Убийства, предательства, разбитые сердца и большая любовь — всё это хранит в себе престижная улица Миллионная.
Как случился взрыв во дворце и что из этого вышло? Что предсказала гадалка княгине полуночи? На какое преступление пошёл князь ради танцовщицы? Идём со мной — я расскажу.
Как случился взрыв во дворце и что из этого вышло? Что предсказала гадалка княгине полуночи? На какое преступление пошёл князь ради танцовщицы? Идём со мной — я расскажу.
Описание экскурсии
Пройдём по самой респектабельной улице Российской Империи — и вместе:
- заглянем во дворы, в одном из которых удалось (или нет?) спрятаться убийце
- обсудим, как французский писатель любил одну женщину 17 лет и умер через полгода после свадьбы с ней
- рассмотрим лошадок Клодта (спойлер: они есть не только на Аничковом мосту) и поговорим о любви скульптора
- увидим дом, где катастрофа, а не муж запирал знаменитую поэтессу и устраивал сцены ревности
- познакомимся с самыми красивыми и надёжными мужчинами Петербурга
Организационные детали
- Мы пройдём ~900 м
- На маршруте будет милая какаошная — по желанию сделаем паузу
в понедельник в 11:00, 14:00 и 16:30, во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 14:00 и 16:30, во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 229 туристов
Я аккредитованный гид, преподаватель иностранных языков по образованию и увлечённый местный житель. Мой круг интересов огромен: увлекаюсь историей, краеведением, постоянно учусь и развиваюсь. Люблю изучать город и открывать новые локации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Привлекло название, купил экскурсию — впечатления такие.
Вообще, я не фанат ходить за гидом, но тут зашло.
Все привыкли смотреть на Эрмитаж с Дворцовой, а тут мы зашли как бы с «черного
Вообще, я не фанат ходить за гидом, но тут зашло.
Все привыкли смотреть на Эрмитаж с Дворцовой, а тут мы зашли как бы с «черного
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Я так здОрово провела время! Это был именно тот день, когда совпало все: погода, прогулка, красота города, приятный экскурсовод и увлекательная экскурсия. Истории о любви и покушениях…
Было так интересно, что захотелось узнать побольше. Светлана, кстати, еще и пару книг порекомендовала. Спасибо вдвойне.
Очень рекомендую! Не отказываете себе в познавательном удовольствии!
Было так интересно, что захотелось узнать побольше. Светлана, кстати, еще и пару книг порекомендовала. Спасибо вдвойне.
Очень рекомендую! Не отказываете себе в познавательном удовольствии!
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Р
Я уже была на экскурсии у Светланы про балетные увлечения Романовых, поэтому увидев новинку, захотела посетить и ее.
Порадовало, что героями экскурсии были не только состоятельные люди того времени, которые жили
Порадовало, что героями экскурсии были не только состоятельные люди того времени, которые жили
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Увидела новую экскурсию на Трипстере, привлекло внимание название, выбрала и не разочаровалась.
Начинается экскурсия на Дворцовой площади, удобно!
На прогулке по Миллионой узнала много интересных фактов, никогда не думала, что эта улица
Начинается экскурсия на Дворцовой площади, удобно!
На прогулке по Миллионой узнала много интересных фактов, никогда не думала, что эта улица
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Е
Огромное спасибо Светлане за экскурсию, которая прошла в индивидуальном формате. Экскурсию не отменили и не перенесли, хотя я пришла одна. Экскурсия новая. Тема интересная, раскрыты полностью. Более 2х часов Светлана увлеченно рассказывала истории, дополняя фотографиями. Видно, что разбирается в теме, знает нюансы. Я получила огромное удовольствие. Рекомендую!!!
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Д
Спасибо Светлане за познавательную экскурсию. Одна не самая длинная улица, а сколько событий, исторических личностей с ней связано. Рассказ сопровождался большим количеством фотографий, что позволило соотнести имена и лица. Конечно всех Николаевичей, Константиновичей, Владимировичей,… через какое то время мы не вспомним, но основные моменты их жизни будем помнить. Отдельное спасибо за рекомендацию о выставке Маковских. Она великолепна.
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