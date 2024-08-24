Вы посетите сразу несколько залов Музея христианской культуры.
Узнаете об истории возникновения и развития русской традиции иконописания и познакомитесь с особым символико-богословским языком иконописи.
Проанализируете вместе с гидом отдельные иконы и откроете для себя неизвестные страницы текста Священного Писания.
Узнаете об истории возникновения и развития русской традиции иконописания и познакомитесь с особым символико-богословским языком иконописи.
Проанализируете вместе с гидом отдельные иконы и откроете для себя неизвестные страницы текста Священного Писания.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Зал «Образы Ветхого и Нового Завета», где увидите иконы 16–20 веков различных направлений и школ.
- Зал «Небеса», в котором познакомитесь с удивительным комплексом деревянной северной архитектуры.
- Произведения книжной миниатюры, рукописной и печатной графики, которые детально рассмотрите с помощью мультимедийных столов.
На экскурсии:
- Вы узнаете историю Ветхого и Нового Заветов.
- Познакомитесь с историей сложения канонов иконописания.
- Поймёте, насколько своеобразны различные школы и направления этого церковного изобразительного искусства.
Организационные детали
- Данная программа рассчитана только на взрослых посетителей.
- По запросу мы можем провести её для индивидуальной группы.
- После экскурсии можно будет погулять по музею.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего музея.
в среду, пятницу и субботу в 15:30, в четверг и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Льготный
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее христианской культуры
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 15:30, в четверг и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей христианской культуры — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 46 туристов
Искусство смотреть! Музей христианской культуры предлагает посетителям 11 залов с уникальными экспонатами из частных коллекций, объединенных одной тематикой — христианством. Они погружают посетителей в историю христианской религии, начиная с императораЗадать вопрос
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