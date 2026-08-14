7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Куда еще ехать за гастрономическими открытиями, как не в Петербург! Эта авторская прогулка приведет вас в рестораны города, где кулинария — это не ремесло, а современное искусство. Будьте готовы познакомиться с ведущими шеф-поварами, проникнуть в тонкости ресторанной сферы и оценить неожиданные вкусовые сочетания блюд.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Погружение в кулинарные тренды Петербурга

На прогулке вы посетите 3 модных заведения авторской кухни, которые пользуются заслуженной славой среди петербуржцев и отмечены всевозможными премиями:

лучший ресторан года по версии издания Собака. ru

лауреат ресторанной премии Wheretoeat

шеф года по версии издания GQ

шеф года ресторанной премии Wheretoeat

лауреат премии «Что где есть в Петербурге».

Именно в этих местах вам откроются тонкости петербургской кулинарии и её тенденции. А чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру был глубже, мы поговорим о гастрономической летописи Петербурга от Петра I до наших дней, затронем историю создания культовых русских блюд и даже вспомним, что ели в Древней Руси.

Гастро-эксперименты для смелых

В каждом из ресторанов, куда мы заглянем на прогулке, вы познакомитесь с концепцией заведения, его фирменными блюдами и историей открытия. После презентации вы попробуете уникальное блюдо, которое нельзя найти больше нигде. Приготовьтесь к неожиданным вкусовым сочетаниям, яркой подаче и интересным кулинарным решениям: краб со страчателлой и хурмой, малосольный сибас с соусом из банана, бычьи хвосты с муссом из пармезана — лишь пара примеров гастрономических изобретений, которые вас ждут.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и считает кулинарию творчеством и даже искусством, а не просто едой.

Организационные детали