Ленинградский конструктивизм

Увидеть, как строился идеальный рабочий район за Нарвской заставой, и узнать, что из этого вышло
Мы отправимся в нетуристический район Петербурга, чтобы через архитектуру изучить сложную эпоху в истории страны.

В 1920-е годы территорию за Нарвской заставой начали застраивать, чтобы создать идеальные условия для жизни рабочих. Это было время экспериментов и зарождения нового стиля — конструктивизма.
5
20 отзывов
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя13
дек14
дек15
дек
Время начала: 10:00, 15:00, 17:00

Описание экскурсии

Мы пройдём от станции метро «Кировский завод» до «Нарвской» — на этом маршруте вы увидите ключевые примеры конструктивизма и разберётесь, как исторические события влияли на формирование стиля и почему он стал именно таким.

Вы увидите:

  • Знаменитый Кировский завод
  • Усадьбу Кирьянова
  • Баню-гигант
  • Один из первых советских универмагов и Дом культуры

Вы узнаете:

  • Как менялся район за Нарвской заставой с 18 века
  • Как жили рабочие до революции и что изменилось после
  • Каким новое правительство представляло себе быт советского человека
  • Смогла ли архитектура воплотить эти представления

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 12 лет
  • Я использую радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово
  • Окончание около метро «Нарвская»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кировский завод»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

А
Ада
26 окт 2025
Замечательная экскурсия!
Будет интересна не только любителям архитектуры! Погружает в историю одного из районов города, да и страны в целом. Рассказ о том, как идеалы социализма воплощались в жизнь архитекторами-конструктивистами.
Экскурсия отлично структурирована, маршрут удобен, а главное очень познавательна!
Однозначно рекомендую!
И конечно, спасибо Анне за предоставленную возможность посмотреть на наш город с иной стороны.
А
Алексей
28 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась.
Содержание включало интересные объекты, информация о которых имела не только историческую информацию справочного характера, но и была дополнена любопытыми историями.
Экскурсия проходила довольно динамично, сочетая в себе элементы
читать дальше

погружения в историческую эпоху, получения интересной информации об архитектуре и просто приятной прогулки. Также хотелось бы отметить, что экскурсовод не просто так подобрала объекты и информацию о них, а обладала явно прослеживаемой концепцией, что редкость, и это было особенно приятно.
Подача информации происходила в очень артистичной форме. Чувствовалось, что экскурсовод искренне интересуется и увлекается темой.
С технической точки зрения всё было очень продуманно: с учётом зашумлённости некоторых локаций приёмники с наушниками оказались весьма кстати - экскурсия велась непрерывно.
С удовольствием рекомендовали бы экскурсию друзьям и знакомым.

А
Алия
27 сен 2025
Замечательная экскурсия - информация, маршрут, гид! Очень рада, что побывала на такой экскурсии! 👏Посоветую друзьям обязательно!
А
Алексей
24 сен 2025
Анна — прекрасный рассказчик, который блестяще владеет материалом и умеет увлекательно подать информацию. Было заметно,что она сама немножко влюблена в ту эпоху. В формате индивидуальной экскурсии это чувствовалось особенно сильно,
читать дальше

позволяя задавать вопросы и глубже погружаться в тему.

Она не просто показывала дома, а глубоко и понятно раскрыла саму концепцию и смысл направления конструктивизма в архитектуре. Отдельным открытием стали уникальные подробности послереволюционного быта рабочих, которые помогли по-настоящему прочувствовать дух того времени.

Экскурсия очень хорошо структурирована: логичный маршрут, оптимальная продолжительность и комфортный темп. Несмотря на обилие информации, слушать было легко и интересно.

Впечатления действительно незабываемые! Теперь я совершенно по-новому смотрю на знакомые здания, созданные в конструктивистском стиле. Однозначно рекомендую эту экскурсию как тем, кто уже интересуется архитектурой, так и просто любознательным гостям Петербурга.

Марина
Марина
23 сен 2025
Большое спасибо Анне за экскурсию. Коренной житель района Нарвской заставы, любит и знает свой район, рассказывает много интересных фактов о жизни людей в начале 20 века, об истории района и его застройки.
А
Анастасия
15 сен 2025
Очень благодарна Анне за классную экскурсию - мы посмотрели более чем 5 заявленных объектов, о каждом из которых было очень интересно рассказано. Кроме того, Анна показала исторические фотографии этих зданий,
читать дальше

что отлично дополнило общую картину.
Вместо заявленных 2-х часов мы неспешно прогуливались с рассказами 2,5 часа.
Я впервые побывала в этом районе Петербурга и точно не ожидала, что Санкт - Петербург может быть таким!
Экскурсия подойдет поклонникам конструктивизма и тем, кто еще не знаком с этим течением.
Очень рекомендую!

P.s. Так получилось, что на экскурсии я была одна и Анна её НЕ ОТМЕНИЛА - за что ей огромное отдельное спасибо!!!

Валентина
Валентина
27 июл 2025
Увлекательно, познавательно, интересно.
Я
Яна
26 июл 2025
Интересная экскурсия: и про архитектуру, и про историю. Анна отличный рассказчик, рекомендую
М
Максим
24 июл 2025
Отличная, хорошо продуманная экскурсия.
Очень понравилась « подводка» к архитектурному стилю через события эпохи.
Анне- огромные уважение и благодарность
К
Кристина
21 июл 2025
Великолепная экскурсия!!! Анна очень интересно и увлеченно рассказывает, я бы так и ходила с ней 😅😅😅
Очень советую)
Максим
Максим
16 июл 2025
Отличная экскурсия! Если вы уже много раз были в Питере и любите архитектуру 20 века - экскурсия для вас. За 2 часа посмотрели много разных объектов, и не только в стиле конструктивизм. Узнали про жизнь рабочих Кировского района. Рекомендую!
О
Ольга
13 июл 2025
Прекрасная экскурсия - познавательно, логично и доступно. Рекомендую к посещению.
А
Александра
4 июн 2025
Экскурсия мне очень понравилось. Прошла быстро, я даже не заметила. Интересная подачи архитектуры через призму исторических событий.
Экскурсия проходит в не туристическом районе, прекрасная возможность выдохнуть после центра, и узнать больше не только о парадной части жизни города.
Обязательно приду и на другие экскурсии Анны, мне её стиль рассказал очень близок. Спасибо.
М
Мария
31 мая 2025
Отличная экскурсия! Анна - увлеченный своим делом экскурсовод с глубокими знаниями, погрузила в архитектурную тематику, помогла понять и полюбить ленинградский конструктивизм. Теперь точно смогу без труда выделить его среди городских зданий. Спасибо за прекрасную прогулку. Рекомендую!
Е
Екатерина
4 мая 2025
Огромное спасибо Анне за экскурсию! Два часа пролетели на одном дыхании. Необыкновенно интересно, познавательно, захватывающе. Анна - прирожденный рассказчик.
С нетерпением жду возможности присоединиться к экскурсии Анны "Промышленный Петербург".

