Эта прогулка на стильном катере - идеальный способ увидеть Санкт-Петербург с новой стороны.
Путешествие начинается со Ждановской набережной и ведет через Малую Невку, мимо яхт-клубов, к просторам Финского залива. Под вантовым
Путешествие начинается со Ждановской набережной и ведет через Малую Невку, мимо яхт-клубов, к просторам Финского залива. Под вантовым
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Стильный катер для комфорта
- 🏙️ Вид на Лахта-центр
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🎶 Музыка по вашему выбору
- 🌊 Прекрасные виды Финского залива
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Санкт-Петербурге - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а виды особенно живописны. В июне и июле можно насладиться белыми ночами, добавляющими романтики. Осенью, в октябре, прогулка будет менее загруженной, но с возможностью увидеть яркие осенние краски. Зимой и ранней весной катерные прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но при благоприятной погоде остаётся шанс насладиться спокойствием и уникальными видами.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лахта-центр
- Газпром Арена
- Флагштоки у парка 300-летия Петербурга
Описание экскурсии
Наш маршрут
Старт со Ждановской набережной → проход по Малой Невке мимо яхт-клубов → выход в Финский залив под вантовым мостом ЗСД мимо «Газпром Арены» → флагштоки у парка 300-летия Петербурга → остановка для фото у «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы → разворот и обратный путь по заливу.
Во время прогулки вы:
- увидите архитектурный контраст — от куполов центра к стеклянному гиганту Лахты
- насладитесь просторами залива и оцените город с новых ракурсов
- сделаете стильные фотографии на катерах с уникальным дизайном
Организационные детали
- На борту для вас есть пледы и бокалы. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки
- Музыкальное сопровождение — по вашему вкусу, плейлистом управляете вы
- С вами будут я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 395 туристов
Приветствуем гостей и жителей Санкт-Петербурга! Мы работаем в сфере прогулок на яхтах и катерах много лет и знаем лучшие маршруты и необычные места рек, каналов и Финского залива. Покажем город и окрестности с новой — морской — стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Все супер и комфортно! Даже на случай непогоды) Есть возможность выбрать маршрут. Капитан Михаил👍🏼
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Катер очень красивый и эстетичный, но нас подкупило даже не это.
Мы попали в дождь и сильный ветер, на катере оказались и пледы, и дождевики.
Идти к Лахте было опасно, но Михаил
Мы попали в дождь и сильный ветер, на катере оказались и пледы, и дождевики.
Идти к Лахте было опасно, но Михаил
+1
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Н
Прогулка прошла отлично, несмотря даже на плохие погодные условия. Был довольно сильный туман, моросил дождик. Но так даже интереснее. Вышло очень романтично и по-питерски.
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В
Вчерашняя прогулка на катере с детьми превзошла все ожидания! Да, ветер и волны добавили экстрима, но это сделало ее только круче! Огромное спасибо за ответственный подход: нам сразу предложили спокойный
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Поездка была супер,капитан Михаил смог убрать грусть из-за погоды,ибо катались,когда солнце ушло. Предложил нам маршруты,выбрали самый оптимальный из-за сильных волн. Прокачусь повторно в следующем году,очень все понравилось. Катер чистый,удобный,шикарная аудиосистема, стол устойчивый, сидения мягкие,есть все(подушки,пледы,бокалы,жилеты)
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А
Отличный катер! Новый, чистый, красивый!! Очень красивый маршрут одно Лахты! Чудесный капитан - Никита! Большое спасибо! Другой Питер- новый, красивый, чудесный!
Однозначно рекомендую ❤️
Однозначно рекомендую ❤️
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