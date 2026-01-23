Экскурсия в Новое здание РНБ раскрывает историю его строительства (1982–2019) и особенности архитектуры ленинградского модернизма.
Вы увидите роскошные интерьеры, мозаики от мастеров метро, книгохранилище с передвижными стеллажами и работу телелифта. Узнаете о технологиях обеспечения тишины, хранения редких материалов и преимуществах микрофильмов.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- одну из самых роскошных парадных лестниц в городе;
- мозаичные панно группы «Фо.
- РУС», которая оформляла многие станции петербургского метро;
- книгохранилище и передвижные стеллажи на рельсах с вращающимися рычагами;
•как работает адресно-транспортная система или телелифт, предназначенный для доставки книг. Во время экскурсии вы узнаете:
- в чем особенности архитектуры ленинградского модернизма на примере Нового здания РНБ;
- как обеспечить тишину в читальных залах рядом с оживленным проспектом;
- зачем и как хранятся проспекты, буклеты и календари;
- в чем преимущества микрофильмированной копии книги перед электронной. Важная информация: Организационные моменты: Обращаем внимание: в здание библиотеки нельзя брать с собой печатные издания и профессиональные фотоаппараты; Если Вы захотите оформить читательский билет после экскурсии Вам понадобится паспорт; Рюкзаки и объемные сумки необходимо сдавать в гардероб; Часть экскурсии проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский проспект 165 к 2
Завершение: На первом этаже РНБ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Организационные моменты:
- Обращаем внимание: в здание библиотеки нельзя брать с собой печатные издания и профессиональные фотоаппараты
- Если Вы захотите оформить читательский билет после экскурсии Вам понадобится паспорт
- Рюкзаки и объемные сумки необходимо сдавать в гардероб
- Часть экскурсии проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
