Экскурсия расскажет о жизни Александра Керенского, его взлёте и падении в 1917 году.
Участники узнают о его роли в Февральской революции, работе во Временном правительстве и причинах его поражения.
Посетите знаковые места Санкт-Петербурга, связанные с этими событиями, и погрузитесь в атмосферу того времени. Подходит для всех, кто интересуется историей России, без необходимости специальной подготовки
Участники узнают о его роли в Февральской революции, работе во Временном правительстве и причинах его поражения.
Посетите знаковые места Санкт-Петербурга, связанные с этими событиями, и погрузитесь в атмосферу того времени. Подходит для всех, кто интересуется историей России, без необходимости специальной подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о роли Керенского в революции
- 🏛 Посетить исторические места
- 🕰 Погрузиться в атмосферу 1917 года
- 👥 Подходит для взрослых и подростков
- 🔍 Уникальная возможность изучить историю
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ранние сумерки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казармы Волынского полка
- Таврический дворец
- Смольный
Описание экскурсии
«Рыцарь революции», «львиное сердце», «первая любовь революции», «народный трибун», «гений русской свободы», «солнце свободы России» — это лишь некоторые из эпитетов, которыми восхищённые публицисты именовали революционного вождя. На прогулке мы обсудим его роль в истории России.
- Возле казарм Волынского полка поговорим о Февральской революции и участии в ней Керенского.
- У Таврического дворца обсудим его работу во Временном правительстве.
- У Смольного попытаемся понять, почему падение видного политического деятеля оказалось не менее ошеломительным, чем его взлёт.
Экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей России. Специальной подготовки не нужно, я расскажу про революцию с самых азов.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам с 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Виленском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 351 туриста
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Много лет я изучаю самый драматичный период российской истории: эпоху революций. В ходе экскурсий мы вместе разберёмся, почему в те дни всё сложилось именно так.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
нам с мужем очень понравилось, интересно, без воды, некоторые факты я не знала и история этого времени, так же как и биография аддиозных фигур тех времен, очень завораживает. спасибо! рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод. Однозначно рекомендую экскурсии с Игорем!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасная экскурсия, чудесный экскурсовод. Тема интересная, неизбитая, много новых деталей. Игорь отличный гид. Рекомендую однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Игорь — историк, который глубоко и всесторонне погружен в тему революции и роль в ней Керенского.
Особенно ценно, что Игорь избегает упрощений. Он не мажет своего героя одной черной или белой
Особенно ценно, что Игорь избегает упрощений. Он не мажет своего героя одной черной или белой
Вам был полезен этот отзыв?
Прошла неделя, а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии о Керенском. Обсуждаем, осмысливаем, делимся своими эмоциями с родными.
Сам Игорь - увлеченный интересующийся специалист, который много поработал над темой,
Сам Игорь - увлеченный интересующийся специалист, который много поработал над темой,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы с семьей ходили с Игорем на пешую экскурсию по А. Ф. Керенскому - нам очень понравилось!
В первую очередь тем, что это не типичная экскурсия по Питеру, а что-то камерное
В первую очередь тем, что это не типичная экскурсия по Питеру, а что-то камерное
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Керенский: первая любовь революции»
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Балетные романы Романовых
Узнать о нравах дореволюционного балета и представителей императорской династии
Начало: У Мариинского театра
Сегодня в 13:00
12 авг в 17:00
1805 ₽
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург - город трёх революций
Погрузитесь в историю трёх революций в Санкт-Петербурге, посетив ключевые места событий начала 20 века. Ощутите атмосферу перемен
Начало: На Литейном проспекте
Завтра в 12:00
11 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Послушать истории о роковых увлечениях, всепоглощающей любви и громких преступлениях
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 16:00
14 авг в 16:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Три века Петроградки: от Питербурха до революции
Индивидуальная экскурсия по Петроградке раскроет тайны Санкт-Петербурга. Прогулка по старинным улицам и архитектурным шедеврам оживит историю города
Начало: У метро «Горьковская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 8200 ₽ за всё до 5 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию