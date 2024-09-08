Эта экскурсия — возможность взглянуть на Петроградку через очки феноменолога или поэта. Посмотреть, как живёт архитектура после исполнения замысла создателя. Я покажу, где замер дореволюционный строительный бум. Расскажу, почему Блок называл Большой проспект заграницей. И объясню, почему яркие здания спрятаны в лабиринтах улиц, хотя могли бы блистать на проспектах.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Виктор Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 12:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Князь-Владимирский сквер и Мокруши. Здесь вы увидите олицетворение отношений города и природы. А заодно наберёте полные лёгкие воздуха, ведь дальше мы отправимся в лабиринты улиц.

Перспектива Большого проспекта. Ей удаётся навязывать нам амплуа буржуа с полными денег кошельками. А ещё она до сих пор убеждает современных горожан платить за дорогую недвижимость.

Дом Чубаковых. Эркеры здания ритмично твердят о буржуазном равенстве, а арочные проёмы с трудом держат тяжёлое тело многоквартирного дома.

Дома Колобовых на Большом проспекте и улице Ленина — удивительные примеры союза капитала и архитектурного творчества.

Особняк Тиса, кирпичная фактура и шпили которого отправляют нас в романтическое путешествие по бюргерской Германии.

Дом Барановского на Съезжинской улице. Его фасад — холст для петербургских дождей, классическая цементная руина, судьба которой — стечь в городскую ливнёвку.

Парад брандмауэров дома братьев Сидоровых — демонстрация голого тела здания прямо с улицы, олицетворение архитектурной обнажённости района.

Витражи дома Парусова — изящная пелена глаз обывателей Петербургской стороны.

Дом Френкеля — иллюстрация метаморфоз архитектуры. Вы поймёте, как небоскрёб эпохи модерна предстает перед нами карточным домиком.

Музыка Австрийской площади, архитектора и композитора Шауба. Я расскажу, какие ноты шпилей нужно воссоздать, чтобы вновь станцевать на ней архитектурный вальс.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.