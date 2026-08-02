Экскурсия расскажет о жизни Александра Керенского, его взлёте и падении в 1917 году.



Участники узнают о его роли в Февральской революции, работе во Временном правительстве и причинах его поражения.



Посетите знаковые места Санкт-Петербурга, связанные с этими событиями, и погрузитесь в атмосферу того времени. Подходит для всех, кто интересуется историей России, без необходимости специальной подготовки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ранние сумерки.

Сейчас август — это идеальное время.