Площадь Искусств в Санкт-Петербурге - это место, где каждый фасад скрывает свою историю.
Прогулка вдоль канала Грибоедова и Михайловского театра откроет вам тайны, связанные с царскими семьями и великими женщинами. Уникальная возможность увидеть город с высоты крыши отеля, где открывается захватывающая панорама.
Этот тур - идеальный способ погрузиться в культурное наследие и почувствовать атмосферу Северной столицы
5 причин купить эту прогулку
- 🗺️ Уникальный маршрут по центру Петербурга
- 🏛️ Посещение исторических достопримечательностей
- 🌆 Панорамные виды с крыши отеля
- 📚 Интересные факты и истории
- 🎭 Атмосфера культурного наследия
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Площадь Искусств
- Канал Грибоедова
- Михайловский театр
- Дом Энгельгардта
Описание водной прогулки
Проследуем вдоль одной из главных площадей города — мимо канала Грибоедова, Михайловского театра, дома Энгельгардта и других знаковых достопримечательностей. И вы узнаете:
- Почему Николай I и его супруга Александра Фёдоровна так любили маскарады
- Кто из великих женщин ушёл от Дягилева, танцевал в мюзик-холле и прятался полуголой в корзине у богатых и глупых американок, чтобы спасти любимого мужчину от долговой тюрьмы
- Кто и как организовал почти без средств культовое место, ставшее любимым пристанищем для всех, кто жил самозабвенно-авантюрно
- Как изменится самый роскошный отель Европы, если посмотреть на него со двора
- Что так сильно напугало Фаину Раневскую и смягчило ее непокорный нрав, заставив подчиниться метрдотелю
- Кто из царской семьи был близок Пушкину и кому он безоговорочно доверял
- Как вдохновение великой балерины отразилось в десертах шеф-поваров мира и почему балет стал сладким искусством?
- Где в Петербурге подают необычный «кошачий» кофе с местным колоритом и в каком уголке город напоминает Париж?
И многое другое!
А потом поднимемся на безопасную крышу отеля, откуда вы полюбуетесь панорамой города и увидите все-все достопримечательности.
Организационные детали
- Возможно начать прогулку в 20:00 по предварительному согласованию. В таком случае вы сможете увидеть чудесный закат со смотровой площадки
- Подъём на смотровую оплачивается отдельно — 400 ₽ за чел.
Про крышу
- Крыша принадлежит действующему отелю
- На крыше проведём 30 минут
- Поднимаемся на лифте до 6 этажа, потом идём пешком два небольших лестничных пролёта
- Если в выбранное время подъём на крышу будет невозможен, по согласованию с вами перенесём начало экскурсии. Это случается крайне редко и только в случае молниеносного бронирования — как правило, я заранее просматриваю график работы смотровой и резервирую места для вас
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 117 туристов
Родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Я росла и менялась, и мой город менялся вместе со мной… Да, он родной и «знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Станислав
29 сен 2025
Очень интересно, внимание к деталям, рекомендую
Александр
6 сен 2025
Хочу поблагодарить Марию за невероятно увлекательную прогулку! Было ощущение, что открываешь для себя другой город, хотя вроде бы всё рядом и привычно. Несколько фактов по-настоящему удивили - теперь смотришь на исторические фигуры и события совершенно под другим углом. Очень ценно, когда экскурсия не просто информирует, а даёт пищу для размышлений.
Спасибо,
Александр
Спасибо,
Александр
О
Ольга
25 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия, история Петербурга и известных людей подана интересно и увлекательно. Мария прекрасный рассказчик и собеседник, влюбила нас в Петербург еще больше😊 а виды с крыши незабываемые😍
В
Вероника
25 авг 2025
Отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывала. Не занудно и все доступно. Ходили не много. Вид с крыши просто шикарный. Наши Гости остались в восторге! Рекомендую
А
Анна
19 авг 2025
Прекрасная необычная экскурсия.
Интересная подача материала, интересные факты с кульминацией на крыше. Для тех, кто хочет узнать малоизвестные факты об этом замечательно городе и неординарных людях. Детям экскурсия тоже была интересна)
Интересная подача материала, интересные факты с кульминацией на крыше. Для тех, кто хочет узнать малоизвестные факты об этом замечательно городе и неординарных людях. Детям экскурсия тоже была интересна)
О
Ольга
11 авг 2025
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию «Пируэты Петербурга», которая прошла на одном дыхании! И взрослые, и дети (8 и 10 лет) получили удовольствие.
Экскурсия легкая и насыщенная одновременно: с одной стороны, информации
Экскурсия легкая и насыщенная одновременно: с одной стороны, информации
Е
Елена
6 авг 2025
Мария, большое спасибо за чудесную экскурсию! Мы получили удовольствие от прогулки по площади Искусств и окрестностям. 😊
В
Валерия
19 июл 2025
Мы пришли на экскурсию вдвоем с дочкой 9 лет. Мария рассказала нам интересные факты, показала исторические места, поднялись на крышу, с которой открывается вид на главные здания (достопримечательности) города. Ребёнку очень понравилось слушать Марию, и мне конечно. Спасибо за такую экскурсию, всем рекомендую)
Дина
13 июл 2025
Несмотря на то, что экскурсия на 5 человек, я пришла на неё одна, но гид Мария всё равно провела её, потому что каждый человек важен😊
Елена
29 июн 2025
Узнали много нового и интересного! Теперь снова надо в Питер! Спасибо за организацию и подачу материала! Погода не подвела)
Лариса
27 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, содержательная, интересная, с большой любовью к городу, не утомительная, виды с крыши просто потрясающие!
М
Мария
26 июн 2025
Большое спасибо Марии за интересную экскурсию!
Можно узнать интересные факты о жизни некоторых известных жителей Питербурга. И очень порадовал выход на прекрасную крышу. Есть возможность полюбоваться на город с высоты и сделать красивые снимки!
Рекомендую
Рекомендую
Можно узнать интересные факты о жизни некоторых известных жителей Питербурга. И очень порадовал выход на прекрасную крышу. Есть возможность полюбоваться на город с высоты и сделать красивые снимки!
Рекомендую
л
лариса
26 июн 2025
Благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Получилось так, что я была единственным участником, но экскурсия все равно состоялась в полном объеме. Я увидела уголки, про которые не знала, хотя много раз бывала в Санкт Петербурге. И, конечно, замечательная локация крыши, с которой видны все самые интересные архитектурные памятники города.
Спасибо Марии за хороший вечер и фотографии 🙏🌻
Спасибо Марии за хороший вечер и фотографии 🙏🌻
О
Ольга
25 июн 2025
Очень интересно провели 1,5 часа, Мария добавила в свой рассказ какой то то не тривиальности и интересных фактов. Фееричное поднятие на крышу и великолепные панарамные фото оставят в нашей памяти великолепные воспоминания о центре Питера.
Е
Екатерина
19 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия проведенная Марией. Было интересно, мы узнали много нового, даже ребёнок 8 лет с удовольствием слушал увлекательные истории Марии! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем гостям Северной столицы!
