Станислав Очень интересно, внимание к деталям, рекомендую

Александр Хочу поблагодарить Марию за невероятно увлекательную прогулку! Было ощущение, что открываешь для себя другой город, хотя вроде бы всё рядом и привычно. Несколько фактов по-настоящему удивили - теперь смотришь на исторические фигуры и события совершенно под другим углом. Очень ценно, когда экскурсия не просто информирует, а даёт пищу для размышлений.



О Ольга Нам очень понравилась экскурсия, история Петербурга и известных людей подана интересно и увлекательно. Мария прекрасный рассказчик и собеседник, влюбила нас в Петербург еще больше😊 а виды с крыши незабываемые😍

В Вероника Отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывала. Не занудно и все доступно. Ходили не много. Вид с крыши просто шикарный. Наши Гости остались в восторге! Рекомендую

А Анна Прекрасная необычная экскурсия.

Интересная подача материала, интересные факты с кульминацией на крыше. Для тех, кто хочет узнать малоизвестные факты об этом замечательно городе и неординарных людях. Детям экскурсия тоже была интересна)

Экскурсия легкая и насыщенная одновременно: с одной стороны, информации получаешь много - места, люди, факты… но подача такая гармоничная, сбалансированная и интересная, что экскурсия воспринимается как дружеский рассказ и запоминаются удивительно много фактов. Даже дети слушали Марию, раскрыв рты.

Крыша очень атмосферная и комфортная. От души рекомендую! Спасибо Марии за прекрасную экскурсию «Пируэты Петербурга», которая прошла на одном дыхании! И взрослые, и дети (8 и 10 лет) получили удовольствие.

Е Елена Мария, большое спасибо за чудесную экскурсию! Мы получили удовольствие от прогулки по площади Искусств и окрестностям. 😊

В Валерия Мы пришли на экскурсию вдвоем с дочкой 9 лет. Мария рассказала нам интересные факты, показала исторические места, поднялись на крышу, с которой открывается вид на главные здания (достопримечательности) города. Ребёнку очень понравилось слушать Марию, и мне конечно. Спасибо за такую экскурсию, всем рекомендую)

Дина

Получилась, можно сказать, индивидуальная экскурсия😁 Слушала Марию на одном дыхании, она очень интересно рассказывала об истории тех мест, где была прогулка😍

Также был подъём на крышу на уровень 8 этажа, откуда мне открылась настоящая красота! Погода менялась каждые несколько минут, и я благодаря этому увидела то, какое разное небо бывает в городе! ☀️🌧

Я очень благодарна Марии за такое душевное времяпровождение, за каждую свою улыбку и полученные положительные эмоции! 😊 Несмотря на то, что экскурсия на 5 человек, я пришла на неё одна, но гид Мария всё равно провела её, потому что каждый человек важен😊

Елена Узнали много нового и интересного! Теперь снова надо в Питер! Спасибо за организацию и подачу материала! Погода не подвела)

Лариса Очень понравилась экскурсия, содержательная, интересная, с большой любовью к городу, не утомительная, виды с крыши просто потрясающие!

М Мария Большое спасибо Марии за интересную экскурсию!

Можно узнать интересные факты о жизни некоторых известных жителей Питербурга. И очень порадовал выход на прекрасную крышу. Есть возможность полюбоваться на город с высоты и сделать красивые снимки!

Рекомендую

л лариса Благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Получилось так, что я была единственным участником, но экскурсия все равно состоялась в полном объеме. Я увидела уголки, про которые не знала, хотя много раз бывала в Санкт Петербурге. И, конечно, замечательная локация крыши, с которой видны все самые интересные архитектурные памятники города.

Спасибо Марии за хороший вечер и фотографии 🙏🌻

О Ольга Очень интересно провели 1,5 часа, Мария добавила в свой рассказ какой то то не тривиальности и интересных фактов. Фееричное поднятие на крышу и великолепные панарамные фото оставят в нашей памяти великолепные воспоминания о центре Питера.