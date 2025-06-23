7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой Гостиный Двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
Встречаемся у здания Биржи, осматриваем детали памятника, обращенные к Неве, обойдем здание и осмотрим его со стороны здания Двенадцати коллегий. Я расскажу об истории, о стиле, об архитекторе и о функции здания Биржи. Следующая остановка у Ростральных колонн. Затем, мимо зданий пакгаузов, мы пройдём к Гостиному Двору. Вы узнаете кто его построил, какие исторические события связаны с этим памятником.
Затем мы перейдём к первому в истории России музею — Кунсткамере, поговорим о строительстве этого здания, о пожаре, случившимся в нём, об уникальном глобусе — экспонате музея и о многом другом. Проходя по Менделеевской линии (об этом названии я упомяну особо) мы полюбуемся еще одним из памятников петровского барокко — зданием Двенадцати коллегий (главное здание Санкт-Петербургского Университета). Потом мы проследуем к памятнику зрелого классицизма — Академии наук.
После рассказа о нем мы полюбуемся противоположным берегом Невы. Я расскажу вкратце о главных достопримечательностях Адмиралтейской, Сенатской, Исаакиевской и Дворцовой площадей — Адмиралтействе, Исаакиевском соборе, доме Лавалей, Медном всаднике и других. Затем мы пойдем обратным путем, еще раз посмотрим на архитектурные шедевры Биржевой площади и наша экскурсия закончится у здания Таможни.
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Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Биржи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории читать дальшеуменьшить
России, культурологии и философии в вузе.
Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях.
Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург.
Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия знакомит с Васильевским островом. Осмотрели Биржевой ансамбль, узнали историю застройки острова, познакомились с историей семьи Елисеевых. Андрей увлекательно и интересно преподносит информацию, обладает обширными знаниями по истории. Также Андрей показал музеи, расположенные на Васильевском острове. Нам экскурсия понравилась - благодарю Андрея за прекрасно проведенное время!
Андрей
Ответ организатора:
За фотографии и благожелательный отзыв большое спасибо, Светлана🌷🤗
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Е
Евгения
Очень понравился гид рассказчик, знания истории, архитектуры, дат - впечатлило. Андрей показал как менялась застройка острова, рассказал какие важные и знаковые фигуры участвовали в торговой жизни тех времён. Индивидуальная экскурсия позволила в режиме диалога провести очень интересно время. С удовольствием рекомендую гида Андрея.
Андрей
Ответ организатора:
Евгения🌷, благодарю за рекомендации моей экскурсии) Спасибо за фото! 📸 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Е
Екатерина
Спасибо большое за экскурсию, очень приятная и продуманная подача информации, внимательное отношение к слушателям. Не заметила, как пролетело время, и даже не подумала что-то сфотографировать, хотелось слушать и слушать Андрея и ничего ценного не пропустить. Это действительно профессионал своего дела.
Андрей
Ответ организатора:
Екатерина🌷, после такого отзыва меня посетит один из смертных грехов - гордыня😀😊🙂 Спасибо Вам большое! 💐💐💐🌼🌸 Я постараюсь соответствовать Вашему доброму отношению. Для таких туристов приятно и радостно работать🫠 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Natalia
Я (17 лет) и мама были на экскурсии вдвоём. Андрей подошел к экскурсии с большим энтузиазмом. Помимо оговорённой программы, Андрей добавлял много интересной и разноплановой информации по маршруту Васильевского острова. читать дальшеуменьшить
До него мы не знали, что дочка Менделеева была женой А. Блока! Благодаря его экскурсии мы получили не только прекрасную ориентацию в пределах Васильевского острова, но приобрели и массу полезных советов по поводу экскурсий и посещений музеев на последующие дни пребывания в СП. Спасибо, Роберт и Наталья.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья! 🌷 Хочу поправить Вас: не в пределах Васильевского острова🏝, а только Стрелки)🙂 Я показал Вам несколько музеев на экскурсии. Теперь можно прстепенно посещать их во время приездов в Петербург. 💐💐💐💐💐
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Д
Дина
Я по возможности бываю на экскурсиях в разных городах и форматах, и очень радуюсь, если в экскурсоводе глубокие знания сочетаются с любовью к городу и умением преподнести информацию интересно. Андрей читать дальшеуменьшить
достиг в этом уровень мастерства, время пролетело незаметно, узнала много нового, без перегруженности шаблонными цифрами и фактами.
Желаю Вам процветания, больше интересных проектов и слушателей. Однозначно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и знакомым.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова в мой адрес и пожелания) 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Александр
Экскурсия отличная,хорошо организованна. Сразу отмечаешь любовь экскурсовода к родному городу, отличное знание деталей. Наш интерес поддерживался постоянно акцентами на биографии архитекторов,людей, живших в городе в разные периоды его строительства. Изюминкой экскурсии является постоянное чувство сопричастности к происходившему сто и двести лет назад. Спасибо Андрею за отлично проведённое время, надеемся услышать и другие экскурсии. Александр.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Александр! 🤝
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