Мы пройдём обновленными залами Русского музея, чтобы познакомиться с основными течениями и направлениями искусства начала 20 века.
Описание экскурсии
Входная зона сразу «наступает» «Действующими лицами»: вы увидите портреты главных героев эпохи — тех, кто ломал старое и строил новое. И знаковые работы и то, что Русский музей таил в запасниках!
Залами футуристической книги пройдём к импрессионизму — с него всё начиналось для русских мастеров. Нежнейшие окна распахнут для нас Бурлюк, Гончарова и Ларионов.
«Союз молодёжи»: первое официально зарегистрированное объединение художников русского авангарда, где «Пир королей», как сияющая черная жемчужина, соседствует запросто с «дикими» красками русских сезаннистов.
Залы примитивизма и сезаннизма: вдохновлённые народным искусством, детским творчеством, искусством древних цивилизаций, художники искали новое, острое выражение жизни. Вспомним выставки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», открытие творчества Нико Пиросмани.
Затем нас ждут кубизм и футуризм, и исключительно российский кубофутуризм. Ритм, коллаж, ассамбляж, простейшие геометрические формы и, конечно, беспрестанное движение и поиск.
От -изма к -изму: на нас обрушатся абстракция, беспредметность, экспрессионизм. В красном углу будет висеть «Красный квадрат», Татлин будет возноситься на башню III Интернационала, будет скакать «Красная конница» и рассекать холст надвое «Зелёная полоса».
Два финальных аккорда: целый зал «формул» Филонова, «очевидца незримого», и «Победа на Солнцем», где глупое светило отступает, а перевернутый рояль «сброшен с корабля современности».
Организационные детали
- Билеты в Русский музей оплачиваются дополнительно: для вас и для гида: 700 ₽ — взрослые, 500 ₽ — школьники от 14 лет, студенты и пенсионеры, 200 ₽ — дети 7-13 лет. Дети до 7 лет и инвалиды I и II группы — бесплатно
- Купить билеты лучше на официальном сайте музея заранее на выбранное время, иначе билетов может не оказаться
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Выставка безумно интересная. Полтора часа пролетели незаметно
Спасибо!