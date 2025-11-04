В Русском музее открылась крупнейшая по масштабу экспозиция, на которой представлено более 400 работ самых известных мастеров-авангардистов. Мы пройдём обновленными залами Русского музея, чтобы познакомиться с основными течениями и направлениями искусства начала 20 века.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Входная зона сразу «наступает» «Действующими лицами»: вы увидите портреты главных героев эпохи — тех, кто ломал старое и строил новое. И знаковые работы и то, что Русский музей таил в запасниках!

Залами футуристической книги пройдём к импрессионизму — с него всё начиналось для русских мастеров. Нежнейшие окна распахнут для нас Бурлюк, Гончарова и Ларионов.

«Союз молодёжи»: первое официально зарегистрированное объединение художников русского авангарда, где «Пир королей», как сияющая черная жемчужина, соседствует запросто с «дикими» красками русских сезаннистов.

Залы примитивизма и сезаннизма: вдохновлённые народным искусством, детским творчеством, искусством древних цивилизаций, художники искали новое, острое выражение жизни. Вспомним выставки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», открытие творчества Нико Пиросмани.

Затем нас ждут кубизм и футуризм, и исключительно российский кубофутуризм. Ритм, коллаж, ассамбляж, простейшие геометрические формы и, конечно, беспрестанное движение и поиск.

От -изма к -изму: на нас обрушатся абстракция, беспредметность, экспрессионизм. В красном углу будет висеть «Красный квадрат», Татлин будет возноситься на башню III Интернационала, будет скакать «Красная конница» и рассекать холст надвое «Зелёная полоса».

Два финальных аккорда: целый зал «формул» Филонова, «очевидца незримого», и «Победа на Солнцем», где глупое светило отступает, а перевернутый рояль «сброшен с корабля современности».

Организационные детали