Что вас ожидает

Экскурсия начнется еще до входа в музейный комплекс. Мы встретимся на Дворцовой площади: любуясь фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления и бытования. Конечно, не забудем и о других архитектурных шедеврах в ансамбле площади.

Часть первая. Парадные залы

В Эрмитаже вы пройдете по классическому маршруту, который начинается со сверкающей золотом Иорданской лестницы и проходит по парадной анфиладе залов Зимнего дворца. В программе:

Фельдмаршальский зал , хранящий славу о русских военных и оружии.

, хранящий славу о русских военных и оружии. Малый Тронный зал , созданный в память о Петре I. Его декор — это батальные картины и шитые серебром бархатные панно.

, созданный в память о Петре I. Его декор — это батальные картины и шитые серебром бархатные панно. Гербовый зал — один из крупнейших во дворце. Вы вообразите торжественные приемы и увидите скульптуры древнерусских воинов, золоченые колонны и люстры.

— один из крупнейших во дворце. Вы вообразите торжественные приемы и увидите скульптуры древнерусских воинов, золоченые колонны и люстры. Галерея 1812 года , созданная в честь победы над армией Наполеона и включающая 332 портрета генералов.

, созданная в честь победы над армией Наполеона и включающая 332 портрета генералов. Георгиевский зал , где проходили самые важные церемонии. Вы обратите внимание на удивительный паркет, узор на потолке, трон и барельеф Св. Георгия над ним.

, где проходили самые важные церемонии. Вы обратите внимание на удивительный паркет, узор на потолке, трон и барельеф Св. Георгия над ним. Павильонный зал. Это уже Малый Эрмитаж — «приют отшельника», построенный для Екатерины II. Здесь зарождалась эрмитажная коллекция. Зал впечатляет блеском хрусталя, видом на Висячий сад и знаменитыми волшебными часами «Павлин».

Часть вторая. Искусство

Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света.

Итальянское искусство . Обширная коллекция откроет вам непростую историю развития итальянской живописи и скульптуры. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.

. Обширная коллекция откроет вам непростую историю развития итальянской живописи и скульптуры. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело. Лоджии Рафаэля , созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы.

, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы. Просветы Нового Эрмитажа — залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Наряду с живописью вы увидите образцы камнерезного искусства, столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями.

— залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Наряду с живописью вы увидите образцы камнерезного искусства, столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями. Испанское искусство . Перед вами полотна ведущих мастеров старой школы — Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи.

. Перед вами полотна ведущих мастеров старой школы — Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи. Голландское искусство . Вы рассмотрите картины Малых голландцев, в первую очередь Рембрандта. Проследите развитие мастерства великого художника и изучите его эпохальное произведение «Возвращение блудного сына».

. Вы рассмотрите картины Малых голландцев, в первую очередь Рембрандта. Проследите развитие мастерства великого художника и изучите его эпохальное произведение «Возвращение блудного сына». Искусство Древнего Египта. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации.

Организационные детали