Экскурсия начнется еще до входа в музейный комплекс. Мы встретимся на Дворцовой площади: любуясь фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления и бытования. Конечно, не забудем и о других архитектурных шедеврах в ансамбле площади.
В Эрмитаже вы пройдете по классическому маршруту, который начинается со сверкающей золотом Иорданской лестницы и проходит по парадной анфиладе залов Зимнего дворца. В программе:
Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света.