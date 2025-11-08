1836 год стал для Пушкина самым тяжёлым. Огромные долги, враждебные статьи и смерть матери стали предвестниками трагедии.
На экскурсии раскрываются подробности из жизни поэта, его окружения и событий, приведших к роковой
На экскурсии раскрываются подробности из жизни поэта, его окружения и событий, приведших к роковой
Что можно увидеть
- Двор Дома-музея Пушкина на Мойке
- Певческий мост
- Дворцовая площадь
- Кондитерская «Вольф и Беранже»
- Голландская реформатская церковь
- Петрикирхе
- Базилика святой Екатерины Александрийской
- Площадь Искусств
- Храм Спаса Нерукотворного Образа
Описание экскурсии
В стремлении разобраться в хитросплетениях линий судьбы и отличить закономерности от случайностей мы:
- Обсудим причины трагической дуэли поэта и посетим места, связанные с ней
- Рассмотрим дома близких друзей Пушкина и поговорим о их роли в его жизни
- Вспомним о том, как проходило прощание с погибшим поэтом и увидим храм, где его отпевали
Мы посетим:
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Дома-музея Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1638 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 ноя 2025
Благодарим Михаила за чудесную прогулку! Свет фонарей сквозь моросящий дождь подчеркнул камерность и драматичность темы. Михаил, спасибо за глубокое знание материала, искреннюю увлеченность историей и умение всем этим поделиться!
Виктория
29 окт 2025
Мне нравится то, что у экскурсий Михаила очень стойкий шлейф. Они долго разворачиваются внутри через вопросы, размышления, поиск новых фактов и пр. Спасибо, что помогаете по-иному взглянуть на привычное.
Д
Дмитрий
8 окт 2025
Михаил - прекрасный год, любящий свое дело и с большим интересом рассказывающий о жизни Пушкина, открывший нам много малоизвестных фактов, очень понравилось - рекомендую!
Наталья
7 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Михаил рассказал много интересных и неизвестных нам ранее фактов из жизни Пушкина. Весь последующий день рассуждали с мужем, можно ли было избежать трагедии, Михаил подкинул пищи для размышлений. Рекомендую 👍
Анна
31 июл 2025
Замечательная экскурсия!!! Очень интересная, с историческими деталями, нескучно и познавательно для всех возрастов! Михаил просто очаровал знанием материала, живыми рассуждениями и описанием тонкостей, переплетений разных событий! Это лучшая экскурсия, на которой я была! Огромное спасибо 🙏
Ольга
29 июл 2025
Были на экскурсии с двумя детьми, 8 и 13 лет. Материал понравился и взрослым и детям. Какие-то факты широко известные, какая-то информация подана под новым углом. Маршрут построен по материалу, очень гармонично. Спасибо! Отличная экскурсия.
В
Виктория
21 июл 2025
Благодарю Михаила за познавательную экскурсию, хотя переживала, что она не состоится, так как я записалась одна. Но экскурсия проводится и для одного человека. Не хотелось прерывать рассказ и вступать в дискуссию, поэтому нет фотографий. Это не в упрёк, наоборот, это говорит о том, что не хотелось прерывать дискуссию. Спасибо, Михаил
г
галина
14 июл 2025
Спасибо огромное Михаилу за отличную и динамичную прогулку и интересный рассказ с множеством деталей и заметок.
С
Светлана
8 июл 2025
Экскурсия очень увлекательная, спасибо Михаилу за его знания, которыми он делится с нами
Татьяна
8 июл 2025
Великолепная экскурсия, очень глубокая подача материала. Большое количество интересных фактов о жизни и смерти Пушкина, которые тяжело найти в исторических источниках.
Наталья
6 июл 2025
Экскурсию проводил Михаил, было два человека, она была на следующий день после наводнения. Замечательная я бы назвала прогулка с прекрасным собеседником. Разговор о человеке Пушкине, где он жил, бывал, с кем дружил. И все это в неспешной манере, с наушниками, информативно, с отступлениями о той жизни вообще, при солнечной погоде. Однозначно рекомендую
