О Ольга Благодарим Михаила за чудесную прогулку! Свет фонарей сквозь моросящий дождь подчеркнул камерность и драматичность темы. Михаил, спасибо за глубокое знание материала, искреннюю увлеченность историей и умение всем этим поделиться!

Виктория Мне нравится то, что у экскурсий Михаила очень стойкий шлейф. Они долго разворачиваются внутри через вопросы, размышления, поиск новых фактов и пр. Спасибо, что помогаете по-иному взглянуть на привычное.

Д Дмитрий Михаил - прекрасный год, любящий свое дело и с большим интересом рассказывающий о жизни Пушкина, открывший нам много малоизвестных фактов, очень понравилось - рекомендую!

Наталья Экскурсия прошла на одном дыхании. Михаил рассказал много интересных и неизвестных нам ранее фактов из жизни Пушкина. Весь последующий день рассуждали с мужем, можно ли было избежать трагедии, Михаил подкинул пищи для размышлений. Рекомендую 👍

Анна Замечательная экскурсия!!! Очень интересная, с историческими деталями, нескучно и познавательно для всех возрастов! Михаил просто очаровал знанием материала, живыми рассуждениями и описанием тонкостей, переплетений разных событий! Это лучшая экскурсия, на которой я была! Огромное спасибо 🙏

Ольга Были на экскурсии с двумя детьми, 8 и 13 лет. Материал понравился и взрослым и детям. Какие-то факты широко известные, какая-то информация подана под новым углом. Маршрут построен по материалу, очень гармонично. Спасибо! Отличная экскурсия.

В Виктория Благодарю Михаила за познавательную экскурсию, хотя переживала, что она не состоится, так как я записалась одна. Но экскурсия проводится и для одного человека. Не хотелось прерывать рассказ и вступать в дискуссию, поэтому нет фотографий. Это не в упрёк, наоборот, это говорит о том, что не хотелось прерывать дискуссию. Спасибо, Михаил

г галина Спасибо огромное Михаилу за отличную и динамичную прогулку и интересный рассказ с множеством деталей и заметок.

С Светлана Экскурсия очень увлекательная, спасибо Михаилу за его знания, которыми он делится с нами

Татьяна Великолепная экскурсия, очень глубокая подача материала. Большое количество интересных фактов о жизни и смерти Пушкина, которые тяжело найти в исторических источниках.