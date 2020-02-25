7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в кулинарные тренды Петербурга

На прогулке вы посетите 4 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:

лучший ресторан года по версии издания Собака.ru

лауреат ресторанной премии Wheretoeat

шеф года по версии издания GQ

шеф года ресторанной премии Wheretoeat

лауреат премии «Что где есть в Петербурге».

Именно в этих местах вам откроются тонкости петербургской кулинарии и её тенденции. А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Петербурга от Петра I до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси.

Гастро-эксперименты для смелых

В каждом из ресторанов, куда мы заглянем на прогулке, вы познакомитесь с шеф-поварами, которые лично презентуют свои фирменные блюда, расскажут об истории их создания, тонкостях приготовления и особенности кухни заведения. После презентации вы попробуете в каждом из ресторанов уникальное блюдо, которое нельзя найти больше нигде. Приготовьтесь к самым неожиданным вкусовым сочетаниям, яркой подаче и интересным кулинарным решениям: рыба на мхе, хумус из моркови, шоколадный пирог с белыми грибами — лишь пара примеров гастрономических изобретений, которые вас ждут.

А еще вас ждет бонус от гида: посещение самой необычной лютеранской церкви в Петербурге — Анненкирхе!

Кому подойдет прогулка

Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и считает кулинарию творчеством и даже искусством, а не просто едой.