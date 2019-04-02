7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади

Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади

Андрей
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Андрей – ваш гид
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой гостиный двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
900 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча Здание Биржи
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади

Программа

Встречаемся у здания Биржи, осматриваем детали памятника, обращенные к Неве, обойдем здание и осмотрим его со стороны здания Двенадцати коллегий. Я расскажу об истории, о стиле, об архитекторе и о функции здания Биржи. Следующая остановка у Ростральных колонн. Затем, мимо зданий пакгаузов, мы пройдем к Гостиному двору. Вы узнаете кто его построил, какие исторические события связаны с этим памятником.

Затем мы перейдем к первому в истории России музею — Кунсткамере, поговорим о строительстве этого здания, о пожаре, случившимся в нем, об уникальном глобусе — экспонате музея и о многом другом. Проходя по Менделеевской линии (об этом названии я упомяну особо) мы полюбуемся еще одним из памятников петровского барокко — зданием Двенадцати коллегий (главное здани Санкт-Петербургского Университета). Потом мы проследуем к памятнику зрелого классицизма — Академии наук.

После рассказа о нем мы полюбуемся противоположным берегом Невы. Я расскажу вкратце о главных достопримечательностях Адмиралтейской, Сенатской, Исаакиевской и Дворцовой площадей — Адмиралтействе, Исаакиевском соборе, доме Лавалей, Медном всаднике и других. Затем мы пойдем обратным путем, еще раз посмотрим на архитектурные шедевры Биржевой площади и наша экскурсия закончится у здания Таможни.

Организационные детали

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Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади
Обзорная экскурсия по Петербургу. Ансамбль Биржевой площади

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Здание Биржи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 апреля 2019
Андрей, замечательный гид. Делится обширными знаниями об истории города и заражает любовью к Петербургу. Обязательно обращусь к Андрею, когда снова приеду в этот удивительный город.
24 сентября 2018
Экскурсия отличная,хорошо организованна. Сразу отмечаешь любовь экскурсовода к родному городу, отличное знание деталей. Наш интерес поддерживался постоянно акцентами на биографии архитекторов,людей, живших в городе в разные периоды его строительства. Изюминкой экскурсии является постоянное чувство сопричастности к происходившему сто и двести лет назад. Спасибо Андрею за отлично проведённое время, надеемся услышать и другие экскурсии. Александр.
5 апреля 2016
Спасибо за экскурсию. Очень интересная и познавательная для разных возрастов ( взрослые и дети),независимо от того гость Вы города или его коренной житель. Рассказ сопровождается показом фотографий видов местности разных лет, что помогает более полно ощутить гений архитекторов и людей ,строивших нашу прекрасную Северную Пальмиру.
5 ноября 2015
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Андрею за профессионализм и интересную подачу информации. Узнала много интересных новых фактов, хотя сама живу на Васильевском Острове и как мне казалось, общее представление об этом месте у меня было довольно обширным, Буду пользоваться вашим сервисом и рекомендовать друзьям. Большое спасибо!!!
18 июля 2015
Я (17 лет) и мама были на экскурсии вдвоём. Андрей подошел к экскурсии с большим энтузиазмом. Помимо оговорённой программы, Андрей добавлял много интересной и разноплановой информации по маршруту Васильевского острова. До него мы не знали, что дочка Менделеева была женой А. Блока! Благодаря его экскурсии мы получили не только прекрасную ориентацию в пределах Васильевского острова, но приобрели и массу полезных советов по поводу экскурсий и посещений музеев на последующие дни пребывания в СП.
Спасибо,
Роберт и Наталья.
17 февраля 2015
Экскурсия очень понравилась! Было получено масса информации,которая преподносилась не только в виде рассказа,но и дополнялась фотографиями на планшете. Андрей весьма эрудированная и увлекающаяся натура. С удовольствием готов рекомендовать.
25 сентября 2014
Андрей провел замечательную экскурсию, подробно и интересно рассказал обо всех зданиях Биржевой площади , дополнил информацию историями о жизни исторических деятелей, старыми фотографиями.После экскурсии в памяти останутся не только факты, но и великолепные виды на город со стрелки Васильевского острова.

Андрей проводит ещё 11 экскурсий

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