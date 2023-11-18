Узнать, как юрист из провинции смог влюбить в себя всю страну и почему этот роман длился так недолго
Едва ли хоть один политик в истории России пользовался таким успехом, как Керенский весной 1917 года. Женщины мечтали хотя бы прикоснуться к лидеру Новой России, а солдаты отдавали вождю свои награды. Но не пройдёт и полугода, как всеобщее обожание сменится презрением. Некогда всесильный вождь не удержит власть и окажется сметён большевиками. Об этом и многом другом поговорим на нашей экскурсии.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Рыцарь революции», «львиное сердце», «первая любовь революции», «народный трибун», «гений русской свободы», «солнце свободы России» — это лишь некоторые из эпитетов, которыми восхищённые публицисты именовали революционного вождя. На прогулке мы обсудим его роль в истории России.
- Возле казарм Волынского полка поговорим о Февральской революции и участии в ней Керенского.
- У Таврического дворца обсудим его работу во Временном правительстве.
- У Смольного попытаемся понять, почему падение видного политического деятеля оказалось не менее ошеломительным, чем его взлёт.
Экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей России. Специальной подготовки не нужно, я расскажу про революцию с самых азов.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам с 14 лет.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Виленском переулке
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет, меня зовут Игорь! По образованию и зову сердца я — политолог. Каждый сантиметр в центре моего любимого города, Санкт-Петербурга, дышит историей нашей страны. Я много лет увлечён её изучением и постараюсь за время экскурсии и вас заразить своим энтузиазмом.
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