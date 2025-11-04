Мои заказы

«Наш авангард» в Русском музее

Погрузиться в мир ярчайшего явления искусства 20 века - русского авангарда
В Русском музее открылась крупнейшая по масштабу экспозиция, на которой представлено более 400 работ самых известных мастеров-авангардистов.

Мы пройдём обновленными залами Русского музея, чтобы познакомиться с основными течениями и направлениями искусства начала 20 века.
5
8 отзывов
«Наш авангард» в Русском музее© Ольга
«Наш авангард» в Русском музее© Ольга
«Наш авангард» в Русском музее© Ольга

Описание экскурсии

Входная зона сразу «наступает» «Действующими лицами»: вы увидите портреты главных героев эпохи — тех, кто ломал старое и строил новое. И знаковые работы и то, что Русский музей таил в запасниках!

Залами футуристической книги пройдём к импрессионизму — с него всё начиналось для русских мастеров. Нежнейшие окна распахнут для нас Бурлюк, Гончарова и Ларионов.

«Союз молодёжи»: первое официально зарегистрированное объединение художников русского авангарда, где «Пир королей», как сияющая черная жемчужина, соседствует запросто с «дикими» красками русских сезаннистов.

Залы примитивизма и сезаннизма: вдохновлённые народным искусством, детским творчеством, искусством древних цивилизаций, художники искали новое, острое выражение жизни. Вспомним выставки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», открытие творчества Нико Пиросмани.

Затем нас ждут кубизм и футуризм, и исключительно российский кубофутуризм. Ритм, коллаж, ассамбляж, простейшие геометрические формы и, конечно, беспрестанное движение и поиск.

От -изма к -изму: на нас обрушатся абстракция, беспредметность, экспрессионизм. В красном углу будет висеть «Красный квадрат», Татлин будет возноситься на башню III Интернационала, будет скакать «Красная конница» и рассекать холст надвое «Зелёная полоса».

Два финальных аккорда: целый зал «формул» Филонова, «очевидца незримого», и «Победа на Солнцем», где глупое светило отступает, а перевернутый рояль «сброшен с корабля современности».

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: для вас и для гида: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
  • Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
  • Рекомендованный возраст — от 14 лет
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2451 туриста
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
И
Ирина
4 ноя 2025
Чудесная экскурсия! Проводил Темур, удивительно талантливый искусствовед! Всем рекомендую
Ольга
Ольга
4 ноя 2025
Экскурсию посетили моя мама и тетя. Учитывая, что они не в восторге от авангарда, Темуру удалось держать их внимание 2 часа и влюбить в Лентулова. Спасибо большое!
Т
Титова
19 сен 2025
Доступным языком, интересно, сраетую
Юрий
Юрий
18 сен 2025
Отличная экскурсия и прекрасный гид!
И
Ирина
24 авг 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Гид рассказала все очень профессионально и интересно. Спасибо.
Elena
Elena
21 авг 2025
Были на экскурсии с Верой. Очень внимательный и знающий гид. Работает с индивидуальным подходом, учитывает пожелания.
Выставка безумно интересная. Полтора часа пролетели незаметно
Спасибо!
Е
Екатерина
18 авг 2025
Большое спасибо Вере за очень интересную, профессиональную экскурсию!
М
Марина
19 июл 2025
Интересная, познавательная экскурсия. 1.5 часа прошли на одном дыхании. Любовь отличный гид.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

«Наш Авангард» в Русском музее
1.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Наш Авангард» в Русском музее
Экскурсия для тех, кто устал от классики: попробовать понять яркое направление искусства
Начало: В Корпусе Бенуа
Сегодня в 13:00
17 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Русский музей от иконы до мирискусников
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Русский музей от иконы до мирискусников
Познакомиться с шедеврами русской живописи 12-19 веков и предметами народного искусства
Начало: Площадь Искусств (у памятника А.С. Пушкину)
Завтра в 10:30
17 ноя в 10:00
8700 ₽ за всё до 3 чел.
За русским искусством - в Русский музей
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
За русским искусством - в Русский музей
Погрузиться в творчество художников, сюжеты и техники - в формате диалога и без сухих фактов
Начало: В Михайловском дворце (Инженерная ул., 4)
26 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге