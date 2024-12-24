Групповая экскурсия по Эрмитажу

Посетить один из главных художественных музеев мира и погрузиться в мир искусства
Приглашаем на экскурсию по главным зданиям Эрмитажа! Вы погуляете по парадным залам и оцените золотую роскошь барокко.

Полюбуетесь легендарными часами «Павлин» и шедеврами великих итальянцев: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело. А также увидите знаменитые Большие Просветы, украшенные малахитовыми вазами.
4.67
3 отзыва
Групповая экскурсия по Эрмитажу
Групповая экскурсия по Эрмитажу
Групповая экскурсия по Эрмитажу
Ближайшие даты:
14
фев15
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фев21
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фев23
фев
Время начала: 13:00, 16:00

Описание экскурсии

За 2 часа вы:

  • оцените Иорданскую лестницу в стиле елизаветинского барокко
  • пройдёте по элегантным парадным залам Зимнего дворца
  • увидите портреты героев Отечественной войны 1812 года
  • рассмотрите трон российских императоров в Георгиевском зале
  • разгадаете загадку часов «Павлин»
  • полюбуетесь шедеврами гениев итальянского Возрождения
  • раскроете секреты техники русской мозаики
  • впечатлитесь огромными малахитовыми вазами
  • посмотрите на мумию жреца в зале Древнего Египта

И многое другое!

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно — 500 ₽ с человека, дети до 14 лет бесплатно. Заранее их покупать не нужно. Для всей группы их без очереди организованно приобретёт на месте гид.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Е
24 дек 2024
Хорошая экскурсия.
Просто мы начали не там где хотелось бы. Но наверное все таки надо тогда брать индивидуальную.
А так все понравилось.
Хорошая экскурсия.
Марина
16 дек 2024
БЫли с дочкой 14 лет на групповой экскурсии. Умудрились попасть 7 декабря в день рождения Эрмитажа - билеты были бесплатные. Провели два часа в приятной компании с Викторией. Что хочу сказать - была год назад в Эрмитаже тоже с экскурсией. Мне кажется можно ходить каждый год - у всех гидов свой подход, свои истории. Очень благодарны за такую познавательную экскурсию!
Валерия
23 окт 2024
я ни разу не была в Эрмитаже, вы-первые, кто меня с ним познакомил и это было очень интересно. Виктория оказалась очень невероятным рассказчиком, все время вовлекала нас в диалог, то
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есть мы не выпадали из ее повествования. посмотрели очень много залов, я не успела все запомнить, но это такая изящная красота, что ее хочется пересмотреть еще раз, поэтому однозначно рекомендую эту Экскурсию к посещению и сама схожу еще

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