7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке вы посетите 3 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:
лучший ресторан года по версии издания Собака. ru
лауреат ресторанной премии Wheretoeat
шеф года по версии издания GQ
шеф года ресторанной премии Wheretoeat
лауреат премии «Что где есть в Петербурге».
Именно в этих местах вам откроются тонкости петербургской кулинарии и её тенденции. А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Петербурга от Петра I до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси.
Гастро-эксперименты для смелых
В каждом из ресторанов, куда мы заглянем на прогулке, вы познакомитесь с концепцией заведения, его фирменными блюдами и историей открытия. После презентации вы попробуете уникальное блюдо, которое нельзя найти больше нигде. Приготовьтесь к неожиданным вкусовым сочетаниям, яркой подаче и интересным кулинарным решениям: краб со страчателлой и хурмой, малосольный сибас с соусом из банана, бычьи хвосты с муссом из пармезана — лишь пара примеров гастрономических изобретений, которые вас ждут.
Кому подойдет прогулка
Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и считает кулинарию творчеством и даже искусством, а не просто едой.
Организационные детали
Блюда и напитки в ресторанах оплачиваются отдельно. Средний чек на гостя 700-900 руб.
Все заведения, входящие в маршрут, подобраны в пешей доступности друг от друга
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1325 туристов
Меня зовут Анастасия, мне 30 лет, и последние 10 лет я работаю в ресторанной сфере. Для меня ресторанное дело — не просто бизнес, а отдельный вид искусства. Поэтому к каждому читать дальшеуменьшить
своему туру я подхожу творчески и с душой. Я с удовольствием покажу вам вкусные и интересные места Петербурга. Расскажу об истории ресторанов города, и мы обсудим, чем отличается ленинградская кухня от всех остальных.
Жду вас на своём туре!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 182 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Экскурсия была полна удивительных открытий и необычных мест. Благодарим Анастасию за подробный и увлекательный рассказ о истории кулинарии и кулинарного искусства: экскурсовод полностью разбирается в том материале,который преподносит и подаёт его с профессиональной точки зрения, что особенно запоминается Очень рекомендуем посетить эту экскурсию людям, которые хотят получить не только кулинарное наслаждение, но и много новых знаний о кулинарии
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Ольга
Это была потрясающая гастрономическая экскурсия по авторским ресторанам Петербурга с прекрасным гидом Анастасией, которая нам очень понравилась. Нас порадовали невероятно вкусными блюдами и интересными рассказами о концепции ресторанов и дореволюционном общепите. Абсолютно все выбранные точки входят в топ мест города, еда была безупречной. Мы посетили DUO, Regions и Meal. Вернемся снова и надеемся посетить с Анастасией новые места.
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Е
Елена
Потрясающая экскурсия! Очень интересно узнать историю гастрономической столицы России. Анастасия смогла заинтересовать даже вечно недовольного подростка и непоседливого ребенка. Однозначно рекомендуем к посещению!
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Е
Елена
Это мой первый опыт участия в подобном мероприятии. Вечер, проведенный в компании Анастасии, оставил самые приятные впечатления. Было познавательно и увлекательно познакомиться с таким разнообразием кулинарных традиций.
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М
Мария
Спасибо Анастасии за прекрасный вечер! Посетили 3 ресторана. Необычные блюда, везде прекрасное обслуживание и подача. Анастасия рассказала очень много интересного, а также дала рекомендации по другим ресторанам. Были с детьми (14 и 16 лет), они в восторге! Однозначно всем рекомендую
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Х
Хареба
Очень понравилась экскурсия. Выше наших ожиданий! Подборка ресторанов была отличная: прекрасное обслуживание, приветливые официанты, потрясающая подача, всё очень вкусно, красивые интерьеры! Узнали много интересного: что такое умами, как выглядит четверговая соль, историю ресторанов Питера тогда и сейчас. Сама Анастасия очень приятная, доброжелательная, прекрасно рассказывала, вместе с нами проживала все наши эмоции, поддерживала беседу! Однозначно рекомендуем к посещению!
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