Экскурсии с ужином в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «С ужином» в Санкт-Петербурге, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
198 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«На борту теплохода «Корюшка» вас ждет гостеприимная и расслабленная атмосфера, в которой вам подадут ужин от шеф-повара»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800 за человека
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Двухпалубный комфортабельный теплоход-ресторан «Астра» приглашает вас на завтраки, обеды и ужины»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Также вас ждут живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
5 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600 за человека
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Групповая
3 часа
6 отзывов
Арт-бранчи и арт-ужины с видом на исторический Петербург
Отдохнуть душой в красивом ресторане и написать картину за 3 часа под чутким руководством
Начало: на Петроградской набережной или Лермонтовском прос...
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
3 500 за человека
Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
Билеты
2 часа
Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
Попробовать блюда со стола императоров, увидеть гастрономическое шоу и услышать истории любви
Начало: в ресторане «Палкинъ»
«Вы посетите аристократический ужин с изысканной подачей блюд, гастрономическим шоу и рассказами о «любви вопреки» в семье Романовых»
6 990 за билет
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 19:00
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Парадный Петербург с выходом в Финский залив
    Благодарим за такой прекрасный вечер в вашем обществе. 🤍
    Благодарим за такой прекрасный вечер в вашем обществе. 🤍Благодарим за такой прекрасный вечер в вашем обществе. 🤍
  • Л
    Лариса
    28 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Здравствуйте! Это моя третья экскурсия. На "Корюшке" я второй раз. Мне всегда доставляет удовольствие водная экскурсии под музыку. Мне нравится на "Корюшке": 1.
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    красивое музыкальное сопровождение (саксофон). Спасибо музыканту!!! 2. уютная атмосфера на корабле. 3. Хорошее обслуживание по заказу. Спасибо. Удачи и процветания вашей "Корюшке" и ВСЕМ ее сотрудникам!

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
    Потрясающе вкусная еда, с такими видами и таким музыкальным сопровождением вдвойне впечатояюще
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Отличный романтический ужин… Прекрасная музыка… Красивый вид… Рекомендую…
  • В
    Вероника
    26 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Отличная экскурсия в Питергоф!!! Все было четко,экскурсоводы и сопровождающая женщина-гид очень хорошая и внимательная!!! Всем рекомендую эту фирму! Все было отлично!!!
  • А
    Альбина
    24 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Добрый день, заказывала Ужин -Круиз по Неве с выездом на Финский залив. Теплоход Корюшка, на самом деле он замечательный внутри
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    очень уютно и атмосферно, еда вкусная, официанты внимательные и дружелюбные, спасибо всей команде. Музыка создавала особую атмосферу! Проезжая Крейсер Аврора звучала мелодия из известного мультфильма, тронуло до глубины души!!! Обзор и виды впечатляют, встретили закат на финском заливе тоже особое зрелище!!! Наш организатор Мария, вела нас просто и доступно, все ссылки и время все было понятно! Маленький нюанс немного озадачил это платные пледы, для выхода в холодное время на верхнюю палубу, но мы сочли это за мелочи жизни

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
    Понравилось все, кроме стоимости напитков. Водка и молочный коктейль в одной цене-это абсурд. А так что хотела~ получила. Спасибо!
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
    Все отлично, красиво и атмосферно!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Парадный Петербург с выходом в Финский залив
    Сама прогулка понравилась. Из рассказа аудиогида не всегда было понятно с какой стороны что находится и раз была перепутана сторона. Все хорошо, для прогулки и для покушать неплохо)
    Сама прогулка понравилась. Из рассказа аудиогида не всегда было понятно с какой стороны что находится и раз была перепутана сторонаСама прогулка понравилась. Из рассказа аудиогида не всегда было понятно с какой стороны что находится и раз была перепутана сторонаСама прогулка понравилась. Из рассказа аудиогида не всегда было понятно с какой стороны что находится и раз была перепутана сторонаСама прогулка понравилась. Из рассказа аудиогида не всегда было понятно с какой стороны что находится и раз была перепутана сторона
  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
    Супер получился ужин на теплоходе. Приятная музыка саксофона,очень культурное обслуживание официанта. Мы рекомендуем такую экскурсию,получите полное удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «С ужином»

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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "С ужином" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 400 до 6 990. Туристы уже оставили гидам 530 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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