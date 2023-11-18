Едва ли хоть один политик в истории России пользовался таким успехом, как Керенский весной 1917 года. Женщины мечтали хотя бы прикоснуться к лидеру Новой России, а солдаты отдавали вождю свои награды. Но не пройдёт и полугода, как всеобщее обожание сменится презрением. Некогда всесильный вождь не удержит власть и окажется сметён большевиками. Об этом и многом другом поговорим на нашей экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

«Рыцарь революции», «львиное сердце», «первая любовь революции», «народный трибун», «гений русской свободы», «солнце свободы России» — это лишь некоторые из эпитетов, которыми восхищённые публицисты именовали революционного вождя. На прогулке мы обсудим его роль в истории России.

Возле казарм Волынского полка поговорим о Февральской революции и участии в ней Керенского.

У Таврического дворца обсудим его работу во Временном правительстве.

У Смольного попытаемся понять, почему падение видного политического деятеля оказалось не менее ошеломительным, чем его взлёт.

Экскурсия подойдёт всем, кто интересуется историей России. Специальной подготовки не нужно, я расскажу про революцию с самых азов.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам с 14 лет.