Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Живописный маршрут по центру города - река Фонтанка, Нева, тенистый Летний сад с фонтанами и многое другое! 5 4 отзыва

Екатерина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы начнем наше путешествие от храма Спас на Крови, где в свое время произошло убийство императора Александра II, и узнаем о том, как возник этот памятник, а также о дальнейшей судьбе храма после событий 1917 года. В ходе нашего путешествия мы посетим Михайловский сад и окажемся у стен Михайловского замка, где вспомним его основателя – Павла I. У памятника Петру Великому узнаем послание XVII в., которое в аллегорической форме повествует о победе России в сражениях Северной войны. Город приобретает особую прелесть благодаря воде. На берегах реки Фонтанки когда-то завершалась парадная застройка. Здесь находилась летняя резиденция Петра I. В Летнем саду мы обнаружим великолепные фонтаны и белоснежные скульптуры. Маршрут будет интересен как взрослым, так и детям. По вашему желанию маршрут может быть изменен на «Каскад парадных площадей» от Дворцовой до Исаакиевской площади, без доплат. Еще больше маршрутов в описании профиля.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Спас на Крови - Михайловский сад и дворец - Михайловский замок (памятник Петру I и Павлу) - р. Фонтанка (Чижик Пыжик) - Летний сад (белоснежные скульптуры

Фонтаны

Домик Петра - Набережная Невы Что включено Экскурсионное обслуживание 2 часа.

При группе от 3 чел. включены радиогиды для каждого участника. Что не входит в цену За доплату экскурсию можно организовать на авто гида (хонда пилот, вместимость до 7 чел), длительностью 2 часа доплата 6000 руб.

Посещение Летнего дворца Петра I (бронировать заранее, нужно сообщить об этом гиду)

Пешеходный маршрут можно изменить, без доплат - от Дворцовой - Сенатская пл. - Исаакиевская, 2 часа. Где начинаем и завершаем? Начало: Спас на Крови (храм Воскресения Христова, Ново-Конюшенный мост) Завершение: Летний сад Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.