Приглашаем на изысканный ужин в ресторан «Палкинъ», где любили бывать Лесков, Чехов и Чайковский.
Вы оцените блюда, которые подавали членам царской семьи: запечённую устрицу, суп-велюте «Дюбарри» и пулярку под соусом эстрагон. А ещё вас ждут бокал игристого, гастрономическое шоу и рассказы о запретной любви императоров!
Вы оцените блюда, которые подавали членам царской семьи: запечённую устрицу, суп-велюте «Дюбарри» и пулярку под соусом эстрагон. А ещё вас ждут бокал игристого, гастрономическое шоу и рассказы о запретной любви императоров!
Описание билета
Что вас ожидает
Вы посетите аристократический ужин с изысканной подачей блюд, гастрономическим шоу и рассказами о «любви вопреки» в семье Романовых. Идеалом и нормой для неё были выгодные династические браки, но сердцу не прикажешь. Наш лектор увлекательно расскажет о вторых семьях императоров и любви к разведённым женщинам. Дополнят истории блюда, которые подавались на царский стол:
- Устрица запечённая
- Суп-велюте «Дюбарри»
- Пулярка под соусом эстрагон
- Десерт «Креп Сюзет»
- Чай/кофе на выбор
- Бокал игристого вина
Организационные детали
- Билет включает ужин и лекцию
- После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости не менее, чем за 3 дня до начала ужина переводом на карту (реквизиты вы получите после бронирования)
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в ресторане «Палкинъ»
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Наша команда более трёх лет устраивает исторические ужины и другие мероприятия в ресторанах Петербурга. Мы привлекаем лучших лекторов и разрабатываем меню по историческим книгам. Приглашаем оценить результаты наших усилий.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
4 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 690₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.