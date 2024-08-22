Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Авангард в архитектуре. Новый стиль и новые задачи. 5 3 отзыва

Ирина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 2.5 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Первые годы советской власти, мечты о новом обществе и новом человеке и то, как это воплощали архитекторы-конструктивисты. Район Нарвской заставы - место, где можно почувствовать дух и логику новой архитектуры и своими глазами увидеть, как среда должна была воспитать нового человека. Где этот человек должен был жить, есть, учиться, лечиться, мыться и культурно развиваться. Поговорим про стиль, время, архитектуру и исторический контекст.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нарвские ворота

Первый в стране дворец культуры

Фабрику-кухню

Первую школу

Построенную после революции (школа «серп и молот»)

Бани Гигант

Здание администрации архитектора Ноя Троцкого и первый жилмассив для рабочих Что включено Услуги гида Место начала и завершения? Метро Нарвская Когда и сколько длится? Когда: пн-вс Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.