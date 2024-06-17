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Аудиогид
2.5 часа
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: У памятника «Медный всадник»
Расписание: ежедневно в 23:30
29 июня в 23:30
30 июня в 23:30
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Вечерний Петербург и репетиция шоу «Алые паруса»
Начало: Невский проспект, 87/2
Расписание: 23 июня в 21:00
1 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Исторический ужин в Петербурге «Всё могут короли»
Попробовать блюда со стола императоров, увидеть гастрономическое шоу и услышать истории любви
Начало: В ресторане «Палкинъ»
«Вы посетите аристократический ужин с изысканной подачей блюд, гастрономическим шоу и рассказами о «любви вопреки» в семье Романовых»
6 990₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна17 июня 2024Понравилась прогулка на теплоходе, респект капитану. Очень грамотно занимал позиции перед мостами. Сняла звезду за музыку, когда аудиогид замолкал, то ставили спокойную, убаюкивающую музыку и многие от неё просто заснули.
- ААнастасия15 июня 2024Маршрут хороший,город из воды шикарный. Пледы за 500 и 1000 рублей,толком не греют,тоненькие. Одевайтесь теплее!!! Возьмите с собой подушку, под
- ЕЕвгения14 июня 2024Приятный вечер, отличный маршрут. Из минусов - платные пледы за 500 и 1000 руб. Многим туристам совсем не нужен дополнительный багаж с собой, поэтому согреваться на палубе пришлось глинтвейном за те же деньги 😁
- ССветлана29 июня 2023Автобусная экскурсия по ночному Петербургу и салют на Алые парусаОтличная экскурсия. Даже и не надеялись, что нас проведут прямо на набережную. Весь центр был перекрыт. Мы специально приехали в
- ССергей27 июня 2022Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на НевеЭкскурсия понравилась.
- ddgoros26 июня 2019Просмотр салюта и шоу «Алые паруса» с теплохода на НевеБыло очень красиво, захватывающе. Но хотелось поближе рассмотреть.
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