Приглашаем на экскурсию по главным зданиям Эрмитажа! Вы погуляете по парадным залам и оцените золотую роскошь барокко.
Полюбуетесь легендарными часами «Павлин» и шедеврами великих итальянцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. А также увидите знаменитые Большие Просветы, украшенные малахитовыми вазами.
Полюбуетесь легендарными часами «Павлин» и шедеврами великих итальянцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. А также увидите знаменитые Большие Просветы, украшенные малахитовыми вазами.
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- оцените Иорданскую лестницу в стиле елизаветинского барокко
- пройдёте по элегантным парадным залам Зимнего дворца
- увидите портреты героев Отечественной войны 1812 года
- рассмотрите трон российских императоров в Георгиевском зале
- разгадаете загадку часов «Павлин»
- полюбуетесь шедеврами гениев итальянского Возрождения
- раскроете секреты техники русской мозаики
- впечатлитесь огромными малахитовыми вазами
- посмотрите на мумию жреца в зале Древнего Египта
И многое другое!
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно — 500 ₽ с человека, дети до 14 лет бесплатно. Заранее их покупать не нужно. Для всей группы их без очереди организованно приобретёт на месте гид.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 8985 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников нашихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
24 дек 2024
Хорошая экскурсия.
Просто мы начали не там где хотелось бы. Но наверное все таки надо тогда брать индивидуальную.
А так все понравилось.
Просто мы начали не там где хотелось бы. Но наверное все таки надо тогда брать индивидуальную.
А так все понравилось.
Марина
16 дек 2024
БЫли с дочкой 14 лет на групповой экскурсии. Умудрились попасть 7 декабря в день рождения Эрмитажа - билеты были бесплатные. Провели два часа в приятной компании с Викторией. Что хочу сказать - была год назад в Эрмитаже тоже с экскурсией. Мне кажется можно ходить каждый год - у всех гидов свой подход, свои истории. Очень благодарны за такую познавательную экскурсию!
Валерия
23 окт 2024
я ни разу не была в Эрмитаже, вы-первые, кто меня с ним познакомил и это было очень интересно. Виктория оказалась очень невероятным рассказчиком, все время вовлекала нас в диалог, то
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