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На стильном катере - к самому высокому зданию Европы

Погрузитесь в атмосферу Петербурга на стильном катере. Насладитесь видами Финского залива и архитектурными контрастами, создавая стильные фотографии
Эта прогулка на стильном катере - идеальный способ увидеть Санкт-Петербург с новой стороны.

Путешествие начинается со Ждановской набережной и ведет через Малую Невку, мимо яхт-клубов, к просторам Финского залива. Под вантовым
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мостом ЗСД и мимо "Газпром Арены" вы окажетесь у парка 300-летия Петербурга. Остановка у "Лахта-центра" - отличная возможность сделать впечатляющие фотографии. На борту предусмотрены уютные пледы и бокалы, а музыкальное сопровождение создаст нужное настроение. Весь маршрут наполнен архитектурными контрастами и живописными видами

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Стильный катер для комфорта
  • 🏙️ Вид на Лахта-центр
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🎶 Музыка по вашему выбору
  • 🌊 Прекрасные виды Финского залива

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Санкт-Петербурге - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а виды особенно живописны. В июне и июле можно насладиться белыми ночами, добавляющими романтики. Осенью, в октябре, прогулка будет менее загруженной, но с возможностью увидеть яркие осенние краски. Зимой и ранней весной катерные прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но при благоприятной погоде остаётся шанс насладиться спокойствием и уникальными видами.
Сейчас июнь — это идеальное время.
На стильном катере - к самому высокому зданию Европы
На стильном катере - к самому высокому зданию Европы
На стильном катере - к самому высокому зданию Европы

Что можно увидеть

  • Лахта-центр
  • Газпром Арена
  • Флагштоки у парка 300-летия Петербурга

Описание экскурсии

Наш маршрут

Старт со Ждановской набережной → проход по Малой Невке мимо яхт-клубов → выход в Финский залив под вантовым мостом ЗСД мимо «Газпром Арены» → флагштоки у парка 300-летия Петербурга → остановка для фото у «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы → разворот и обратный путь по заливу.

Во время прогулки вы:

  • увидите архитектурный контраст — от куполов центра к стеклянному гиганту Лахты
  • насладитесь просторами залива и оцените город с новых ракурсов
  • сделаете стильные фотографии на катерах с уникальным дизайном

Организационные детали

  • На борту для вас есть пледы и бокалы. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки
  • Музыкальное сопровождение — по вашему вкусу, плейлистом управляете вы
  • С вами будут я или другой член нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 395 туристов
Приветствуем гостей и жителей Санкт-Петербурга! Мы работаем в сфере прогулок на яхтах и катерах много лет и знаем лучшие маршруты и необычные места рек, каналов и Финского залива. Покажем город и окрестности с новой — морской — стороны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Ю
Все супер и комфортно! Даже на случай непогоды) Есть возможность выбрать маршрут. Капитан Михаил👍🏼
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Алёна
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Мы попали в дождь и сильный ветер, на катере оказались и пледы, и дождевики.
Идти к Лахте было опасно, но Михаил
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изменил маршрут и показал нам не менее красивые и спокойные места. Спасибо за быструю реакцию и такое интересное времяпрепровождение!

Эмоции были получены яркие. Виды на закате очень красивые. Теперь хочется покататься после заката, чтобы посмотреть на ночной Питер с воды.

Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.+1
Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
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Н
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но так даже интереснее. Вышло очень романтично и по-питерски.
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но
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В
Вчерашняя прогулка на катере с детьми превзошла все ожидания! Да, ветер и волны добавили экстрима, но это сделало ее только круче! Огромное спасибо за ответственный подход: нам сразу предложили спокойный
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маршрут, видя погоду. Но самое главное – наш капитан – эталон спокойствия и уверенности. Мы получили море позитива, классные кадры с эмоциями на фоне бушующей Невы и прекрасные воспоминания. Очень рекомендуем эту прогулку. Спасибо за отличный день!

Вчерашняя прогулка на катере с детьми превзошла все ожидания! Да, ветер и волны добавили экстрима, но
Вчерашняя прогулка на катере с детьми превзошла все ожидания! Да, ветер и волны добавили экстрима, но
Вчерашняя прогулка на катере с детьми превзошла все ожидания! Да, ветер и волны добавили экстрима, но
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Алина
Поездка была супер,капитан Михаил смог убрать грусть из-за погоды,ибо катались,когда солнце ушло. Предложил нам маршруты,выбрали самый оптимальный из-за сильных волн. Прокачусь повторно в следующем году,очень все понравилось. Катер чистый,удобный,шикарная аудиосистема, стол устойчивый, сидения мягкие,есть все(подушки,пледы,бокалы,жилеты)
Поездка была супер,капитан Михаил смог убрать грусть из-за погоды,ибо катались,когда солнце ушло. Предложил нам маршруты,выбрали самый
Поездка была супер,капитан Михаил смог убрать грусть из-за погоды,ибо катались,когда солнце ушло. Предложил нам маршруты,выбрали самый
Поездка была супер,капитан Михаил смог убрать грусть из-за погоды,ибо катались,когда солнце ушло. Предложил нам маршруты,выбрали самый
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А
Отличный катер! Новый, чистый, красивый!! Очень красивый маршрут одно Лахты! Чудесный капитан - Никита! Большое спасибо! Другой Питер- новый, красивый, чудесный!
Однозначно рекомендую ❤️
Отличный катер! Новый, чистый, красивый!! Очень красивый маршрут одно Лахты! Чудесный капитан - Никита! Большое спасибо!
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