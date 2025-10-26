А Ада Замечательная экскурсия!

Будет интересна не только любителям архитектуры! Погружает в историю одного из районов города, да и страны в целом. Рассказ о том, как идеалы социализма воплощались в жизнь архитекторами-конструктивистами.

Экскурсия отлично структурирована, маршрут удобен, а главное очень познавательна!

Однозначно рекомендую!

И конечно, спасибо Анне за предоставленную возможность посмотреть на наш город с иной стороны.

А Алексей

Содержание включало интересные объекты, информация о которых имела не только историческую информацию справочного характера, но и была дополнена любопытыми историями.

Экскурсия проходила довольно динамично, сочетая в себе элементы читать дальше погружения в историческую эпоху, получения интересной информации об архитектуре и просто приятной прогулки. Также хотелось бы отметить, что экскурсовод не просто так подобрала объекты и информацию о них, а обладала явно прослеживаемой концепцией, что редкость, и это было особенно приятно.

Подача информации происходила в очень артистичной форме. Чувствовалось, что экскурсовод искренне интересуется и увлекается темой.

С технической точки зрения всё было очень продуманно: с учётом зашумлённости некоторых локаций приёмники с наушниками оказались весьма кстати - экскурсия велась непрерывно.

С удовольствием рекомендовали бы экскурсию друзьям и знакомым. Экскурсия нам очень понравилась.

А Алия Замечательная экскурсия - информация, маршрут, гид! Очень рада, что побывала на такой экскурсии! 👏Посоветую друзьям обязательно!

А Алексей читать дальше позволяя задавать вопросы и глубже погружаться в тему.



Она не просто показывала дома, а глубоко и понятно раскрыла саму концепцию и смысл направления конструктивизма в архитектуре. Отдельным открытием стали уникальные подробности послереволюционного быта рабочих, которые помогли по-настоящему прочувствовать дух того времени.



Экскурсия очень хорошо структурирована: логичный маршрут, оптимальная продолжительность и комфортный темп. Несмотря на обилие информации, слушать было легко и интересно.



Впечатления действительно незабываемые! Теперь я совершенно по-новому смотрю на знакомые здания, созданные в конструктивистском стиле. Однозначно рекомендую эту экскурсию как тем, кто уже интересуется архитектурой, так и просто любознательным гостям Петербурга. Анна — прекрасный рассказчик, который блестяще владеет материалом и умеет увлекательно подать информацию. Было заметно,что она сама немножко влюблена в ту эпоху. В формате индивидуальной экскурсии это чувствовалось особенно сильно,

Марина Большое спасибо Анне за экскурсию. Коренной житель района Нарвской заставы, любит и знает свой район, рассказывает много интересных фактов о жизни людей в начале 20 века, об истории района и его застройки.

А Анастасия читать дальше что отлично дополнило общую картину.

Вместо заявленных 2-х часов мы неспешно прогуливались с рассказами 2,5 часа.

Я впервые побывала в этом районе Петербурга и точно не ожидала, что Санкт - Петербург может быть таким!

Экскурсия подойдет поклонникам конструктивизма и тем, кто еще не знаком с этим течением.

Очень рекомендую!



P.s. Так получилось, что на экскурсии я была одна и Анна её НЕ ОТМЕНИЛА - за что ей огромное отдельное спасибо!!! Очень благодарна Анне за классную экскурсию - мы посмотрели более чем 5 заявленных объектов, о каждом из которых было очень интересно рассказано. Кроме того, Анна показала исторические фотографии этих зданий,

Валентина Увлекательно, познавательно, интересно.

Я Яна Интересная экскурсия: и про архитектуру, и про историю. Анна отличный рассказчик, рекомендую

М Максим Отличная, хорошо продуманная экскурсия.

Очень понравилась « подводка» к архитектурному стилю через события эпохи.

Анне- огромные уважение и благодарность

К Кристина Великолепная экскурсия!!! Анна очень интересно и увлеченно рассказывает, я бы так и ходила с ней 😅😅😅

Очень советую)

Максим Отличная экскурсия! Если вы уже много раз были в Питере и любите архитектуру 20 века - экскурсия для вас. За 2 часа посмотрели много разных объектов, и не только в стиле конструктивизм. Узнали про жизнь рабочих Кировского района. Рекомендую!

О Ольга Прекрасная экскурсия - познавательно, логично и доступно. Рекомендую к посещению.

А Александра Экскурсия мне очень понравилось. Прошла быстро, я даже не заметила. Интересная подачи архитектуры через призму исторических событий.

Экскурсия проходит в не туристическом районе, прекрасная возможность выдохнуть после центра, и узнать больше не только о парадной части жизни города.

Обязательно приду и на другие экскурсии Анны, мне её стиль рассказал очень близок. Спасибо.

М Мария Отличная экскурсия! Анна - увлеченный своим делом экскурсовод с глубокими знаниями, погрузила в архитектурную тематику, помогла понять и полюбить ленинградский конструктивизм. Теперь точно смогу без труда выделить его среди городских зданий. Спасибо за прекрасную прогулку. Рекомендую!