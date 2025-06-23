7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по стрелке Васильевского острова

Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой Гостиный Двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
4.9
14 отзывов
Экскурсия по стрелке Васильевского острова
Экскурсия по стрелке Васильевского острова
Экскурсия по стрелке Васильевского острова

Описание экскурсии

Встречаемся у здания Биржи, осматриваем детали памятника, обращенные к Неве, обойдем здание и осмотрим его со стороны здания Двенадцати коллегий. Я расскажу об истории, о стиле, об архитекторе и о функции здания Биржи. Следующая остановка у Ростральных колонн. Затем, мимо зданий пакгаузов, мы пройдём к Гостиному Двору. Вы узнаете кто его построил, какие исторические события связаны с этим памятником.

Затем мы перейдём к первому в истории России музею — Кунсткамере, поговорим о строительстве этого здания, о пожаре, случившимся в нём, об уникальном глобусе — экспонате музея и о многом другом. Проходя по Менделеевской линии (об этом названии я упомяну особо) мы полюбуемся еще одним из памятников петровского барокко — зданием Двенадцати коллегий (главное здание Санкт-Петербургского Университета). Потом мы проследуем к памятнику зрелого классицизма — Академии наук.

После рассказа о нем мы полюбуемся противоположным берегом Невы. Я расскажу вкратце о главных достопримечательностях Адмиралтейской, Сенатской, Исаакиевской и Дворцовой площадей — Адмиралтействе, Исаакиевском соборе, доме Лавалей, Медном всаднике и других. Затем мы пойдем обратным путем, еще раз посмотрим на архитектурные шедевры Биржевой площади и наша экскурсия закончится у здания Таможни.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Биржи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2903 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
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России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия знакомит с Васильевским островом. Осмотрели Биржевой ансамбль, узнали историю застройки острова, познакомились с историей семьи Елисеевых. Андрей увлекательно и интересно преподносит информацию, обладает обширными знаниями по истории. Также Андрей показал музеи, расположенные на Васильевском острове.
Нам экскурсия понравилась - благодарю Андрея за прекрасно проведенное время!
Экскурсия знакомит с Васильевским островом. Осмотрели Биржевой ансамбль, узнали историю застройки острова, познакомились с историей семьи
Экскурсия знакомит с Васильевским островом. Осмотрели Биржевой ансамбль, узнали историю застройки острова, познакомились с историей семьи
Экскурсия знакомит с Васильевским островом. Осмотрели Биржевой ансамбль, узнали историю застройки острова, познакомились с историей семьи
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
За фотографии и благожелательный отзыв большое спасибо, Светлана🌷🤗
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Е
Очень понравился гид рассказчик, знания истории, архитектуры, дат - впечатлило. Андрей показал как менялась застройка острова, рассказал какие важные и знаковые фигуры участвовали в торговой жизни тех времён. Индивидуальная экскурсия позволила в режиме диалога провести очень интересно время. С удовольствием рекомендую гида Андрея.
Очень понравился гид рассказчик, знания истории, архитектуры, дат - впечатлило. Андрей показал как менялась застройка острова,
Очень понравился гид рассказчик, знания истории, архитектуры, дат - впечатлило. Андрей показал как менялась застройка острова,
Очень понравился гид рассказчик, знания истории, архитектуры, дат - впечатлило. Андрей показал как менялась застройка острова,
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Евгения🌷, благодарю за рекомендации моей экскурсии)
Спасибо за фото! 📸 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Е
Спасибо большое за экскурсию, очень приятная и продуманная подача информации, внимательное отношение к слушателям. Не заметила, как пролетело время, и даже не подумала что-то сфотографировать, хотелось слушать и слушать Андрея и ничего ценного не пропустить. Это действительно профессионал своего дела.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Екатерина🌷, после такого отзыва меня посетит один из смертных грехов - гордыня😀😊🙂 Спасибо Вам большое! 💐💐💐🌼🌸 Я постараюсь соответствовать Вашему доброму отношению.
Для таких туристов приятно и радостно работать🫠 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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N
Я (17 лет) и мама были на экскурсии вдвоём. Андрей подошел к экскурсии с большим энтузиазмом. Помимо оговорённой программы, Андрей добавлял много интересной и разноплановой информации по маршруту Васильевского острова.
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До него мы не знали, что дочка Менделеева была женой А. Блока! Благодаря его экскурсии мы получили не только прекрасную ориентацию в пределах Васильевского острова, но приобрели и массу полезных советов по поводу экскурсий и посещений музеев на последующие дни пребывания в СП.
Спасибо, Роберт и Наталья.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья! 🌷 Хочу поправить Вас: не в пределах Васильевского острова🏝, а только Стрелки)🙂 Я показал Вам несколько музеев на экскурсии. Теперь можно прстепенно посещать их во время приездов в Петербург.
💐💐💐💐💐
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Д
Я по возможности бываю на экскурсиях в разных городах и форматах, и очень радуюсь, если в экскурсоводе глубокие знания сочетаются с любовью к городу и умением преподнести информацию интересно. Андрей
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достиг в этом уровень мастерства, время пролетело незаметно, узнала много нового, без перегруженности шаблонными цифрами и фактами.

Желаю Вам процветания, больше интересных проектов и слушателей. Однозначно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и знакомым.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова в мой адрес и пожелания) 🌷 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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А
Экскурсия отличная,хорошо организованна. Сразу отмечаешь любовь экскурсовода к родному городу, отличное знание деталей. Наш интерес поддерживался постоянно акцентами на биографии архитекторов,людей, живших в городе в разные периоды его строительства. Изюминкой экскурсии является постоянное чувство сопричастности к происходившему сто и двести лет назад. Спасибо Андрею за отлично проведённое время, надеемся услышать и другие экскурсии. Александр.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Благодарю, Александр! 🤝
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