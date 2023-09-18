Живописный маршрут по центру города - река Фонтанка, Нева, тенистый Летний сад с фонтанами и многое другое!
Описание экскурсииМы начнем наше путешествие от храма Спас на Крови, где в свое время произошло убийство императора Александра II, и узнаем о том, как возник этот памятник, а также о дальнейшей судьбе храма после событий 1917 года. В ходе нашего путешествия мы посетим Михайловский сад и окажемся у стен Михайловского замка, где вспомним его основателя – Павла I. У памятника Петру Великому узнаем послание XVII в., которое в аллегорической форме повествует о победе России в сражениях Северной войны. Город приобретает особую прелесть благодаря воде. На берегах реки Фонтанки когда-то завершалась парадная застройка. Здесь находилась летняя резиденция Петра I. В Летнем саду мы обнаружим великолепные фонтаны и белоснежные скульптуры. Маршрут будет интересен как взрослым, так и детям. По вашему желанию маршрут может быть изменен на «Каскад парадных площадей» от Дворцовой до Исаакиевской площади, без доплат. Еще больше маршрутов в описании профиля.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Спас на Крови - Михайловский сад и дворец - Михайловский замок (памятник Петру I и Павлу) - р. Фонтанка (Чижик Пыжик) - Летний сад (белоснежные скульптуры
- Фонтаны
- Домик Петра - Набережная Невы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание 2 часа.
- При группе от 3 чел. включены радиогиды для каждого участника.
Что не входит в цену
- За доплату экскурсию можно организовать на авто гида (хонда пилот, вместимость до 7 чел), длительностью 2 часа доплата 6000 руб.
- Посещение Летнего дворца Петра I (бронировать заранее, нужно сообщить об этом гиду)
- Пешеходный маршрут можно изменить, без доплат - от Дворцовой - Сенатская пл. - Исаакиевская, 2 часа.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Спас на Крови (храм Воскресения Христова, Ново-Конюшенный мост)
Завершение: Летний сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В Санкт-Петербурге уже бывали, поэтому решили заказать индивидуальную экскурсию. Мы прекрасно прогулялись в узком кругу по знакомым местам. Наш гид Екатерина рассказала много интересной информации об основании города Святого Петра, о традициях и образе жизни петербуржцев в царской России. Благодарим Екатерину за интересную подачу истории о прекрасном городе. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
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И
Спасибо гиду Екатерине! Маршрут экскурсии очень достойный! Все основные достоприместелньости центра осмотрели, послушали историю об их создании/значении в истории.
Екатерина провела экскурсию в приятной дружеской атмосфере, рассказала много интересных фактов и историй о городе! Гид учитывала в рассказе и маршруте, что с нами ребёнок 7лет и в результате получилась прекрасная и позновательная прогулка)
Екатерина провела экскурсию в приятной дружеской атмосфере, рассказала много интересных фактов и историй о городе! Гид учитывала в рассказе и маршруте, что с нами ребёнок 7лет и в результате получилась прекрасная и позновательная прогулка)
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i
Спасибо гиду Екатерине! Маршрут экскурсии очень достойный! Все основные достоприместелньости центра осмотрели, послушали историю об их создании/значении в истории.
Екатерина провела экскурсию в приятной дружеской атмосфере, рассказала много интересных фактов и историй о городе! Гид учитывала в рассказе и маршруте, что с нами ребёнок 7лет и в результате получилась прекрасная и позновательная прогулка)
Екатерина провела экскурсию в приятной дружеской атмосфере, рассказала много интересных фактов и историй о городе! Гид учитывала в рассказе и маршруте, что с нами ребёнок 7лет и в результате получилась прекрасная и позновательная прогулка)
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Е
Прекрасная экскурсия, прекрасная экскурсовод Екатерина! Заинтересует и детей и взрослых, учитывает все пожелания. Наши детки 10 и 11 лет в восторге! Спасибо большое!
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