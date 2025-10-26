Мы отправимся в нетуристический район Петербурга, чтобы через архитектуру изучить сложную эпоху в истории страны.
В 1920-е годы территорию за Нарвской заставой начали застраивать, чтобы создать идеальные условия для жизни рабочих. Это было время экспериментов и зарождения нового стиля — конструктивизма.
Описание экскурсии
Мы пройдём от станции метро «Кировский завод» до «Нарвской» — на этом маршруте вы увидите ключевые примеры конструктивизма и разберётесь, как исторические события влияли на формирование стиля и почему он стал именно таким.
Вы увидите:
- Знаменитый Кировский завод
- Усадьбу Кирьянова
- Баню-гигант
- Один из первых советских универмагов и Дом культуры
Вы узнаете:
- Как менялся район за Нарвской заставой с 18 века
- Как жили рабочие до революции и что изменилось после
- Каким новое правительство представляло себе быт советского человека
- Смогла ли архитектура воплотить эти представления
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 12 лет
- Я использую радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово
- Окончание около метро «Нарвская»
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кировский завод»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Ада
26 окт 2025
Замечательная экскурсия!
Будет интересна не только любителям архитектуры! Погружает в историю одного из районов города, да и страны в целом. Рассказ о том, как идеалы социализма воплощались в жизнь архитекторами-конструктивистами.
Экскурсия отлично структурирована, маршрут удобен, а главное очень познавательна!
Однозначно рекомендую!
И конечно, спасибо Анне за предоставленную возможность посмотреть на наш город с иной стороны.
А
Алексей
28 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась.
Содержание включало интересные объекты, информация о которых имела не только историческую информацию справочного характера, но и была дополнена любопытыми историями.
Экскурсия проходила довольно динамично, сочетая в себе элементы
А
Алия
27 сен 2025
Замечательная экскурсия - информация, маршрут, гид! Очень рада, что побывала на такой экскурсии! 👏Посоветую друзьям обязательно!
А
Алексей
24 сен 2025
Анна — прекрасный рассказчик, который блестяще владеет материалом и умеет увлекательно подать информацию. Было заметно,что она сама немножко влюблена в ту эпоху. В формате индивидуальной экскурсии это чувствовалось особенно сильно,
Марина
23 сен 2025
Большое спасибо Анне за экскурсию. Коренной житель района Нарвской заставы, любит и знает свой район, рассказывает много интересных фактов о жизни людей в начале 20 века, об истории района и его застройки.
А
Анастасия
15 сен 2025
Очень благодарна Анне за классную экскурсию - мы посмотрели более чем 5 заявленных объектов, о каждом из которых было очень интересно рассказано. Кроме того, Анна показала исторические фотографии этих зданий,
Валентина
27 июл 2025
Увлекательно, познавательно, интересно.
Я
Яна
26 июл 2025
Интересная экскурсия: и про архитектуру, и про историю. Анна отличный рассказчик, рекомендую
М
Максим
24 июл 2025
Отличная, хорошо продуманная экскурсия.
Очень понравилась « подводка» к архитектурному стилю через события эпохи.
Анне- огромные уважение и благодарность
К
Кристина
21 июл 2025
Великолепная экскурсия!!! Анна очень интересно и увлеченно рассказывает, я бы так и ходила с ней 😅😅😅
Очень советую)
Максим
16 июл 2025
Отличная экскурсия! Если вы уже много раз были в Питере и любите архитектуру 20 века - экскурсия для вас. За 2 часа посмотрели много разных объектов, и не только в стиле конструктивизм. Узнали про жизнь рабочих Кировского района. Рекомендую!
О
Ольга
13 июл 2025
Прекрасная экскурсия - познавательно, логично и доступно. Рекомендую к посещению.
А
Александра
4 июн 2025
Экскурсия мне очень понравилось. Прошла быстро, я даже не заметила. Интересная подачи архитектуры через призму исторических событий.
Экскурсия проходит в не туристическом районе, прекрасная возможность выдохнуть после центра, и узнать больше не только о парадной части жизни города.
Обязательно приду и на другие экскурсии Анны, мне её стиль рассказал очень близок. Спасибо.
М
Мария
31 мая 2025
Отличная экскурсия! Анна - увлеченный своим делом экскурсовод с глубокими знаниями, погрузила в архитектурную тематику, помогла понять и полюбить ленинградский конструктивизм. Теперь точно смогу без труда выделить его среди городских зданий. Спасибо за прекрасную прогулку. Рекомендую!
Е
Екатерина
4 мая 2025
Огромное спасибо Анне за экскурсию! Два часа пролетели на одном дыхании. Необыкновенно интересно, познавательно, захватывающе. Анна - прирожденный рассказчик.
С нетерпением жду возможности присоединиться к экскурсии Анны "Промышленный Петербург".
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
