Посетите невероятные шоу в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Санкт-Петербурге, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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К разводным мостам - на ночном теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
6 отзывов
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
Расписание: ежедневно в 23:30
29 июня в 23:30
30 июня в 23:30
2 500 за человека
Вечерний Петербург и репетиция шоу «Алые паруса»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Вечерний Петербург и репетиция шоу «Алые паруса»
Начало: Невский проспект, 87/2
Расписание: 23 июня в 21:00
1 500 за человека
Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
Билеты
2 часа
Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
Попробовать блюда со стола императоров, увидеть гастрономическое шоу и услышать истории любви
Начало: В ресторане «Палкинъ»
«Вы посетите аристократический ужин с изысканной подачей блюд, гастрономическим шоу и рассказами о «любви вопреки» в семье Романовых»
6 990 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    17 июня 2024
    К разводным мостам - на ночном теплоходе
    Понравилась прогулка на теплоходе, респект капитану. Очень грамотно занимал позиции перед мостами. Сняла звезду за музыку, когда аудиогид замолкал, то ставили спокойную, убаюкивающую музыку и многие от неё просто заснули.
    Понравилась прогулка на теплоходе, респект капитану. Очень грамотно занимал позиции перед мостами. Сняла звезду за музыкуПонравилась прогулка на теплоходе, респект капитану. Очень грамотно занимал позиции перед мостами. Сняла звезду за музыкуПонравилась прогулка на теплоходе, респект капитану. Очень грамотно занимал позиции перед мостами. Сняла звезду за музыкуПонравилась прогулка на теплоходе, респект капитану. Очень грамотно занимал позиции перед мостами. Сняла звезду за музыку
  • А
    Анастасия
    15 июня 2024
    К разводным мостам - на ночном теплоходе
    Маршрут хороший,город из воды шикарный. Пледы за 500 и 1000 рублей,толком не греют,тоненькие. Одевайтесь теплее!!! Возьмите с собой подушку, под
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    ягодицы, сидения холодные и жёсткие)Не понравилось,что постоянно перемешались люди, одних высаживалм, других садили, не понятно кому какие места, встал-место потерял. Разаод мостов, красивое зрелище, капитан подъезжаю максимально близко👌

    Маршрут хороший,город из воды шикарный. Пледы за 500 и 1000 рублей,толком не греют,тоненькие. Одевайтесь теплее!!! ВозьмитеМаршрут хороший,город из воды шикарный. Пледы за 500 и 1000 рублей,толком не греют,тоненькие. Одевайтесь теплее!!! Возьмите
  • Е
    Евгения
    14 июня 2024
    К разводным мостам - на ночном теплоходе
    Приятный вечер, отличный маршрут. Из минусов - платные пледы за 500 и 1000 руб. Многим туристам совсем не нужен дополнительный багаж с собой, поэтому согреваться на палубе пришлось глинтвейном за те же деньги 😁
    Приятный вечер, отличный маршрут. Из минусов - платные пледы за 500 и 1000 руб. Многим туристам
  • С
    Светлана
    29 июня 2023
    Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые паруса
    Отличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
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    Санкт-Петербург, чтобы показать детям праздник Алые паруса и салют. В городе такая атмосфера, как была в Москве на чемпионате мира по футболу. Весь город гуляет и развлекается всю ночь. Мы стояли на набережной, хоть и издалека, но все было видно, давки не было. Спасибо за экскурсию

  • С
    Сергей
    27 июня 2022
    Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
    Экскурсия понравилась.
  • d
    dgoros
    26 июня 2019
    Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на Неве
    Было очень красиво, захватывающе. Но хотелось поближе рассмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты на шоу»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К разводным мостам - на ночном теплоходе
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  3. Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Зимний дворец
  9. Петропавловская крепость
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 990. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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