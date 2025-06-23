7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Описание экскурсии

Встречаемся у здания Биржи, осматриваем детали памятника, обращенные к Неве, обойдем здание и осмотрим его со стороны здания Двенадцати коллегий. Я расскажу об истории, о стиле, об архитекторе и о функции здания Биржи. Следующая остановка у Ростральных колонн. Затем, мимо зданий пакгаузов, мы пройдём к Гостиному Двору. Вы узнаете кто его построил, какие исторические события связаны с этим памятником.

Затем мы перейдём к первому в истории России музею — Кунсткамере, поговорим о строительстве этого здания, о пожаре, случившимся в нём, об уникальном глобусе — экспонате музея и о многом другом. Проходя по Менделеевской линии (об этом названии я упомяну особо) мы полюбуемся еще одним из памятников петровского барокко — зданием Двенадцати коллегий (главное здание Санкт-Петербургского Университета). Потом мы проследуем к памятнику зрелого классицизма — Академии наук.

После рассказа о нем мы полюбуемся противоположным берегом Невы. Я расскажу вкратце о главных достопримечательностях Адмиралтейской, Сенатской, Исаакиевской и Дворцовой площадей — Адмиралтействе, Исаакиевском соборе, доме Лавалей, Медном всаднике и других. Затем мы пойдем обратным путем, еще раз посмотрим на архитектурные шедевры Биржевой площади и наша экскурсия закончится у здания Таможни.