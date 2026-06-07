Эта прогулка на стильном катере - идеальный способ увидеть Санкт-Петербург с новой стороны.Путешествие начинается со Ждановской набережной и ведет через Малую Невку, мимо яхт-клубов, к просторам Финского залива. Под вантовым

мостом ЗСД и мимо "Газпром Арены" вы окажетесь у парка 300-летия Петербурга. Остановка у "Лахта-центра" - отличная возможность сделать впечатляющие фотографии. На борту предусмотрены уютные пледы и бокалы, а музыкальное сопровождение создаст нужное настроение. Весь маршрут наполнен архитектурными контрастами и живописными видами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Санкт-Петербурге - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а виды особенно живописны. В июне и июле можно насладиться белыми ночами, добавляющими романтики. Осенью, в октябре, прогулка будет менее загруженной, но с возможностью увидеть яркие осенние краски. Зимой и ранней весной катерные прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но при благоприятной погоде остаётся шанс насладиться спокойствием и уникальными видами.

Сейчас июнь — это идеальное время.