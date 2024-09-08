Феноменология, поэтика и риторика архитектуры Петроградской стороны
Увидеть исторический район Петербурга под иным углом и дать свободу собственному восприятию города
Эта экскурсия — возможность взглянуть на Петроградку через очки феноменолога или поэта. Посмотреть, как живёт архитектура после исполнения замысла создателя. Я покажу, где замер дореволюционный строительный бум. Расскажу, почему Блок называл Большой проспект заграницей. И объясню, почему яркие здания спрятаны в лабиринтах улиц, хотя могли бы блистать на проспектах.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Князь-Владимирский сквер и Мокруши. Здесь вы увидите олицетворение отношений города и природы. А заодно наберёте полные лёгкие воздуха, ведь дальше мы отправимся в лабиринты улиц.
Перспектива Большого проспекта. Ей удаётся навязывать нам амплуа буржуа с полными денег кошельками. А ещё она до сих пор убеждает современных горожан платить за дорогую недвижимость.
Дом Чубаковых. Эркеры здания ритмично твердят о буржуазном равенстве, а арочные проёмы с трудом держат тяжёлое тело многоквартирного дома.
Дома Колобовых на Большом проспекте и улице Ленина — удивительные примеры союза капитала и архитектурного творчества.
Особняк Тиса, кирпичная фактура и шпили которого отправляют нас в романтическое путешествие по бюргерской Германии.
Дом Барановского на Съезжинской улице. Его фасад — холст для петербургских дождей, классическая цементная руина, судьба которой — стечь в городскую ливнёвку.
Парад брандмауэров дома братьев Сидоровых — демонстрация голого тела здания прямо с улицы, олицетворение архитектурной обнажённости района.
Витражи дома Парусова — изящная пелена глаз обывателей Петербургской стороны.
Дом Френкеля — иллюстрация метаморфоз архитектуры. Вы поймёте, как небоскрёб эпохи модерна предстает перед нами карточным домиком.
Музыка Австрийской площади, архитектора и композитора Шауба. Я расскажу, какие ноты шпилей нужно воссоздать, чтобы вновь станцевать на ней архитектурный вальс.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 29 туристов
Меня зовут Виктор. Я, как никто другой, могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях я читать дальше
превращаю город в метафору, экспериментирую с разными подходами к восприятию. Кроме того, я историк по образованию. Однако убеждён, что о городе лучше говорят поэты, они очень метко видят его суть. Город для меня — живой организм с его развитием, культурными слоями, характером и историями.
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Ольга
8 сен 2024
Была сегодня на экскурсии по Петроградской стороне с Виктором. Экскурсия очень понравилась! Два с половиной часа пролетели на одном дыхании. Мы прошли очень интересным и небанальным маршрутом, зашли в несколько читать дальше
парадных. Я много раз была в этом районе, но некоторые дома увидела впервые. Понравилась интерактивная манера подачи информации - думаю, что все экскурсанты чувствовали себя полноценными участниками процесса, были вовлечены и заинтересованы! Благодарю Виктора за такую замечательную и оригинальную экскурсию и надеюсь присоединиться еще к его прогулкам!