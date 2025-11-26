Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Попытайтесь посмотреть на картины художников сквозь призму их биографии. Вы сможете погрузиться в миры очень разных, но невероятно талантливых русских живописцев.

Любовь Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Билеты Как проходит Пешком 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание билета Это не экскурсия, а очень комфортная прогулка без суеты и толкотни по залам Михайловского дворца. Вы получите невероятное удовольствие от красочного рассказа гида об этом периоде русской живописи. Вы узнаете о творчество Ф. Малявина с его буйством красок, К. Коровина, которого по праву считали русским импрессионистом, И. Левитана, который не понаслышке знал о культуре отмены. Поговорите о «мирискусниках» и художниках, покинувших страну — Н. Рерихе и Н. Фешине. Мы уверены, что после этого тура вы проникнитесь искренней любовью к русской живописи и научитесь ее чувствовать по-настоящему. Важная информация: Экскурсия подойдет всем, кто интересуется искусством в целом и русскими художниками в частности. Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 14 лет. Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее на всех участников, в том числе для гида: взрослые - 700 руб, льготные - 500 руб, дети до 14 лет - 200 руб Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату