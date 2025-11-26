Попытайтесь посмотреть на картины художников сквозь призму их биографии. Вы сможете погрузиться в миры очень разных, но невероятно талантливых русских живописцев.
Описание билетаЭто не экскурсия, а очень комфортная прогулка без суеты и толкотни по залам Михайловского дворца. Вы получите невероятное удовольствие от красочного рассказа гида об этом периоде русской живописи. Вы узнаете о творчество Ф. Малявина с его буйством красок, К. Коровина, которого по праву считали русским импрессионистом, И. Левитана, который не понаслышке знал о культуре отмены. Поговорите о «мирискусниках» и художниках, покинувших страну — Н. Рерихе и Н. Фешине. Мы уверены, что после этого тура вы проникнитесь искренней любовью к русской живописи и научитесь ее чувствовать по-настоящему. Важная информация: Экскурсия подойдет всем, кто интересуется искусством в целом и русскими художниками в частности. Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст — от 14 лет. Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее на всех участников, в том числе для гида: взрослые - 700 руб, льготные - 500 руб, дети до 14 лет - 200 руб Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Михайловский дворец (в том числе и на гида):/nвзрослые - 700 руб, льготные - 500 руб, дети до 14 лет - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Михайловского дворца. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Гардероб Русского музея. При желании вы можете самостоятельно продолжить осмотр экспозиции
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия подойдет всем, кто интересуется искусством в целом и русскими художниками в частности. Экскурсия доступна для людей с любым уровнем подготовки. Рекомендованный возраст - от 14 лет
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее на всех участников, в том числе для гида:
- Взрослые - 700 руб, льготные - 500 руб, дети до 14 лет - 200 руб
- Экскурсию можно провести для большего количества человек - до 5. Доплата - 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 3 чел.
Шедевры Русского музея
От Рублёва до Шишкина - приглядеться к деталям знаменитых полотен и узнать историю дворца-музея
Начало: На Площади искусств
Завтра в 13:00
27 ноя в 10:00
8700 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Индивидуальная экскурсия
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Начало: На площади Искусств
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.