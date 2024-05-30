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Круиз
2 часа
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«На борту теплохода «Корюшка» вас ждет гостеприимная и расслабленная атмосфера, в которой вам подадут ужин от шеф-повара»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Также вас ждут живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Круиз
2 часа
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
Попробовать блюда со стола императоров, увидеть гастрономическое шоу и услышать истории любви
Начало: в ресторане «Палкинъ»
«Вы посетите аристократический ужин с изысканной подачей блюд, гастрономическим шоу и рассказами о «любви вопреки» в семье Романовых»
6 990₽ за билет
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 19:00
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 мая 2024Благодарим за такой прекрасный вечер в вашем обществе. 🤍
- ЛЛариса28 мая 2024Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
- ООльга27 мая 2024Потрясающе вкусная еда, с такими видами и таким музыкальным сопровождением вдвойне впечатояюще
- ЕЕвгений26 мая 2024Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…
- ВВероника26 мая 2024Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
- ААльбина24 мая 2024Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри
- ООльга24 мая 2024Понравилось все, кроме стоимости напитков. Водка и молочный коктейль в одной цене-это абсурд. А так что хотела~ получила. Спасибо!
- ИИгорь23 мая 2024Все отлично, красиво и атмосферно!
- ССветлана22 мая 2024Сама прогулка понравилась. Из рассказа аудиогида не всегда было понятно с какой стороны что находится и раз была перепутана сторона. Все хорошо, для прогулки и для покушать неплохо)
- ГГалина4 мая 2024Супер получился ужин на теплоходе. Приятная музыка саксофона,очень культурное обслуживание официанта. Мы рекомендуем такую экскурсию,получите полное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С ужином»
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