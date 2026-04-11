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Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге

Послушать истории о роковых увлечениях, всепоглощающей любви и громких преступлениях
Убийства, предательства, разбитые сердца и большая любовь — всё это хранит в себе престижная улица Миллионная.

Как случился взрыв во дворце и что из этого вышло? Что предсказала гадалка княгине полуночи? На какое преступление пошёл князь ради танцовщицы? Идём со мной — я расскажу.
5
7 отзывов
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге

Описание экскурсии

Пройдём по самой респектабельной улице Российской Империи — и вместе:

  • заглянем во дворы, в одном из которых удалось (или нет?) спрятаться убийце
  • обсудим, как французский писатель любил одну женщину 17 лет и умер через полгода после свадьбы с ней
  • рассмотрим лошадок Клодта (спойлер: они есть не только на Аничковом мосту) и поговорим о любви скульптора
  • увидим дом, где катастрофа, а не муж запирал знаменитую поэтессу и устраивал сцены ревности
  • познакомимся с самыми красивыми и надёжными мужчинами Петербурга

Организационные детали

  • Мы пройдём ~900 м
  • На маршруте будет милая какаошная — по желанию сделаем паузу

в понедельник в 11:00, 14:00 и 16:30, во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 16:00

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Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 14:00 и 16:30, во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 229 туристов
Я аккредитованный гид, преподаватель иностранных языков по образованию и увлечённый местный житель. Мой круг интересов огромен: увлекаюсь историей, краеведением, постоянно учусь и развиваюсь. Люблю изучать город и открывать новые локации.
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Знаю массу любопытных мест, скрытых от посторонних глаз: арт-пространства, кластеры, проходные дворы, парадные, видовые рестораны и террасы, секретные бары. На семейных экскурсиях буду рада семьям с детьми: я мама трёх подростков — и уверена, что смогу найти общий язык с любым ребёнком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Привлекло название, купил экскурсию — впечатления такие.
Вообще, я не фанат ходить за гидом, но тут зашло.
Все привыкли смотреть на Эрмитаж с Дворцовой, а тут мы зашли как бы с «черного
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хода». Атланты у Нового Эрмитажа вблизи реально мощь!
Самый кайф был заглянуть во дворы. Снаружи — красивый фасад, а внутри — другая жизнь. Светлана показала пару точек, куда сам бы я никогда не зашел.

Улица тихая, не Невский, так что если хочется почувствовать тот самый имперский Петербург, но без лишнего пафоса и толп, то Миллионная — это топ.
Было интересно, познавательно и не утомительно. Время пролетело незаметно. Рекомендую!

Привлекло название, купил экскурсию — впечатления такие.
Привлекло название, купил экскурсию — впечатления такие.
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Анна
Я так здОрово провела время! Это был именно тот день, когда совпало все: погода, прогулка, красота города, приятный экскурсовод и увлекательная экскурсия. Истории о любви и покушениях…

Было так интересно, что захотелось узнать побольше. Светлана, кстати, еще и пару книг порекомендовала. Спасибо вдвойне.

Очень рекомендую! Не отказываете себе в познавательном удовольствии!
Я так здОрово провела время! Это был именно тот день, когда совпало все: погода, прогулка, красота
Я так здОрово провела время! Это был именно тот день, когда совпало все: погода, прогулка, красота
Я так здОрово провела время! Это был именно тот день, когда совпало все: погода, прогулка, красота
Я так здОрово провела время! Это был именно тот день, когда совпало все: погода, прогулка, красота
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Р
Я уже была на экскурсии у Светланы про балетные увлечения Романовых, поэтому увидев новинку, захотела посетить и ее.

Порадовало, что героями экскурсии были не только состоятельные люди того времени, которые жили
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на Миллионной, но и Романовы. Фасады дворцов Великих князей выходят на Дворцовую набережную. Нам Светлана показала обратную сторону этих дворцов и рассказала интригующие истории про их владельцев.

Мне очень понравилась экскурсия, рекомендую!

Я уже была на экскурсии у Светланы про балетные увлечения Романовых, поэтому увидев новинку, захотела посетить и ее.
Я уже была на экскурсии у Светланы про балетные увлечения Романовых, поэтому увидев новинку, захотела посетить и ее.
Я уже была на экскурсии у Светланы про балетные увлечения Романовых, поэтому увидев новинку, захотела посетить и ее.
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мария
Увидела новую экскурсию на Трипстере, привлекло внимание название, выбрала и не разочаровалась.
Начинается экскурсия на Дворцовой площади, удобно!

На прогулке по Миллионой узнала много интересных фактов, никогда не думала, что эта улица
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хранит так много тайн за фасадами.

"Любовь и кровь" это и дворцовые тайны, и покушения, и интриги и личные драмы.
После прогулки на каждый балкон и двор Миллионной смотришь уже совсем другими глазами. Сколько раз заходила в сад Мраморного дворца, а про барельеф с конями Клодта не знала и не обращала внимание.

Светлана, еще раз спасибо за харизму! Всем рекомендую эту прогулку.

Увидела новую экскурсию на Трипстере, привлекло внимание название, выбрала и не разочаровалась.
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Е
Огромное спасибо Светлане за экскурсию, которая прошла в индивидуальном формате. Экскурсию не отменили и не перенесли, хотя я пришла одна. Экскурсия новая. Тема интересная, раскрыты полностью. Более 2х часов Светлана увлеченно рассказывала истории, дополняя фотографиями. Видно, что разбирается в теме, знает нюансы. Я получила огромное удовольствие. Рекомендую!!!
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Д
Спасибо Светлане за познавательную экскурсию. Одна не самая длинная улица, а сколько событий, исторических личностей с ней связано. Рассказ сопровождался большим количеством фотографий, что позволило соотнести имена и лица. Конечно всех Николаевичей, Константиновичей, Владимировичей,… через какое то время мы не вспомним, но основные моменты их жизни будем помнить. Отдельное спасибо за рекомендацию о выставке Маковских. Она великолепна.
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