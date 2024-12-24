читать дальше есть мы не выпадали из ее повествования. посмотрели очень много залов, я не успела все запомнить, но это такая изящная красота, что ее хочется пересмотреть еще раз, поэтому однозначно рекомендую эту Экскурсию к посещению и сама схожу еще

я ни разу не была в Эрмитаже, вы-первые, кто меня с ним познакомил и это было очень интересно. Виктория оказалась очень невероятным рассказчиком, все время вовлекала нас в диалог, то