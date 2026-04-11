Когда: в понедельник в 11:00, 14:00 и 16:30, во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 16:00

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала