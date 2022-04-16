Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе

Познакомиться с Зимним дворцом и шедеврами искусства в комфортном формате за 2,5 часа

Мини-группа
Доступно, интересно и по чуть-чуть обо всем — это о нашей экскурсии в Эрмитаж.

Вы пройдете по парадными залам и по следам революционеров в ночь захвата Зимнего, выясните, где скрываются потайные коридоры и где живут пушистые служители музея.

Изучите картины великих гениев от Да Винчи до Рембрандта, узнаете об их истории и сюжетах.

Вопросы на экскурсии приветствуются!
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Экскурсия по Эрмитажу в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия начнется еще до входа в музейный комплекс. Мы встретимся на Дворцовой площади: любуясь фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления и бытования. Конечно, не забудем и о других архитектурных шедеврах в ансамбле площади.

Часть первая. Парадные залы

В Эрмитаже вы пройдете по классическому маршруту, который начинается со сверкающей золотом Иорданской лестницы и проходит по парадной анфиладе залов Зимнего дворца. В программе:

  • Фельдмаршальский зал, хранящий славу о русских военных и оружии.
  • Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I. Его декор — это батальные картины и шитые серебром бархатные панно.
  • Гербовый зал — один из крупнейших во дворце. Вы вообразите торжественные приемы и увидите скульптуры древнерусских воинов, золоченые колонны и люстры.
  • Галерея 1812 года, созданная в честь победы над армией Наполеона и включающая 332 портрета генералов.
  • Георгиевский зал, где проходили самые важные церемонии. Вы обратите внимание на удивительный паркет, узор на потолке, трон и барельеф Св. Георгия над ним.
  • Павильонный зал. Это уже Малый Эрмитаж — «приют отшельника», построенный для Екатерины II. Здесь зарождалась эрмитажная коллекция. Зал впечатляет блеском хрусталя, видом на Висячий сад и знаменитыми волшебными часами «Павлин».

Часть вторая. Искусство

Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света.

  • Итальянское искусство. Обширная коллекция откроет вам непростую историю развития итальянской живописи и скульптуры. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.
  • Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы.
  • Просветы Нового Эрмитажа — залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Наряду с живописью вы увидите образцы камнерезного искусства, столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями.
  • Испанское искусство. Перед вами полотна ведущих мастеров старой школы — Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи.
  • Голландское искусство. Вы рассмотрите картины Малых голландцев, в первую очередь Рембрандта. Проследите развитие мастерства великого художника и изучите его эпохальное произведение «Возвращение блудного сына».
  • Искусство Древнего Египта. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость, вам нужно купить их онлайн самостоятельно: 500 руб. взрослым и детям с 15 лет; детям до 14 лет выдают бесплатный билет на месте
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Александровской колонны на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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