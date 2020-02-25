7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

Погрузиться в гастро-культуру города и оценить блюда от шеф-поваров лучших ресторанов

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Куда еще ехать за гастрономическими открытиями, как не в Петербург! Эта авторская прогулка приведет вас в рестораны города, где кулинария — это не ремесло, а современное искусство.

Будьте готовы познакомиться с ведущими шеф-поварами, проникнуть в тонкости ресторанной сферы и оценить неожиданные вкусовые сочетания блюд.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Чернышевская
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

Что вас ожидает

Погружение в кулинарные тренды Петербурга
На прогулке вы посетите 4 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:

  • лучший ресторан года по версии издания Собака.ru
  • лауреат ресторанной премии Wheretoeat
  • шеф года по версии издания GQ
  • шеф года ресторанной премии Wheretoeat
  • лауреат премии «Что где есть в Петербурге».

Именно в этих местах вам откроются тонкости петербургской кулинарии и её тенденции. А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Петербурга от Петра I до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси.

Гастро-эксперименты для смелых
В каждом из ресторанов, куда мы заглянем на прогулке, вы познакомитесь с шеф-поварами, которые лично презентуют свои фирменные блюда, расскажут об истории их создания, тонкостях приготовления и особенности кухни заведения. После презентации вы попробуете в каждом из ресторанов уникальное блюдо, которое нельзя найти больше нигде. Приготовьтесь к самым неожиданным вкусовым сочетаниям, яркой подаче и интересным кулинарным решениям: рыба на мхе, хумус из моркови, шоколадный пирог с белыми грибами — лишь пара примеров гастрономических изобретений, которые вас ждут.

А еще вас ждет бонус от гида: посещение самой необычной лютеранской церкви в Петербурге — Анненкирхе!

Кому подойдет прогулка

Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и считает кулинарию творчеством и даже искусством, а не просто едой.

Организационные детали

  • В стоимость гастро-тура входит: посещение 4 заведений авторской кухни; одно блюдо в каждом заведении (дополнительный заказ оплачивается отдельно); личное внимание шеф-повара/владельца заведения к нашей группе; рассказ о кухне и презентация блюд
  • Все заведения, входящие в маршрут, подобраны в пешей доступности друг от друга
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Чернышевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Меня зовут Анастасия, мне 30 лет, и последние 10 лет я работаю в ресторанной сфере. Для меня ресторанное дело — не просто бизнес, а отдельный вид искусства. Поэтому к каждому своему туру я подхожу творчески и с душой. Я с удовольствием покажу вам вкусные и интересные места Петербурга. Расскажу об истории ресторанов города, и мы обсудим, чем отличается ленинградская кухня от всех остальных. Жду вас на своём туре!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Тёплая , дружеская атмосфера. Прекрасная Анастасия. Все рестораны потрясающие. Кухня изумительная. Обязательно посетим эти ресторанчики. большое спасибо шеф- поварам за внимания, и всем, кто встречал нас! И конечно Спасибо Анастасии.
17 февраля 2020
vsjo bilo super. Spasibo Nastja.
10 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия) было вкусно, необычно. Анастасия очень приятная девушка, которая смогла подстроиться под настроение и сделать наш вечер незабываемым. У нас было двойное день рождение) и такое разнообразие десертов вряд ли бы ещё где подучилось попробовать) задули много свечей и загадали много желаний. Рекомендую для отличного времяпровождения
8 февраля 2020
Великолепная экскурсия для тех, кто интересуется гастрономией и авторской кухней! Чудесный гид Анастасия! Она составила очень комфортный маршрут, и даже включила в него не только гастрономические остановки, но и историко-архитектурные. В ходе нашего путешествия мы знакомились с замечательными людьми, которые с душой относятся к своему делу. Все блюда, которые мы дегустировали, были очень необычными и вкусными. Да и сама экскурсия была необычной!
12 ноября 2019
Все очень понравилось! Подобраны отличные заведения. Рекомендую всем!!!
11 октября 2019
Если вы относитесь к еде как к искусству, то эта экскурсия для вас! Потрясающие атмосферные места! Кухня изумительная!(не просто же так многие блюда находятся в топе города!) Я люблю бывать в новых заведениях. Но мимо этих проскочила бы точно, если бы меня туда не привели за руку. Заказывайте экскурсию и открывайте для себя высокую кухню!
24 сентября 2019
Все было здорово. Рестораны подобраны правильно. Гид Настя знающий увлеченный своим делом человек. Понравилось все.

Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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