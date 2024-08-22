Авангард в архитектуре. Новый стиль и новые задачи.
Описание экскурсииПервые годы советской власти, мечты о новом обществе и новом человеке и то, как это воплощали архитекторы-конструктивисты. Район Нарвской заставы - место, где можно почувствовать дух и логику новой архитектуры и своими глазами увидеть, как среда должна была воспитать нового человека. Где этот человек должен был жить, есть, учиться, лечиться, мыться и культурно развиваться. Поговорим про стиль, время, архитектуру и исторический контекст.
пн-вс
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нарвские ворота
- Первый в стране дворец культуры
- Фабрику-кухню
- Первую школу
- Построенную после революции (школа «серп и молот»)
- Бани Гигант
- Здание администрации архитектора Ноя Троцкого и первый жилмассив для рабочих
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Метро Нарвская
Когда и сколько длится?
Когда: пн-вс
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Удивительную архитектуру скрывают районы Петербурга. Вчера нашей темой были памятники архитектуры 20-х, немного забытые и малоизвестные. Благодарим Ирину за очень интересную прогулку! Для кого-то из нашей маленькой группы конструктивизм открылся
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М
Очень интересная и подробная экскурсия простым языком. Нам с мужем очень понравилось - неутомительно, познавательно и интересно. Однозначно рекомендуем гида и саму экскурсию!
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M
Очень интересная и подробная экскурсия простым языком. Нам с мужем очень понравилось - неутомительно, познавательно и интересно. Однозначно рекомендуем гида и саму экскурсию!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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