, и много другое. Чтобы была определённая подготовленность сравнить и оценить новаторство тех художников, о ком пойдёт речь. Выявить особенности каждого из художников-импрессионистов. Чтобы ввести в курс дела удобнее для всех начать разговор за столиком кафе в Главном Штабе (30-40 мин. напитки каждый оплатит сам). А потом уже совершить прогулку 👣 по залам (не меньше 1-1, 5 часа). Если Вам подходит такой формат нашей встречи-диалога. С удовольствием познакомлю Вас с этими замечательными художниками !

Экскурсия называется "Bienvenue en France ! Добро пожаловать во Францию 19-го начала 20-го веков". Мы окунёмся в то время, и в этом нам помогут Великие художники - импрессионисты, которые нам оставили портреты француженок: балерин, актрис, натурщиц и обычных женщин и девушек за их каждодневными занятиями.

Они оставили нам образ Франции, образ Парижа, виды на их любимый город 🏙️, на Сену, на море 🌊 и поля. Мы прогуляемся во времени и в пространстве.

Ощутим их впечатления, их эмоции через краски, формы, мазки. Мы сможем уловить неосязаемое : ветер, воздух, свет. Почувствуем созданную ими иллюзию движения в их гениальных построениях и проникнуть внутрь сюжетов и картин. Я предлагаю посмотреть на их мир их глазами, через то, как они видели небо, воду, воздух. Мы получим чистое наслаждение, и эстетическое питание, и насыщение! И удивительный отдых!

Это группа художников, которые были абсолютно позитивны к миру ! Они положительны! Они не бередят вас. Они не читают никаких нотаций об интеллектуализме построений добра и зла ! Они пишут мир таким, как он есть на самом деле. И главное - то, как они описывают свои впечатления о мире!

Широко цитируя источники, ставя слушателей в непосредственное соприкосновения с оригинальными текстами, я надеюсь, в известной мере, воссоздать атмосферу той эпохи.