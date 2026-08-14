7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

Погрузиться в гастро-культуру города и оценить блюда от шеф-поваров лучших ресторанов
Куда еще ехать за гастрономическими открытиями, как не в Петербург! Эта авторская прогулка приведет вас в рестораны города, где кулинария — это не ремесло, а современное искусство.

Будьте готовы познакомиться с ведущими шеф-поварами, проникнуть в тонкости ресторанной сферы и оценить неожиданные вкусовые сочетания блюд.
5
182 отзыва
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать

Описание экскурсии

Погружение в кулинарные тренды Петербурга

На прогулке вы посетите 3 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:

  • лучший ресторан года по версии издания Собака. ru
  • лауреат ресторанной премии Wheretoeat
  • шеф года по версии издания GQ
  • шеф года ресторанной премии Wheretoeat
  • лауреат премии «Что где есть в Петербурге».

Именно в этих местах вам откроются тонкости петербургской кулинарии и её тенденции. А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Петербурга от Петра I до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси.

Гастро-эксперименты для смелых

В каждом из ресторанов, куда мы заглянем на прогулке, вы познакомитесь с концепцией заведения, его фирменными блюдами и историей открытия. После презентации вы попробуете уникальное блюдо, которое нельзя найти больше нигде. Приготовьтесь к неожиданным вкусовым сочетаниям, яркой подаче и интересным кулинарным решениям: краб со страчателлой и хурмой, малосольный сибас с соусом из банана, бычьи хвосты с муссом из пармезана — лишь пара примеров гастрономических изобретений, которые вас ждут.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и считает кулинарию творчеством и даже искусством, а не просто едой.

Организационные детали

  • Блюда и напитки в ресторанах оплачиваются отдельно. Средний чек на гостя 700-900 руб.
  • Все заведения, входящие в маршрут, подобраны в пешей доступности друг от друга

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1325 туристов
Меня зовут Анастасия, мне 30 лет, и последние 10 лет я работаю в ресторанной сфере. Для меня ресторанное дело — не просто бизнес, а отдельный вид искусства. Поэтому к каждому
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своему туру я подхожу творчески и с душой. Я с удовольствием покажу вам вкусные и интересные места Петербурга. Расскажу об истории ресторанов города, и мы обсудим, чем отличается ленинградская кухня от всех остальных. Жду вас на своём туре!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 182 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия была полна удивительных открытий и необычных мест. Благодарим Анастасию за подробный и увлекательный рассказ о истории кулинарии и кулинарного искусства: экскурсовод полностью разбирается в том материале,который преподносит и подаёт его с профессиональной точки зрения, что особенно запоминается Очень рекомендуем посетить эту экскурсию людям, которые хотят получить не только кулинарное наслаждение, но и много новых знаний о кулинарии
Экскурсия была полна удивительных открытий и необычных мест. Благодарим Анастасию за подробный и увлекательный рассказ о
Экскурсия была полна удивительных открытий и необычных мест. Благодарим Анастасию за подробный и увлекательный рассказ о
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Ольга
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень понравилась. Нас порадовали невероятно вкусными блюдами и интересными рассказами о концепции ресторанов и дореволюционном общепите. Абсолютно все выбранные точки входят в топ мест города, еда была безупречной. Мы посетили DUO, Regions и Meal. Вернемся снова и надеемся посетить с Анастасией новые места.
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень
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Е
Потрясающая экскурсия! Очень интересно узнать историю гастрономической столицы России. Анастасия смогла заинтересовать даже вечно недовольного подростка и непоседливого ребенка. Однозначно рекомендуем к посещению!
Потрясающая экскурсия! Очень интересно узнать историю гастрономической столицы России. Анастасия смогла заинтересовать даже вечно недовольного подростка
Потрясающая экскурсия! Очень интересно узнать историю гастрономической столицы России. Анастасия смогла заинтересовать даже вечно недовольного подростка
Потрясающая экскурсия! Очень интересно узнать историю гастрономической столицы России. Анастасия смогла заинтересовать даже вечно недовольного подростка
Потрясающая экскурсия! Очень интересно узнать историю гастрономической столицы России. Анастасия смогла заинтересовать даже вечно недовольного подростка
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Е
Это мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Вечер, проведенный в компании Анастасии, оставил самые приятные впечатления. Было познавательно и увлекательно познакомиться с таким разнообразием кулинарных традиций.
Это мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Вечер, проведенный в компании Анастасии, оставил самые приятные
Это мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Вечер, проведенный в компании Анастасии, оставил самые приятные
Это мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Вечер, проведенный в компании Анастасии, оставил самые приятные
Это мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Вечер, проведенный в компании Анастасии, оставил самые приятные
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М
Спасибо Анастасии за прекрасный вечер! Посетили 3 ресторана. Необычные блюда, везде прекрасное обслуживание и подача. Анастасия рассказала очень много интересного, а также дала рекомендации по другим ресторанам. Были с детьми (14 и 16 лет), они в восторге! Однозначно всем рекомендую
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Х
Очень понравилась экскурсия. Выше наших ожиданий! Подборка ресторанов была отличная: прекрасное обслуживание, приветливые официанты, потрясающая подача, всё очень вкусно, красивые интерьеры! Узнали много интересного: что такое умами, как выглядит четверговая соль, историю ресторанов Питера тогда и сейчас.
Сама Анастасия очень приятная, доброжелательная, прекрасно рассказывала, вместе с нами проживала все наши эмоции, поддерживала беседу! Однозначно рекомендуем к посещению!
Очень понравилась экскурсия. Выше наших ожиданий! Подборка ресторанов была отличная: прекрасное обслуживание, приветливые официанты, потрясающая подача,
Очень понравилась экскурсия. Выше наших ожиданий! Подборка ресторанов была отличная: прекрасное обслуживание, приветливые официанты, потрясающая подача,
Очень понравилась экскурсия. Выше наших ожиданий! Подборка ресторанов была отличная: прекрасное обслуживание, приветливые официанты, потрясающая подача,
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